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Domper voor Verstappen: Red Bull komt met slecht nieuws

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Domper voor Verstappen: Red Bull komt met slecht nieuws

Red Bulls technisch directeur Pierre Waché heeft slecht nieuws voor Max Verstappen. De Fransman heeft weinig verwachtingen van mogelijke nieuwe updates, en dat is een flinke domper. Red Bull moet immers een grote achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren goedmaken.

Het team van Red Bull heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Ze hebben een grote achterstand op de concurrentie en de frustratie bij stercoureur Max Verstappen begint te groeien. Hij heeft een winnende auto nodig, maar vooralsnog is dat niet het geval. In Oostenrijk introduceerde Red Bull een groot updatepakket, en dat leek te werken. Eén week later in Silverstone waren er echter weer veel problemen, en keken ze weer tegen een grote achterstand aan. Bij Verstappen begon de frustratie dan ook te groeien.

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Waarom vormen nieuwe updates een uitdaging?

Ze moeten hopen op nieuwe updates waarmee ze een stap voorwaarts kunnen zetten, maar of dat gaat gebeuren, valt nog te bezien. Volgens technisch directeur Pierre Waché moeten de verwachtingen niet al te hoog zijn, en hij legt die opmerkelijke mening uit bij het Franse AutoHebdo: "Het grootste probleem in onze ontwikkeling blijft de productie- en onderzoekscapaciteit. De auto voor 2027 zal binnenkort in ontwikkeling gaan. Dat zal ook onvermijdelijk tot compromissen leiden qua productie."

Extra uitdaging voor Red Bull

Red Bull moet naar het financiële plaatje blijven kijken, want ook voor het team zijn het dure tijden: "De stijging van de kosten van de materialen die wij gebruiken, is in de afgelopen maanden echt aanzienlijk geweest en het is moeilijk te voorspellen. De conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne hebben de prijzen van bepaalde materialen die ook worden gebruikt bij de productie van wapens opgedreven."

Red Bull moet dan ook goed opletten, want ze moeten onder de budgetcap blijven. Waché geeft dan ook eerlijk toe dat al deze ontwikkelingen ervoor zorgen dat het lastiger wordt om grote updates door te voeren: "De inflatie van die producten is boven de tweehonderd procent uitgekomen."

Patrace

Posts: 6.823

Volgens mij staat Red Bull niet eens zover achter op de andere teams vooraan.
Ja, Mercedes staat er nog duidelijk voor, maar qua snelheid kan Red Bull zich prima meten met Ferrari. Alleen moeten ze de setup wat beter onder de knie krijgen en is daar nog winst te boeken en uiteraard moeten ze zor... [Lees verder]

  • 2
  • 10 jul 2026 - 09:51
F1 Nieuws Max Verstappen Pierre Waché Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • Patrace

    Posts: 6.823

    Volgens mij staat Red Bull niet eens zover achter op de andere teams vooraan.
    Ja, Mercedes staat er nog duidelijk voor, maar qua snelheid kan Red Bull zich prima meten met Ferrari. Alleen moeten ze de setup wat beter onder de knie krijgen en is daar nog winst te boeken en uiteraard moeten ze zorgen dat het probleem met de achtervleugel wordt opgelost.
    Dan kan Verstappen met Red Bull gewoon elke race meedoen om de podiumplaatsen. McLaren zal er ook nog wel bij komen, dus het gevecht achter de Mercedessen zal nog heviger worden. Het zal ook een beetje circuit afhankelijk zijn wie dan het best voor de dag komt.

    • + 2
    • 10 jul 2026 - 09:51
    • da_bartman

      Posts: 6.742

      precies, als ze de juiste setup vinden en de motor in vergelijking met die van Hadjar niet meer achterloopt, dan doet hij gewoon mee.
      Max zet gedurende afgelopen race behoorlijk wat te klagen, maar zo slecht was het allemaal niet (ik denk meer dat hij de pest er in had dat hij geen nieuwe motor had gekregen).
      Analyse van data : www.youtube.com/watch?v=v6_7kVuIALE

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 10:20
    • Kubica

      Posts: 5.771

      Daar lijkt het wel op ja

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 10:41
  • nr 76

    Posts: 7.576

    En nu? Weg bij RBR? En dan? Waar naartoe?
    Vragen, vragen en nog meer vragen. Misschien kan een verslaggeven, expert of een legende hier iets over zeggen?

    • + 2
    • 10 jul 2026 - 10:00
    • F1jos

      Posts: 5.445

      Er zijn hieromtrent al genoeg aannames gedaan, gewoon afwachten wanneer Max hier uitsluitsel geeft.

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 10:33
    • Kubica

      Posts: 5.771

      Er zullen altijd mensen zijn die serieus reageren 😂😂😂

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 10:42
  • powered by bye

    Posts: 526

    Die vleugel van Ferrari kopieren was wel een hele slechte update

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 10:31
  • myell

    Posts: 126

    Ik snap de eindeloze verontwaardiging niet echt, je kan nou eenmaal niet altijd de snelste auto van de grid hebben, zo werkt het nergens dat je dat niet accepteert oke maar soms is het wel wat het is. Ze hebben van 0 een motor moeten bouwen en deze doet vrijwel niet onder voor de rest dat is al heel erg knap. Ik ben een Ferrari man en kijk hoelang wij al droog staan en dat wordt ook gewoon geaccepteerd.

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 10:35
  • StevenQ

    Posts: 10.643

    De schrijver van dit stuk loopt nog een paar races achter als hij denkt dat Red Bull grote achterstand heeft op McLaren en Ferrari

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 10:41

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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