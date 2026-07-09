Bij het team van Red Bull Racing begrijpt men nog steeds niet van het besluit van de FIA over dat ze de beste verbrandingsmotor zouden hebben. Red Bull heeft om de tafel gezeten met de FIA, maar hun besluit is niet veranderd. Het zorgt nog steeds voor frustratie bij technisch directeur Pierre Waché.

In de Formule 1 gelden sinds dit jaar nieuwe motorregels, en de FIA besloot het ADUO-systeem in het leven te roepen om enorme verschillen te voorkomen. Rondom de Grand Prix van Monaco werd duidelijk dat de FIA Red Bull had aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Dit zorgde voor de nodige verbazing, want op de baan hebben ze een enorme achterstand op Mercedes. Bij Red Bull waren ze het niet eens met dit besluit, want hierdoor kunnen hun concurrenten hun motoren verbeteren.

Heeft de FIA een fout gemaakt?

De FIA zal hun besluit niet gaan terugdraaien, en dat zorgt nog steeds voor teleurstelling en frustratie bij Red Bull. In gesprek met het Franse AutoHebdo spreekt technisch directeur Pierre Waché zich teleurgesteld uit: "Ik geloof niet dat we de beste verbrandingsmotor hebben, hij is op zijn best gelijkwaardig aan de andere motoren. Als er al een voordeel is, zit dat waarschijnlijk in de koeling en de integratie van de energie, maar dat is iets wat niet wordt meegenomen."

Volgens Waché is dit dan ook een punt waar de FIA wél naar moet kijken: "Eigenlijk heeft dat meer invloed op de manier waarop we de auto gebruiken. Hoe meer vermogen wij hebben, hoe meer we de auto kunnen ontwikkelen met lage efficiëntieniveaus. Met dezelfde hoeveelheid ingespoten brandstof hebben we meer vermogen."

De problemen van Red Bull

Bij Red Bull zien ze hoe hun concurrenten gebruikmaken van hun ADUO-tokens. Bij Ferrari hebben ze al wat veranderingen doorgevoerd aan de krachtbron, terwijl Mercedes heeft besloten nog wat langer te wachten. Bij Red Bull moeten ze stappen gaan zetten, want de achterstand op Ferrari, Mercedes en McLaren is zeer groot. Daarnaast kampen ze met de nodige problemen, en gaan er veel geruchten over de toekomst van Max Verstappen rond.