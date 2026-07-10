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'Team Verstappen zet Red Bull onder druk met strenge eisen'

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'Team Verstappen zet Red Bull onder druk met strenge eisen'

De situatie rondom de toekomst van Max Verstappen blijft hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Naar verluidt heeft het kamp Verstappen een aantal strenge eisen gesteld aan de top van Red Bull, terwijl op de achtergrond de geruchten over McLaren blijven rondzingen.

Na het dramatische raceweekend van Verstappen in Silverstone zijn de geruchten over zijn toekomst alleen maar toegenomen. Verstappen wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en een mogelijke overstap naar McLaren. De Britse renstal lijkt de beste papieren in handen te hebben, mocht Verstappen daadwerkelijk vertrekken bij het team uit Milton Keynes. Het is geen geheim dat Verstappen een winnende auto wil hebben, terwijl in de afgelopen dagen ook naar buitenkwam dat de onderlinge frustratie bij Red Bull begint toe te nemen.

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Wat zijn de eisen van de Verstappens?

Het team Verstappen lijkt de Red Bull-top ook flink onder druk te zetten. Het Japanse medium Shiga Sports meldt in een video dat kamp Verstappen de duimschroeven heeft aangedraaid bij Red Bull, en dat ze een aantal strenge eisen hebben gesteld. Het Japanse medium wijst naar drie punten, en dat betekent dat ze bij Red Bull aan de bak moeten.

Volgens Shiga Sports eist het kamp van Verstappen betere financiële voorwaarden, willen ze een diepgaande herziening van de organisatiestructuur bij Red Bull zien en willen ze ook veranderingen in de technische afdeling zien. Ze zouden namelijk willen dat teambaas Laurent Mekies en technisch directeur Pierre Waché directe verantwoordelijkheid nemen en aan de slag gaan met de feedback van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen zou het gevoel hebben dat de engineers niet naar hem luisteren.

De situatie in Silverstone

Dit kwam afgelopen weekend in Silverstone weer aan het licht, toen Verstappen na de dramatisch verlopen kwalificatie aan Red Bull vroeg om zijn motor te vervangen en zijn set-up aan te passen. Hij wilde een pitlanestart voor lief nemen, maar bij Red Bull namen ze een ander besluit. Dit zorgde voor extra frustratie bij Verstappen, die in de race crashte door een probleem met zijn achtervleugel.

Topoverleg met Marko

De geruchten over de toekomst van Verstappen werden gisteravond aangezwengeld, toen Erik van Haren van De Telegraaf een opmerkelijke foto op X plaatste. Te zien was hoe Jos Verstappen, Verstappens manager Raymond Vermeulen én voormalig Red Bull-topadviseur Helmut Marko zaten te praten op het terras van een Amsterdams hotel. Marko was eerder op de dag ingevlogen vanuit Graz. Hij werd opgehaald door de oude privéjet van Max Verstappen, die tegenwoordig kan worden gehuurd voor vluchten.

gridiron

Posts: 3.613

Dergelijke eisen stellen en dan nog steeds denken dat andere team's hem zomaar gaan inhuren.
Het zou aan de ene kant jammer zijn maar aan de andere kant zou het wel een goede zijn dat hij met onmiddellijke ingang bij RBR mag vertrekken om dan bij alle andere teams voor een gesloten deur te staan.... [Lees verder]

  • 7
  • 10 jul 2026 - 12:14
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (12)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.689

    'Team Verstappen zet Red Bull onder druk met strenge eisen'

    Ouw-vriend Helmut was ook van de partij daar in Amsterdam.

    "Maar van druk was helemaal geen sprake, er was gewoon 'n bezoekje gepland om naar de wallen te gaan en Natte Nel junior te ontmoeten.
    Ook zijn we gedrieën naar 'n tattoo-shop geweest om 'n tattoo te zetten.
    Daarna 'n bezoekje gebracht aan het knuppelmuseum op voorspraak van Jos.
    Zo zie je maar dat de boel weer opgeblazen wordt.....gewoon drie vrienden die lekker uitgaan in Amsterdam".....aldus 'n getatoeëerde Helmut die ook nog z'n zaakje heeft gedoneerd in Natte Nel junior.

    • + 1
    • 10 jul 2026 - 11:31
    • Beri

      Posts: 6.996

      Nel Jr. krijgt slechte Yelp reviews. Mensen zijn Nelleke Sr. gewend. Die durfde toch wel wat meer de kinky shit aan. Maar ik zag dat jij over het algemeen positief op Yelp was @Ouw. Hoe cumt dat?

      • + 1
      • 10 jul 2026 - 12:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.689

      Ik heb de leeftijd dat ik me eerste moest informeren wat Yelp precies is.

      Maar ik kan me voorstellen dat Natte Nel junior slechte recensies krijgt idd, die is niet zo kinky.

      Natte Nel senior daarentegen....is de 80 al gepasseerd, maar gaat nog als 'n dolle en niets is haar vreemd.

      • + 1
      • 10 jul 2026 - 12:25
  • Snork

    Posts: 22.763

    Hier de foto van de drie heren:
    x.com/maxvcalloway(...)0463544373?s=46&;t=G3TP5nPIwGilcqhmzE3X5Q

    • + 2
    • 10 jul 2026 - 11:57
    • gridiron

      Posts: 3.613

      Zelfs de foto op een "paparazzi foto" te doen gelijken om een gerucht te voeden lukt zelfs niet.

      • + 3
      • 10 jul 2026 - 12:16
    • Joeppp

      Posts: 8.707

      Lijkt wel een scene uit de gothfather film.

      • + 2
      • 10 jul 2026 - 13:00
  • Tifoso-01

    Posts: 3.885

    Der Helmut heeft Max 100% weten te overtuigen om "gewoon" te blijven waar hij zit zoveel lijkt wel duidelijk.
    En papaya rules zou sowieso niet bij hem hebben gepast.

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 12:11
    • Tifoso-01

      Posts: 3.885

      Max heeft zichzelf trouwens al verraden door op te roepen om de Verstappen tribune te boeken in Spielberg.
      Dat hele verhaal McLaren is door henzelf de wereld in geholpen met medewerking van Zak maar is alleen om druk te zetten op Red Bull alsof het management van Red Bull dit niet door heeft.
      Hij blijft dus zijn hele raceleven bij hetzelfde team.

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 14:33
  • gridiron

    Posts: 3.613

    Dergelijke eisen stellen en dan nog steeds denken dat andere team's hem zomaar gaan inhuren.
    Het zou aan de ene kant jammer zijn maar aan de andere kant zou het wel een goede zijn dat hij met onmiddellijke ingang bij RBR mag vertrekken om dan bij alle andere teams voor een gesloten deur te staan. Je mag dan wel 4 wk titels hebben maar jezelf boven het team stellen wordt nergens geaccepteerd

    • + 7
    • 10 jul 2026 - 12:14
  • Knalpijp

    Posts: 2.491

    Waché is alleen beschikbaar in de ochtend, na de luch van 2uur wordt er niet meer gewerkt. Stop ermee Max want die Bull id de weg kwijt de komende jaren.

    • + 2
    • 10 jul 2026 - 13:30
  • Beri

    Posts: 6.996

    Censuur viert hoogtij gezien mijn vergelijkbare eerdere reactie met de telling verwijderd is. Zou redactionele zelfreflectie dat maar eens hoogtijdagen vieren hier, dan zou de community hier gebaat worden met professioneel journaille.
    De telling is 30 artikelen in 5 werkdagen over de toekomst van Max. Het wordt wel een beetje lachwekkend. Maar we tellen door tot de eerste training van België. Kijken waar we op uitkomen.

    • + 7
    • 10 jul 2026 - 14:00
  • markos

    Posts: 1.053

    Door niet uit de pits te starten had Verstappen in de race wel het podium in zicht. Zo slecht ging het dus helemaal niet.
    Die achtervleugel is een ander verhaal natuurlijk.

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 14:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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