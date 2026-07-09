Oud-coureur Christian Danner denkt dat Max Verstappen medeverantwoordelijk is voor zijn crash in Silverstone. De viervoudig wereldkampioen vloog daar van de baan vanwege een probleem met zijn achtervleugel, maar volgens Danner kan dit ook te maken hebben met de rijstijl van Verstappen. Hij wijst ook naar het verschil met zijn teamgenoot Isack Hadjar.

Verstappen heeft een aantal frustrerende raceweekenden achter de rug. De prestaties van Red Bull vallen tegen, en het team wilde in Silverstone niet luisteren naar zijn verzoeken. Vol frustratie reed hij rond in Silverstone, maar hij leek wel op weg te zijn naar een knappe derde plaats. Zijn crash gooide roet in het eten, waarna er stoom uit Verstappens oren kwam. Het was immers niet de eerste keer dat hij was gecrasht door een probleem met zijn achtervleugel, dit overkwam hem ook al in de kwalificatie in Oostenrijk.

De factor Verstappen

Bij Red Bull gingen ze diep door het stof, maar volgens oud-coureur en analist Danner is er mogelijk meer aan de hand. Hij is opvallend kritisch in gesprek met Motorsport-Magazin: "Het zag er precies hetzelfde uit als het incident dat hij had in Oostenrijk. Het duurt een paar milliseconden voordat de downforce terugkomt. Dat is bijna vanzelfsprekend, want ze hebben een relatief grote opening bij de achtervleugel. Maar waarom is dit niet het geval met Hadjar?"

Danner komt dan met een opvallende bewering: "Ik denk dat het deels komt door de rijstijl van Max. Het is niet dat ik hem de schuld geef, want hij rijdt perfect. Maar als iemand de auto vol op de vooras zet en direct instuurt na het aanremmen, dan heeft hij eerder lateral grip en downforce op de achteras nodig."

Het verschil met Hadjar

Volgens Danner is er ook een onderling verschil tussen de twee Red Bull-coureurs. De oud-coureur wijst naar Verstappens teamgenoot: "Hadjar doet dat overduidelijk iets soepeler, en daarom heeft hij ook een paar extra milliseconden voordat de downforce weer terug is."

Hoe kijkt de FIA naar de zaak?

Bij Red Bull lieten ze na de crash weten dat ze niets uitsluiten om het probleem op te lossen. Dat kan dus ook betekenen dat ze de vleugel van de auto gaan halen, terwijl ook duidelijk werd dat de FIA de situatie nauwlettend in de gaten houdt met het oog op de veiligheid.