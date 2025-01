Oud-coureur prijst Verstappen: "Hij hoort bij de groten"

Max Verstappen pakte vorig jaar zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. In een onrustig seizoen hield hij het hoofd koel, en hield hij de concurrentie achter zich. Het levert hem veel complimenten op, en Mark Blundell stelt dat Verstappen nu echt bij de grootheden van de sport hoort.

Verstappen kende in 2024 geen seizoen waarin alles vanzelf ging. Hij presteerde sterk in de eerste races van het jaar, maar zijn team Red Bull Racing zakte al snel ver terug. Verstappen haalde het beste eruit, maar hij was niet tevreden met de problemen bij Red Bull. Aan het einde van het seizoen sloeg Verstappen weer terug, en na zijn zege in Brazilië kon het eigenlijk niet meer misgaan. Verstappen pakte zijn vierde titel in Las Vegas, en dat zorgde voor een groot feest.

Grootheid

Kenners en volgers van de sport zijn onder de indruk van Verstappen. Dat geldt ook voor voormalig Formule 1-coureur Mark Blundell, die zijn complimenten uitdeelt in gesprek met CasinoApps: "Hij is nog steeds een erg jonge kerel, dus het is op veel manieren opmerkelijk dat hij de volwassenheid heeft om te doen wat hij heeft gedaan, met vier titels op zijn naam." Hij ziet Verstappen als een grote jongen: "Daar is geen twijfel over mogelijk. Hij hoort absoluut bij de groten."

Auto

Blundell reed zelf 61 Grands Prix, maar hij is de sport nooit uit het oog verloren. De 58-jarige Brit zag dat Verstappen te maken had met een tegenvallende auto, maar dat dit weinig uitmaakte: "Hij moest het vaak doen zonder de beste auto, maar wist toch keer op keer uitzonderlijke prestaties te leveren. Tegelijkertijd kreeg hij ook te maken met de interne dynamiek binnen het team, politiek gedoe en het feit dat hij geen teamgenoot had die hem kon helpen. Dat heeft hem in veel opzichten niet geholpen."