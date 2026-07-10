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Mekies verklaart veranderingen bij Red Bull

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Mekies verklaart veranderingen bij Red Bull

Laurent Mekies is dieper ingegaan op de veranderingen bij Red Bull. De Fransman is sinds vorig jaar de teambaas van Red Bull, en onder zijn leiding boekte het team wisselvallige resultaten. Mekies legt uit hoe het was om Christian Horner op te volgen, en wat hij precies heeft veranderd.

Horner werd vorig jaar na de Britse Grand Prix ontslagen. Na twintig jaar trouwe dienst besloot de Red Bull-top om Horner aan de kant te schuiven, en dit besluit kwam voor veel mensen als een schok. Mekies volgde hem op, en onder zijn leiding kwam Max Verstappen vorig jaar zeer dicht bij de titel. De comeback van Verstappen was verrassend, maar bij Red Bull maken ze zich nu druk om heel andere zaken. De prestaties vallen dit jaar tegen, en Verstappen wordt weer in verband gebracht met een vertrek.

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Hoe was het gevoel?

Mekies moet dus flink aan de bak bij Red Bull, al is hij nog maar een jaar de teambaas. Dat hij Horner vorig jaar opvolgde, was een verrassing voor hem. In een interview met The Race wijst hij naar Horners ontslag: "Het kwam onverwachts voor het team, het kwam onverwachts voor mij. Ik ga niet liegen. Als je iemand hebt die het bedrijf bestuurt, zoals Christian al twintig jaar deed, komt dat als een schok voor de mensen."

De Fransman moest aan de bak: "Vergeet wat je voelt. Wat je voelt is niets vergeleken met wat de mensen daar voelen, want je denkt dat je niet veel zekerheid hebt, ze zijn op dat punt veel zekerheid verloren. Dus als ik terugdenk aan dat eerste volledige jaar, dan waren dag één, twee en drie waarschijnlijk de moeilijksten."

Wat moest er gebeuren?

Mekies benadrukt daarna dat hij niet veel moest veranderen binnen het team: "Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik dingen echt moest ontrafelen. De prioriteit lag meer bij het feit dat je in iemands schoenen moest stappen. Het ging over hoe je de mensen moest ontmoeten en hoe je zo snel mogelijk je eigen beeld kon krijgen van de situatie."

Het Red Bull-DNA

Volgens Mekies was er niet veel mis bij Red Bull: "Wanneer je het ruwe materiaal en het talent hebt, probeer je simpelweg alle ruis weg te halen zodat ze zich kunnen focussen op waar ze goed in zijn." Hij wilde dan ook niet te veel veranderen: "Ik ben hier niet om het Red Bull-DNA te veranderen. Ik ben hier om het te beschermen. Dat is echt wat ik voelde tijdens die maanden."

F1jos

Posts: 5.447

Door niet te veranderen waar ze goed in zijn met name niet te luisteren naar Max input blijven ze hangen in het ongewisse en lopen ze achter de feiten aan.

  • 4
  • 10 jul 2026 - 12:20
F1 Nieuws Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • F1jos

    Posts: 5.447

    Door niet te veranderen waar ze goed in zijn met name niet te luisteren naar Max input blijven ze hangen in het ongewisse en lopen ze achter de feiten aan.

    • + 4
    • 10 jul 2026 - 12:20
    • Patrace

      Posts: 6.824

      Onzin. Ze moeten de feedback van Verstappen meenemen in wat ze verder zelf al als data en informatie hebben. En dan op basis van alle info de beste beslissing nemen.
      Je kunt niet maar blind gaan luisteren naar één coureur, zelfs als dat Max Verstappen is. Maar je moet diens feedback en eventuele voorkeuren wel serieus als input meenemen. En helder communiceren als je een beslissing neemt, waar die op is gebaseerd, zodat Verstappen begrijpt wat de overwegingen waren. Daar kan hij het mee oneens zijn, maar dat is dan maar zo.

      • + 1
      • 10 jul 2026 - 13:38
  • Dale U

    Posts: 1.988

    Mekies lijkt me geen verkeerde, Zak en Toto lijkt me iets andre koffie, laat staan Flavio.

    • + 2
    • 10 jul 2026 - 13:34

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

FR Laurent Mekies -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 28 apr 1977 (49)
  • Geb. plaats Tours, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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