Daniel Juncadella is enorm onder de indruk van zijn goede vriend én Nürburgring-teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander wilde Juncadella dolgraag in zijn team hebben, maar dat was geen makkelijke opgave. Juncadella is blij met zijn keuze, en komt superlatieven tekort voor Verstappen.

Verstappen focust zich dit jaar meer dan ooit op zijn eigen GT3-team. Hij sloot een fabrieksdeal met Mercedes, en kwam zelf ook voor het team uit op de Nürburgring Nordschleife. Ter voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring namen ze al deel aan een aantal NLS-races, en daarin maakte hij veel indruk. Samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Juncadella jaagde hij op de zege, maar technische problemen gooiden roet in het eten.

Belangrijke knoop doorhakken

Verstappen en Juncadella kennen elkaar al wat langer, maar het was lastig om de samenwerking rond te krijgen. In de SimRacing Expo-podcast legt Juncadella het lachend uit: "Vorig jaar, toen hij de knoop aan het doorhakken was of hij aan GT3 zou beginnen, had ik al continu contact met hem. Ik zei altijd tegen hem: 'Luister, op de dag dat je begint, hoop ik dat je op me rekent als je me nodig hebt.'"

Toch was het geen simpel besluit: "Het was best een lastige beslissing. Vorig jaar had ik namelijk aanbiedingen om door te gaan bij Corvette in de GT3 en IMSA, terwijl ik tegelijkertijd in de Hypercars zou gaan rijden bij Genesis. Max moest een besluit nemen, maar hij had tijd nodig. Corvette had toen zoiets van: 'We willen dat je je nu aan ons committeert.'"

Wat is het dilemma?

Juncadella bleef zijn keuze echter uitstellen: "Als ik voor Corvette had getekend, dan had ik de GT World Challenge niet kunnen rijden voor het team van Max, en de Nürburgring natuurlijk ook niet. Vorig jaar dacht ik rond oktober: 'Ik kan niet zoveel doen als Max graag zou willen.'"

"Hij zocht namelijk iemand die zich volledig aan het GT World Challenge-programma kon committeren. Dat lukte mij niet omdat het te druk werd, en Genesis wist ook niet zo goed of het verstandig zou zijn. Daardoor moest Max toen op zoek gaan naar iemand die zich er volledig aan kon committeren."

Racen met de beste coureur

Juncadella veranderde uiteindelijk van gedachte, en toen kwam alles goed: "Toen besefte ik pas echt: racen met hem, racen in zijn omgeving, dat is echt iets heel erg groots. Dit gaat mijzelf en mijn loopbaan veel goeds doen. Ik denk ook dat ik de juiste man voor deze plek ben, omdat ik veel ervaring heb en veel kan toevoegen aan het team. Gelukkig heb ik Genesis in een week weten te overtuigen om me toch meer te laten doen."

Grijnzend gaat hij verder met zijn verhaal: "Dat heb ik ook tegen Max gezegd, en hij stond er gelukkig voor open om me de kans te geven. Dat zegt ook veel over hem als persoon. Hij weet heel goed, en gelooft er ook echt in, dat hij de juiste mensen in zijn team heeft. Dat is iets om trots op te zijn. Ik zeg het de laatste tijd wel vaker: ik heb de Formule 1 dan wel nooit gehaald, maar ik race wel met de coureur die in mijn ogen de beste is die ik ooit heb gezien."