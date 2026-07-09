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Rijstijl Verstappen aangewezen als oorzaak van pijnlijke crash

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Rijstijl Verstappen aangewezen als oorzaak van pijnlijke crash

Oud-coureur Christian Danner denkt dat Max Verstappen medeverantwoordelijk is voor zijn crash in Silverstone. De viervoudig wereldkampioen vloog daar van de baan vanwege een probleem met zijn achtervleugel, maar volgens Danner kan dit ook te maken hebben met de rijstijl van Verstappen. Hij wijst ook naar het verschil met zijn teamgenoot Isack Hadjar.

Verstappen heeft een aantal frustrerende raceweekenden achter de rug. De prestaties van Red Bull vallen tegen, en het team wilde in Silverstone niet luisteren naar zijn verzoeken. Vol frustratie reed hij rond in Silverstone, maar hij leek wel op weg te zijn naar een knappe derde plaats. Zijn crash gooide roet in het eten, waarna er stoom uit Verstappens oren kwam. Het was immers niet de eerste keer dat hij was gecrasht door een probleem met zijn achtervleugel, dit overkwam hem ook al in de kwalificatie in Oostenrijk.

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De factor Verstappen

Bij Red Bull gingen ze diep door het stof, maar volgens oud-coureur en analist Danner is er mogelijk meer aan de hand. Hij is opvallend kritisch in gesprek met Motorsport-Magazin: "Het zag er precies hetzelfde uit als het incident dat hij had in Oostenrijk. Het duurt een paar milliseconden voordat de downforce terugkomt. Dat is bijna vanzelfsprekend, want ze hebben een relatief grote opening bij de achtervleugel. Maar waarom is dit niet het geval met Hadjar?"

Danner komt dan met een opvallende bewering: "Ik denk dat het deels komt door de rijstijl van Max. Het is niet dat ik hem de schuld geef, want hij rijdt perfect. Maar als iemand de auto vol op de vooras zet en direct instuurt na het aanremmen, dan heeft hij eerder lateral grip en downforce op de achteras nodig."

Het verschil met Hadjar

Volgens Danner is er ook een onderling verschil tussen de twee Red Bull-coureurs. De oud-coureur wijst naar Verstappens teamgenoot: "Hadjar doet dat overduidelijk iets soepeler, en daarom heeft hij ook een paar extra milliseconden voordat de downforce weer terug is."

Hoe kijkt de FIA naar de zaak?

Bij Red Bull lieten ze na de crash weten dat ze niets uitsluiten om het probleem op te lossen. Dat kan dus ook betekenen dat ze de vleugel van de auto gaan halen, terwijl ook duidelijk werd dat de FIA de situatie nauwlettend in de gaten houdt met het oog op de veiligheid.

f(1)orum

Posts: 10.213

Het is wellicht toch een combinatie van snelheid ingang bocht, afstelling en het principe van de RBR achtervleugel. De Ferrari vleugel sluit 5x sneller dan die van RBR en gebruikt tevens de aero om de macarena wing te sluiten (wind mee). Bij RBR draait deze andersom en moet deze sluiten tegen de ... [Lees verder]

  • 1
  • 9 jul 2026 - 17:04
F1 Nieuws Max Verstappen Christian Danner Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (7)

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  • skibeest

    Posts: 2.119

    Duidelijk geen verstand vanracen

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 16:53
    • Freek-Willem

      Posts: 6.780

      Het zal wel weer in de vertaling zitten. Dan er is toch vaak positief over Max. En ik vermoed dat hij dat hier ook is. Eigenlijk zegt ie hiermee dat RBR een slechte auto heeft die niet geschikt is voor de ideale rijstijl.

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 17:04
  • Dale U

    Posts: 1.987

    Ik denk zegt Danner....... aannames genoeg......wat moet je ermee ?

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 17:02
  • f(1)orum

    Posts: 10.213

    Het is wellicht toch een combinatie van snelheid ingang bocht, afstelling en het principe van de RBR achtervleugel. De Ferrari vleugel sluit 5x sneller dan die van RBR en gebruikt tevens de aero om de macarena wing te sluiten (wind mee). Bij RBR draait deze andersom en moet deze sluiten tegen de kracht van de aero in (wind tegen). Dus met name tijdens die laatste milliseconden dat de vleugel van de RB22 volledig moet sluiten, kan dit toch net teveel verstoring geven en dus net te weinig downforce. Dus wellicht is de timing om dat ding te sluiten net iets te laat en/of de snelheid van Max op dat punt net iets te hoog i.r.t. deze timing (hoger dan Hadjar) dat dit het probleem veroorzaakt?

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 17:04
    • f(1)orum

      Posts: 10.213

      * Bron: Lawvs; Gary Anderson

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 17:15
  • meister

    Posts: 4.320

    Hij vraagt teveel van het materiaal.
    Vroeger kon hij om de problemen heen rijden, nu rijdt hij problemen.

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 17:18
  • Polleke2

    Posts: 2.052

    Ja natuurlijk de voormalig wereldkampioen Danner die op spectaculaire wijze 4 punten heeft verzameld in zijn F1 carriere die weet wel even te zeggen hoe het komt.

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 17:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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