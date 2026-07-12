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Teamgenoot komt met lofzang voor Verstappen

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Teamgenoot komt met lofzang voor Verstappen

Daniel Juncadella is enorm onder de indruk van zijn goede vriend én Nürburgring-teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander wilde Juncadella dolgraag in zijn team hebben, maar dat was geen makkelijke opgave. Juncadella is blij met zijn keuze, en komt superlatieven tekort voor Verstappen.

Verstappen focust zich dit jaar meer dan ooit op zijn eigen GT3-team. Hij sloot een fabrieksdeal met Mercedes, en kwam zelf ook voor het team uit op de Nürburgring Nordschleife. Ter voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring namen ze al deel aan een aantal NLS-races, en daarin maakte hij veel indruk. Samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Juncadella jaagde hij op de zege, maar technische problemen gooiden roet in het eten.

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Belangrijke knoop doorhakken

Verstappen en Juncadella kennen elkaar al wat langer, maar het was lastig om de samenwerking rond te krijgen. In de SimRacing Expo-podcast legt Juncadella het lachend uit: "Vorig jaar, toen hij de knoop aan het doorhakken was of hij aan GT3 zou beginnen, had ik al continu contact met hem. Ik zei altijd tegen hem: 'Luister, op de dag dat je begint, hoop ik dat je op me rekent als je me nodig hebt.'"

Toch was het geen simpel besluit: "Het was best een lastige beslissing. Vorig jaar had ik namelijk aanbiedingen om door te gaan bij Corvette in de GT3 en IMSA, terwijl ik tegelijkertijd in de Hypercars zou gaan rijden bij Genesis. Max moest een besluit nemen, maar hij had tijd nodig. Corvette had toen zoiets van: 'We willen dat je je nu aan ons committeert.'"

Wat is het dilemma?

Juncadella bleef zijn keuze echter uitstellen: "Als ik voor Corvette had getekend, dan had ik de GT World Challenge niet kunnen rijden voor het team van Max, en de Nürburgring natuurlijk ook niet. Vorig jaar dacht ik rond oktober: 'Ik kan niet zoveel doen als Max graag zou willen.'"

"Hij zocht namelijk iemand die zich volledig aan het GT World Challenge-programma kon committeren. Dat lukte mij niet omdat het te druk werd, en Genesis wist ook niet zo goed of het verstandig zou zijn. Daardoor moest Max toen op zoek gaan naar iemand die zich er volledig aan kon committeren."

Racen met de beste coureur

Juncadella veranderde uiteindelijk van gedachte, en toen kwam alles goed: "Toen besefte ik pas echt: racen met hem, racen in zijn omgeving, dat is echt iets heel erg groots. Dit gaat mijzelf en mijn loopbaan veel goeds doen. Ik denk ook dat ik de juiste man voor deze plek ben, omdat ik veel ervaring heb en veel kan toevoegen aan het team. Gelukkig heb ik Genesis in een week weten te overtuigen om me toch meer te laten doen."

Grijnzend gaat hij verder met zijn verhaal: "Dat heb ik ook tegen Max gezegd, en hij stond er gelukkig voor open om me de kans te geven. Dat zegt ook veel over hem als persoon. Hij weet heel goed, en gelooft er ook echt in, dat hij de juiste mensen in zijn team heeft. Dat is iets om trots op te zijn. Ik zeg het de laatste tijd wel vaker: ik heb de Formule 1 dan wel nooit gehaald, maar ik race wel met de coureur die in mijn ogen de beste is die ik ooit heb gezien."

Bertrand Gachot

Posts: 1.142

Deze hadden we toch al gehad? Vast onderdeel van de hitserie “.teamgenoot “x” is onder de indruk van Max”

  • 5
  • 12 jul 2026 - 11:15
F1 Nieuws Max Verstappen Daniel Juncadella Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (8)

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  • F1jos

    Posts: 5.456

    Profeet in eigen huis wordt niet gekend.

    • + 3
    • 12 jul 2026 - 10:45
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.142

    Deze hadden we toch al gehad? Vast onderdeel van de hitserie “.teamgenoot “x” is onder de indruk van Max”

    • + 5
    • 12 jul 2026 - 11:15
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.699

      Ik denk dat dit het 5de bericht is.

      • + 0
      • 12 jul 2026 - 11:50
    • schwantz34

      Posts: 42.369

      Ach, ik lees dit veel liever dan het uch 30e kansloze transfergerucht.

      • + 3
      • 12 jul 2026 - 11:58
    • Regenrace

      Posts: 2.766

      Ik heb 't al vaker gezegd, en vanuit de ruimte is het heel goed te zien: de wereld draait om Verstappen.

      • + 2
      • 12 jul 2026 - 12:32
  • Pietje Bell

    Posts: 35.706

    Max zijn zus is gisteren getrouwd. Hier een paar foto's van Noa,
    de dochter van Jos zijn zus. Achter haar zie je Sophie en Raymond.

    ibb.co/1YLSSbgT

    ibb.co/HTczL5Tt

    • + 3
    • 12 jul 2026 - 11:49
    • Pietje Bell

      Posts: 35.706

      Op deze foto afgaande zijn ze in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht getrouwd
      waar ook hun kinderen gedoopt zijn.
      ibb.co/6R4bWZg9


      .

      • + 3
      • 12 jul 2026 - 11:58
    • Pietje Bell

      Posts: 35.706

      Het feest was daarna in het prachtige Château Neercanne in Maastricht.
      urlr.me/48ghau

      • + 2
      • 12 jul 2026 - 12:56

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
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Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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