Het team van Aston Martin speelde afgelopen weken een hoofdrol in het geruchtencircuit. Jonathan Wheatley werd in verband gebracht met de rol van teambaas, en hij vertrok vorige week bij Audi. Bij Aston Martin spelen ze de vermoorde onschuld, en volgens Pedro de la Rosa is er niets aan de hand.

Aston Martin heeft een rampzalige seizoenstart achter de rug, en dat zorgt voor een vrachtlading aan geruchten. De rol van teambaas staat ter discussie, zo stellen de verhalen. Technisch kopstuk Adrian Newey vervult dit jaar ook de rol van teambaas, maar hij zou zich graag louter focussen op zijn specialiteiten. Newey kent Wheatley nog goed uit zijn Red Bull-tijd, en toen hij vorige week vertrok bij Audi, barstte de geruchtenstroom helemaal los.

Wat is de situatie bij Aston Martin?

Bij Aston Martin stellen ze echter dat ze niets te maken hebben met het vertrek van Wheatley. In Japan sprak Aston Martin-vertegenwoordiger Pedro de la Rosa zich uit over de zaak bij Sky Sports: "We zijn blij met onze organisatie, en het feit dat Adrian de teambaas is. Hij is alleen wel meer dan alleen een teambaas. Hij is de Managing Technical Partner. Dus dat zal ook gewoon hetzelfde blijven."

Over de situatie met Wheatley wil de la Rosa zich niet uitspreken. Volgens de Spanjaard hebben ze hier niets mee te maken, en is het ook niet de zaak van Aston Martin: "We weten niet waarom hij daar is vertrokken en het enige wat we weten, is dat wij een teambaas hebben. Dat is bij ons Adrian Newey, en dat zal ook zo blijven."

Einde aan de geruchten?

De geruchtenstroom is echter niet opgedroogd, en het lijkt er ook niet op dat dit snel gaat gebeuren. De la Rosa voelt er echter niets voor om een einde te maken aan alle verhalen: "We gaan niet reageren op geruchten of speculatie, want we hebben respect voor wat Jonathan in de toekomst wil gaan doen."