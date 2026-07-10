In Bahrein lijken ze er alles aan te blijven doen om de Grand Prix toch door te laten gaan. De race op het circuit van Sakhir werd eerder dit jaar geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten, maar ondanks de opgelaaide onrust wil men de wedstrijd graag door laten gaan.

De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran zorgde begin dit jaar voor de nodige uitdagingen voor de sportwereld. Ook de Formule 1 werd getroffen, en nadat Iran bombardementen uitvoerde op doelen in Bahrein, moesten de F1-teams die daar aanwezig waren voor een regenbandentest schuilen. De Formule 1 besloot in te grijpen, en de races in Bahrein en Saoedi-Arabië werden van de kalender gehaald. Al snel werd echter duidelijk dat ze naar een manier zochten om minimaal één van deze races in te halen.

Wat zijn de plannen in Bahrein?

In Silverstone gaf Formule 1-CEO Stefano Domenicali afgelopen weekend aan dat ze voor de zomerstop een knoop door willen hakken. In Bahrein blijven ze echter ambitieus, en ze willen de race graag door laten gaan. De Bahreinse minister Noor bint Ali Alkhulaif stelt bij persbureau dat eraan wordt gewerkt: "Er zijn gesprekken gaande over het mogelijk terugplaatsen op de kalender van de races die waren geschrapt."

Dat betekent echter nog niet dat dit gaat gebeuren. Volgens de Bahreinse gesprekken worden er alleen nog gesprekken gevoerd, en is er nog geen knoop doorgehakt: "We hebben daar nog geen bevestiging van, maar mogelijk gaat het gebeuren."

Kansen worden steeds kleiner

De kansen op het opnieuw inplannen van de Grand Prix van Bahrein zijn in de afgelopen dagen wel kleiner geworden. Na een eerdere wapenstilstand laaide het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten in de afgelopen dagen weer op. Na aanvallen van de Amerikanen, reageerde Iran met een tegenaanval. Ook doelen in Bahrein werden aangevallen, en als de situatie zo blijft, lijkt het onmogelijk om een Grand Prix te organiseren in het land.

De Formule 1-top staat voor een grote uitdaging, want het seizoen wordt ook afgesloten met races in Qatar en Abu Dhabi. Of deze races door kunnen gaan, blijft dan ook de vraag.