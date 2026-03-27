Aston Martin komt met opvallende reactie op Wheatley-geruchten

Aston Martin komt met opvallende reactie op Wheatley-geruchten

Het team van Aston Martin speelde afgelopen weken een hoofdrol in het geruchtencircuit. Jonathan Wheatley werd in verband gebracht met de rol van teambaas, en hij vertrok vorige week bij Audi. Bij Aston Martin spelen ze de vermoorde onschuld, en volgens Pedro de la Rosa is er niets aan de hand.

Aston Martin heeft een rampzalige seizoenstart achter de rug, en dat zorgt voor een vrachtlading aan geruchten. De rol van teambaas staat ter discussie, zo stellen de verhalen. Technisch kopstuk Adrian Newey vervult dit jaar ook de rol van teambaas, maar hij zou zich graag louter focussen op zijn specialiteiten. Newey kent Wheatley nog goed uit zijn Red Bull-tijd, en toen hij vorige week vertrok bij Audi, barstte de geruchtenstroom helemaal los.

Wat is de situatie bij Aston Martin?

Bij Aston Martin stellen ze echter dat ze niets te maken hebben met het vertrek van Wheatley. In Japan sprak Aston Martin-vertegenwoordiger Pedro de la Rosa zich uit over de zaak bij Sky Sports: "We zijn blij met onze organisatie, en het feit dat Adrian de teambaas is. Hij is alleen wel meer dan alleen een teambaas. Hij is de Managing Technical Partner. Dus dat zal ook gewoon hetzelfde blijven."

Over de situatie met Wheatley wil de la Rosa zich niet uitspreken. Volgens de Spanjaard hebben ze hier niets mee te maken, en is het ook niet de zaak van Aston Martin: "We weten niet waarom hij daar is vertrokken en het enige wat we weten, is dat wij een teambaas hebben. Dat is bij ons Adrian Newey, en dat zal ook zo blijven."

Einde aan de geruchten?

De geruchtenstroom is echter niet opgedroogd, en het lijkt er ook niet op dat dit snel gaat gebeuren. De la Rosa voelt er echter niets voor om een einde te maken aan alle verhalen: "We gaan niet reageren op geruchten of speculatie, want we hebben respect voor wat Jonathan in de toekomst wil gaan doen."

F1 Nieuws Pedro de la Rosa Adrian Newey Aston Martin Audi GP Japan 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.541

    Ze hebben daar nog lopen Andrew Cowell, Mick Krack, Adrian Newey, en uiteraard komt daar straks Jonathan Wheatley, nog bij, en als het straks echt verkeerd gaat op korte termijn, zien we misschien ook nog wel Christian Horner daar rondhuppelen.

    Hoeveel teambazen wil je bij elkaar hebben, en dan laten ze Newey als teambaas opdraven, laat die zich is bezig houden met waar hij goed in is.

    • + 2
    • 27 maa 2026 - 16:19
  • Regenrace

    Posts: 2.492

    Hij staat naast je. Vraag het Wheatley zelf even hoe het zit.
    Ja, nee, dat kan niet, dan zouden het geen geruchten meer zijn.

    • + 0
    • 27 maa 2026 - 17:51

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar