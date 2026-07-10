De situatie rondom de toekomst van Max Verstappen blijft hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Naar verluidt heeft het kamp Verstappen een aantal strenge eisen gesteld aan de top van Red Bull, terwijl op de achtergrond de geruchten over McLaren blijven rondzingen.

Na het dramatische raceweekend van Verstappen in Silverstone zijn de geruchten over zijn toekomst alleen maar toegenomen. Verstappen wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en een mogelijke overstap naar McLaren. De Britse renstal lijkt de beste papieren in handen te hebben, mocht Verstappen daadwerkelijk vertrekken bij het team uit Milton Keynes. Het is geen geheim dat Verstappen een winnende auto wil hebben, terwijl in de afgelopen dagen ook naar buitenkwam dat de onderlinge frustratie bij Red Bull begint toe te nemen.

Wat zijn de eisen van de Verstappens?

Het team Verstappen lijkt de Red Bull-top ook flink onder druk te zetten. Het Japanse medium Shiga Sports meldt in een video dat kamp Verstappen de duimschroeven heeft aangedraaid bij Red Bull, en dat ze een aantal strenge eisen hebben gesteld. Het Japanse medium wijst naar drie punten, en dat betekent dat ze bij Red Bull aan de bak moeten.

Volgens Shiga Sports eist het kamp van Verstappen betere financiële voorwaarden, willen ze een diepgaande herziening van de organisatiestructuur bij Red Bull zien en willen ze ook veranderingen in de technische afdeling zien. Ze zouden namelijk willen dat teambaas Laurent Mekies en technisch directeur Pierre Waché directe verantwoordelijkheid nemen en aan de slag gaan met de feedback van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen zou het gevoel hebben dat de engineers niet naar hem luisteren.

De situatie in Silverstone

Dit kwam afgelopen weekend in Silverstone weer aan het licht, toen Verstappen na de dramatisch verlopen kwalificatie aan Red Bull vroeg om zijn motor te vervangen en zijn set-up aan te passen. Hij wilde een pitlanestart voor lief nemen, maar bij Red Bull namen ze een ander besluit. Dit zorgde voor extra frustratie bij Verstappen, die in de race crashte door een probleem met zijn achtervleugel.

Topoverleg met Marko

De geruchten over de toekomst van Verstappen werden gisteravond aangezwengeld, toen Erik van Haren van De Telegraaf een opmerkelijke foto op X plaatste. Te zien was hoe Jos Verstappen, Verstappens manager Raymond Vermeulen én voormalig Red Bull-topadviseur Helmut Marko zaten te praten op het terras van een Amsterdams hotel. Marko was eerder op de dag ingevlogen vanuit Graz. Hij werd opgehaald door de oude privéjet van Max Verstappen, die tegenwoordig kan worden gehuurd voor vluchten.