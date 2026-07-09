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Red Bull nog steeds zwaar ontevreden over FIA-besluit

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Red Bull nog steeds zwaar ontevreden over FIA-besluit

Bij het team van Red Bull Racing begrijpt men nog steeds niet van het besluit van de FIA over dat ze de beste verbrandingsmotor zouden hebben. Red Bull heeft om de tafel gezeten met de FIA, maar hun besluit is niet veranderd. Het zorgt nog steeds voor frustratie bij technisch directeur Pierre Waché.

In de Formule 1 gelden sinds dit jaar nieuwe motorregels, en de FIA besloot het ADUO-systeem in het leven te roepen om enorme verschillen te voorkomen. Rondom de Grand Prix van Monaco werd duidelijk dat de FIA Red Bull had aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Dit zorgde voor de nodige verbazing, want op de baan hebben ze een enorme achterstand op Mercedes. Bij Red Bull waren ze het niet eens met dit besluit, want hierdoor kunnen hun concurrenten hun motoren verbeteren.

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Heeft de FIA een fout gemaakt?

De FIA zal hun besluit niet gaan terugdraaien, en dat zorgt nog steeds voor teleurstelling en frustratie bij Red Bull. In gesprek met het Franse AutoHebdo spreekt technisch directeur Pierre Waché zich teleurgesteld uit: "Ik geloof niet dat we de beste verbrandingsmotor hebben, hij is op zijn best gelijkwaardig aan de andere motoren. Als er al een voordeel is, zit dat waarschijnlijk in de koeling en de integratie van de energie, maar dat is iets wat niet wordt meegenomen."

Volgens Waché is dit dan ook een punt waar de FIA wél naar moet kijken: "Eigenlijk heeft dat meer invloed op de manier waarop we de auto gebruiken. Hoe meer vermogen wij hebben, hoe meer we de auto kunnen ontwikkelen met lage efficiëntieniveaus. Met dezelfde hoeveelheid ingespoten brandstof hebben we meer vermogen."

De problemen van Red Bull

Bij Red Bull zien ze hoe hun concurrenten gebruikmaken van hun ADUO-tokens. Bij Ferrari hebben ze al wat veranderingen doorgevoerd aan de krachtbron, terwijl Mercedes heeft besloten nog wat langer te wachten. Bij Red Bull moeten ze stappen gaan zetten, want de achterstand op Ferrari, Mercedes en McLaren is zeer groot. Daarnaast kampen ze met de nodige problemen, en gaan er veel geruchten over de toekomst van Max Verstappen rond.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.685

"De FIA had Red Bull aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Dit zorgde voor de nodige verbazing, want op de baan hebben ze een enorme achterstand op Mercedes."

Mss eens 'n top-coureur in die Redbull hijsen.
Want wat ze nu rond hebben rijden daar is ook maar brandhout.

  • 5
  • 9 jul 2026 - 16:06
F1 Nieuws Pierre Waché Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • Flexwing

    Posts: 451

    Alle motoren op de test bank zetten dan kijken wie de beste heeft.

    • + 3
    • 9 jul 2026 - 15:42
  • mr.Monza

    Posts: 10.170

    "Als er al een voordeel is, zit dat waarschijnlijk in de koeling en de integratie van de energie, maar dat is iets wat niet wordt meegenomen."
    Volgens Waché is dit dan ook een punt waar de FIA wél naar moet kijken

    Dat wilde de FIA ook, MGU-K, alle batterijsystemen, maar de teams, waaronder RB, wezen dit af en hebben stevig gelobbyd om het simpel te houden en alleen de ICE te beoordelen.
    En als MB hun ICE niet doorontwikkeld blijft RB zonder ADUO, dit jaar en volgend jaar.
    En dat is precies wat TOTO gaat doen, schaakmat.

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 15:54
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.685

    "De FIA had Red Bull aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Dit zorgde voor de nodige verbazing, want op de baan hebben ze een enorme achterstand op Mercedes."

    Mss eens 'n top-coureur in die Redbull hijsen.
    Want wat ze nu rond hebben rijden daar is ook maar brandhout.

    • + 5
    • 9 jul 2026 - 16:06
    • ohnoname

      Posts: 101

      Het is niet voor niks dat we Tsunoda op Silverstone zagen in de garage. Die staat zijn opwachting al weer te maken als zeer geprezen RedBull coureur

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 16:34

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

FR Pierre Waché -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 10 dec 1974 (51)
  • Geb. plaats Auchel, Frankrijk, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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