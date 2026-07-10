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Bahrein blijft inzetten op doorgaan F1-race

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Bahrein blijft inzetten op doorgaan F1-race

In Bahrein lijken ze er alles aan te blijven doen om de Grand Prix toch door te laten gaan. De race op het circuit van Sakhir werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten, maar ondanks de opgelaaide onrust wil men de wedstrijd graag door laten gaan.

De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran zorgde begin dit jaar voor de nodige uitdagingen voor de sportwereld. Ook de Formule 1 werd getroffen, en nadat Iran bombardementen uitvoerde op doelen in Bahrein, moesten de F1-teams die daar aanwezig waren voor een regenbandentest schuilen. De Formule 1 besloot in te grijpen, en de races in Bahrein en Saoedi-Arabië werden van de kalender gehaald. Al snel werd echter duidelijk dat ze naar een manier zochten om minimaal één van deze races in te halen.

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Wat zijn de plannen in Bahrein?

In Silverstone gaf Formule 1-CEO Stefano Domenicali afgelopen weekend aan dat ze voor de zomerstop een knoop door willen hakken. In Bahrein blijven ze echter ambitieus, en ze willen de race graag door laten gaan. De Bahreinse minister Noor bint Ali Alkhulaif stelt bij persbureau dat eraan wordt gewerkt: "Er zijn gesprekken gaande over het mogelijk terugplaatsen op de kalender van de races die waren geschrapt."

Dat betekent echter nog niet dat dit gaat gebeuren. Volgens de Bahreinse gesprekken worden er alleen nog gesprekken gevoerd, en is er nog geen knoop doorgehakt: "We hebben daar nog geen bevestiging van, maar mogelijk gaat het gebeuren."

Kansen worden steeds kleiner

De kansen op het opnieuw inplannen van de Grand Prix van Bahrein zijn in de afgelopen dagen wel kleiner geworden. Na een eerdere wapenstilstand laaide het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten in de afgelopen dagen weer op. Na aanvallen van de Amerikanen, reageerde Iran met een tegenaanval. Ook doelen in Bahrein werden aangevallen, en als de situatie zo blijft, lijkt het onmogelijk om een Grand Prix te organiseren in het land.

De Formule 1-top staat voor een grote uitdaging, want het seizoen wordt ook afgesloten met races in Qatar en Abu Dhabi. Of deze races door kunnen gaan, blijft dan ook de vraag.

Snork

Posts: 22.761

Ik denk dat op 32 november deze race gepland kan worden.

  • 1
  • 10 jul 2026 - 11:58
F1 Nieuws GP Bahrein 2026

Reacties (3)

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  • Snork

    Posts: 22.761

    Ik denk dat op 32 november deze race gepland kan worden.

    • + 1
    • 10 jul 2026 - 11:58
    • The Wolf

      Posts: 1.215

      De grand prix kantklossen van Qatar staat ook op losse schroeven, aldus de KNKKB

      • + 1
      • 10 jul 2026 - 12:39
    • Snork

      Posts: 22.761

      Sowieso altijd een lastig toernooi, kantklossen met wol van kamelenhaar.

      • + 1
      • 10 jul 2026 - 13:05

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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