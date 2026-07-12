De Formule 1 heeft vorige week moeten ingrijpen in de paddock in Silverstone nadat een influencer zich had misdragen. De desbetreffende persoon was te gast in de paddock van de Formule 2 en de F1 Academy, maar haar pas werd ingenomen nadat ze personeel verbaal had aangevallen.

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid, en dat heeft er ook voor gezorgd dat er steeds meer 'bekende' mensen hun gezicht willen laten zien in de paddock. Het leidde al tot de nodige ongemakkelijke momenten tijdens gridwalks van bijvoorbeeld Sky Sports-analist Martin Brundle, maar zelden komt het tot een echt incident. Afgelopen weekend in Silverstone lijkt het echter mis te zijn gegaan, maar de organisatie heeft direct gehandeld.

Wat was er aan de hand?

Volgens PlanetF1 vond er afgelopen weekend een incident plaats in de paddock. Het medium stelt dat het gaat om influencer Thandie, die zo'n 4000 volgers heeft op Instagram en vooral content maakt over de autosport. Volgens het medium was ze te gast in de paddock van de Formule 2 en de F1 Academy, maar heeft ze zich daar flink misdragen.

Het medium meldt dat ze Motorsport UK-chief paddock marshal Vince Markey en zijn vrouw verbaal zou hebben aangevallen. Ze zou de vrouw van Markey hebben uitgescholden voor 'bitch', waarna de organisatie hard heeft ingegrepen. Haar paddockpas zou direct zijn ingenomen, en naar verluidt zou ze ook haar excuses niet hebben aangeboden. Wat de oorzaak was van dit opvallende incident, is niet bekend. Het is wel een opvallende zaak, want het komt zelden voor dat het uitlekt dat iemand uit de paddock wordt gezet.

Eerdere incidenten

In de afgelopen jaren waren er meerdere incidenten met influencers rondom de races. Zo werd er vorig jaar een groepje mannen opgepakt die een showcar zouden hebben beschadigd op Silverstone, en verder verschijnen er soms video's online van mensen die zich misdragen rondom de races. Zo zorgden fans vaak voor frustratie door na de races reclameborden mee te nemen vanaf het circuit.