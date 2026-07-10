Red Bulls technisch directeur Pierre Waché heeft slecht nieuws voor Max Verstappen. De Fransman heeft weinig verwachtingen van mogelijke nieuwe updates, en dat is een flinke domper. Red Bull moet immers een grote achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren goedmaken.

Het team van Red Bull heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Ze hebben een grote achterstand op de concurrentie en de frustratie bij stercoureur Max Verstappen begint te groeien. Hij heeft een winnende auto nodig, maar vooralsnog is dat niet het geval. In Oostenrijk introduceerde Red Bull een groot updatepakket, en dat leek te werken. Eén week later in Silverstone waren er echter weer veel problemen, en keken ze weer tegen een grote achterstand aan. Bij Verstappen begon de frustratie dan ook te groeien.

Waarom vormen nieuwe updates een uitdaging?

Ze moeten hopen op nieuwe updates waarmee ze een stap voorwaarts kunnen zetten, maar of dat gaat gebeuren, valt nog te bezien. Volgens technisch directeur Pierre Waché moeten de verwachtingen niet al te hoog zijn, en hij legt die opmerkelijke mening uit bij het Franse AutoHebdo: "Het grootste probleem in onze ontwikkeling blijft de productie- en onderzoekscapaciteit. De auto voor 2027 zal binnenkort in ontwikkeling gaan. Dat zal ook onvermijdelijk tot compromissen leiden qua productie."

Extra uitdaging voor Red Bull

Red Bull moet naar het financiële plaatje blijven kijken, want ook voor het team zijn het dure tijden: "De stijging van de kosten van de materialen die wij gebruiken, is in de afgelopen maanden echt aanzienlijk geweest en het is moeilijk te voorspellen. De conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne hebben de prijzen van bepaalde materialen die ook worden gebruikt bij de productie van wapens opgedreven."

Red Bull moet dan ook goed opletten, want ze moeten onder de budgetcap blijven. Waché geeft dan ook eerlijk toe dat al deze ontwikkelingen ervoor zorgen dat het lastiger wordt om grote updates door te voeren: "De inflatie van die producten is boven de tweehonderd procent uitgekomen."