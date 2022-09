30 jaar geleden: Kampioen Mansell verbaast wereld met vertrek uit F1

Op 18 september 1992 maakte de legendarische Nigel Mansell bekend te stoppen met de Formule 1 en dat sloeg in als een bom. De charismatische rijder uit Groot-Brittannië was een maand daarvoor voor het eerst gekroond als wereldkampioen in Budapest en besloot dus zijn titel niet te verdedigen.

Reden? Hij had geen zin om wéér samen te werken met Alain Prost na slechte ervaringen bij Ferrari en verruilde zijn Williams-zitje voor een CART-avontuur bij Newman/Haas. CART is te vergelijken met het huidige IndyCar.

Dat gedoe met Prost verdient wel iets meer context, want welke wereldkampioen geeft nou een topzitje op. Het zaf zo. In 1990 zette nieuwkomer Prost het team van Ferrari naar zijn hand en werd Mansell met zijn gebrekkige Italiaans steeds meer een buitenbeentje. Nadat de boomlange Brit erachter kwam dat de 'betere' wagen van hem was omgewisseld met die van zijn Franse collega, was Mansell er helemaal klaar mee en kondigde na de Britse Grand Prix zijn afscheid aan.

Williams overtuigde Mansell om terug te keren in 1991 en willigde al zijn eisen in en kreeg onder andere het kopmanschap toegewezen. Nadat teambaas Frank Williams de drievoudig kampioen Prost contracteerde voor 1993 kreeg Mansell een déjà vu van de periode samen bij Ferrari. Daar had de rijder met de opvallende grote snor dus geen zin in.

Mansell dook een overzees avontuur in als F1-wereldkampioen en werd bij Newman/Haas de nieuwe teamgenoot van Mario Andretti. De Brit liet meteen zien over wat voor groot talent hij bezat. Mansell won meteen de openingsronde in Australië en deze zege was een opmaat naar een bijzondere statistiek. De Brit won namelijk in zijn debuutjaar de titel en was daardoor tegelijkertijd CART -en F1-kampioen.

Mansell besloot in 1994 in de Amerikaanse klasse te blijven en werd uiteindelijk achtste. Tijdens dat seizoen lonkte een nieuw F1-avontuur. Williams wilde voor de Franse Grand Prix en de laatste drie races de 41-jarige Brit invliegen.

Tv-rechtenhouder Bernie Ecclestone hielp een handje in de financiële afwerking. Door het pensioen van Prost en het tragisch wegvallen van Ayrton Senna, kon de F1 wel een oud-wereldkampioen gebruiken met teruglopende kijkcijfers.

Mansell kreeg groen licht van Newman/Haas en keerde voor de tweede maal terug in de koningsklasse. De wereldkampioen van 1992 zou nog eenmaal zegevieren in de laatste Grand Prix van 1994. Doordat titelkemphanen Michael Schumacher en Damon Hill uitvielen na een controversionele manouvre van Schumacher kon Mansell onverwachts de zege pakken. Dat zou tevens zijn laatste overwinning blijken.

In 1995 wilde McLaren en teamsponsor Malboro een wereldkampioen in hun wagen en tekende een overeenkomst met Mansell. De bolide was te krap voor de Brit en moest noodgedwongen worden aangepast. Mark Brundell viel tijdelijk in totdat Mansells wagen klaar was.

De voormalig F1-kampioen was zeer ontevreden over de auto en verscheurde zijn contract alweer na twee teleurstellende wedstrijden. Het was mooi geweest... of toch niet?

Geruchten over nog een come back in 1997 bij Jordan staken de kop op na verschillende tests van Mansell voor de renstal in 1996. Maar teambaas Eddie Jordan zei dat Mansell niet meer terug kwam.

Definitief.