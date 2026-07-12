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'F1-organisatie greep in na incident met influencer in Silverstone'

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'F1-organisatie greep in na incident met influencer in Silverstone'

De Formule 1 heeft vorige week moeten ingrijpen in de paddock in Silverstone nadat een influencer zich had misdragen. De desbetreffende persoon was te gast in de paddock van de Formule 2 en de F1 Academy, maar haar pas werd ingenomen nadat ze personeel verbaal had aangevallen.

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid, en dat heeft er ook voor gezorgd dat er steeds meer 'bekende' mensen hun gezicht willen laten zien in de paddock. Het leidde al tot de nodige ongemakkelijke momenten tijdens gridwalks van bijvoorbeeld Sky Sports-analist Martin Brundle, maar zelden komt het tot een echt incident. Afgelopen weekend in Silverstone lijkt het echter mis te zijn gegaan, maar de organisatie heeft direct gehandeld.

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Wat was er aan de hand?

Volgens PlanetF1 vond er afgelopen weekend een incident plaats in de paddock. Het medium stelt dat het gaat om influencer Thandie, die zo'n 4000 volgers heeft op Instagram en vooral content maakt over de autosport. Volgens het medium was ze te gast in de paddock van de Formule 2 en de F1 Academy, maar heeft ze zich daar flink misdragen.

Het medium meldt dat ze Motorsport UK-chief paddock marshal  Vince Markey en zijn vrouw verbaal zou hebben aangevallen. Ze zou de vrouw van Markey hebben uitgescholden voor 'bitch', waarna de organisatie hard heeft ingegrepen. Haar paddockpas zou direct zijn ingenomen, en naar verluidt zou ze ook haar excuses niet hebben aangeboden. Wat de oorzaak was van dit opvallende incident, is niet bekend. Het is wel een opvallende zaak, want het komt zelden voor dat het uitlekt dat iemand uit de paddock wordt gezet.

Eerdere incidenten

In de afgelopen jaren waren er meerdere incidenten met influencers rondom de races. Zo werd er vorig jaar een groepje mannen opgepakt die een showcar zouden hebben beschadigd op Silverstone, en verder verschijnen er soms video's online van mensen die zich misdragen rondom de races. Zo zorgden fans vaak voor frustratie door na de races reclameborden mee te nemen vanaf het circuit.

butch3225

Posts: 53

4000 volgers...... poeh wat een influencer..........das heftig hoor.... wat moet dit volk allemaal

  • 13
  • 12 jul 2026 - 17:32
F1 Nieuws GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (17)

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  • butch3225

    Posts: 53

    4000 volgers...... poeh wat een influencer..........das heftig hoor.... wat moet dit volk allemaal

    • + 13
    • 12 jul 2026 - 17:32
    • Tra893SDk

      Posts: 145

      Ze is overigens niet direct via F1 daar terecht gekomen maar via eigen partners motorsportplatform Driven By Us en het merk VELO.

      Ze kent waarschijnlijk gewoon een goede PR-medewerker waar ze goed mee is die het voor haar geregeld heeft. Er zijn een select aantal van dit soort plekken en waar ze normaal gaan naar degenen die voor hen het meeste kunnen doen qua bereik, hebben de verantwoordelijken natuurlijk niet met iedereen een goede relatie. Veel van de zeer grote influencers hebben ook relaties met partijen die conflicteren (bijv dat ze exclusief voor hen content maken en dat F1 deze niet mag gebruiken).

      Verder is veel volgers één ding, maar veel volgers die ook terugkomen en veel kijken en bereid zijn geld uit te geven een ander.

      Je had in het verleden ook Araava die nog niet eens zo groot was (inmiddels wel) en uitgenodigd werd, zelfs bij Williams op de fabriek en bij het team op raceweekenden. Al hielp het bij hem ook dat hij naast een uitgebreid netwerk had (veel van die Britse influencers kennen elkaar al lang voordat DTS een ding werd) ook een relevante studie deed en dus niet alleen maar zou roepen hoe geweldig is in een soort influencer rol, maar ook inhoudelijke interactie aan kon gaan.

      • + 1
      • 12 jul 2026 - 18:49
    • Olav Drol

      Posts: 663

      Wellicht moet influencer een beschermde titel worden. Die je pas mag voeren vanaf 1.000.000 volgers.

      En dan nog blijft het een beroep dat nog minder toegevoegde waarde heeft dan pooier of drugsdealer.

      • + 1
      • 12 jul 2026 - 23:44
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.701

    Hup, met zulke k*twijven gelijk de vinger in haar po*pert...en niet luisteren....vinger erbij.

    • + 5
    • 12 jul 2026 - 17:42
    • schwantz34

      Posts: 42.372

      Gewoon volle gas gelijk met 2 vuisten erin, dat zal dat ongemanierde rapalje leren nondeju!

      • + 4
      • 12 jul 2026 - 17:48
    • Beri

      Posts: 7.006

      Ik heb haar opgezocht. Mijn vingers of vuisten zijn haar niet waard.

      • + 1
      • 12 jul 2026 - 19:42
    • F1 bekijker

      Posts: 443

      Verkeerde kleur.

      • + 1
      • 12 jul 2026 - 19:48
    • Beri

      Posts: 7.006

      Hans Teeuwen; "Also, also, also.."

      • + 0
      • 12 jul 2026 - 20:11
  • GetInThereLewis

    Posts: 1.049

    Uit het niets iemand een bitch noemen, gaat er bij mij niet, zal wel wat voorgevallen zijn.

    • + 0
    • 12 jul 2026 - 17:57
    • StevenQ

      Posts: 10.651

      Veel van die influencers zijn nogal verwende types die denken dat ze alles mogen

      • + 5
      • 12 jul 2026 - 17:58
    • GetInThereLewis

      Posts: 1.049

      En die FIA bobo’s zijn allemaal voorbeeldige types zeker?

      • + 0
      • 12 jul 2026 - 18:21
    • GetInThereLewis

      Posts: 1.049

      En die FIA bobo’s zijn/denken dat niet?

      • + 0
      • 12 jul 2026 - 18:36
    • Tra893SDk

      Posts: 145

      Dit is inderdaad wel de vraag. Toen wij Robert Doorbos tegenover ons hadden moesten we ons ook inhouden. We zouden hem niet uitgescholden hebben, maar wel verteld dat hij het heen en weer kon krijgen, en tegen zijn financierder Perridon mocht vertellen waarom er 25 man minder op zijn event waren.

      • + 1
      • 12 jul 2026 - 18:53
    • Tra893SDk

      Posts: 145

      Ze werd kennelijk gecorrigeerd omdat ze op de startersbus niet op de juiste plek stond en dat vond ze reden om die mevrouw voor bitch uit te maken. Op welke manier ze gecorrigeerd was en of het een eerlijke fout was of gewoon een kwestie van een brutale influencer, is natuurlijk de vraag.

      • + 0
      • 12 jul 2026 - 18:59
  • racepace1

    Posts: 893

    Veel influencers lopen snel naast hun schoenen en denken gelijk dat zij "iemand" zijn...
    95% mogen helemaal geen influencer heten, ze influenceren helemaal geen ene moer!!!
    Social media heeft monstertjes gecreëerd, noem een influencer die echt positief jongeren of ouderen beïnvloed. Ze mogen niet eens beïnvloeder heten!!!
    Een betere titel is bullshitter, dat is ook wat ze doen bullshit maken.

    • + 5
    • 12 jul 2026 - 19:15
    • schwantz34

      Posts: 42.372

      Ik ben van de Ouw-(niet sjagerijnige) stempel, maar wat moet je überhaupt in godsnaam met zo'n influencer? Als je een beetje karakter en kloten hebt dan heb je zulk volk met hun briljante ideen toch helemaal niet nodig om je eigen leven te lijden ofwat?

      • + 5
      • 12 jul 2026 - 19:25
    • Olav Drol

      Posts: 663

      Een teken dat de commercie wanhopig is om jongeren te bereiken.

      TV kijken ze niet meer, kranten of dagbladen lezen ze niet.

      Dus hoopt men ze via die zogenaamde influencers te bereiken.

      Hopelijk wordt snel duidelijk dat dit niet helpt om hun spullen aan de man te brengen, dan stopt die sponsoring vanzelf.

      • + 1
      • 12 jul 2026 - 23:50

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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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