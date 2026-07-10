Laurent Mekies is dieper ingegaan op de veranderingen bij Red Bull. De Fransman is sinds vorig jaar de teambaas van Red Bull, en onder zijn leiding boekte het team wisselvallige resultaten. Mekies legt uit hoe het was om Christian Horner op te volgen, en wat hij precies heeft veranderd.

Horner werd vorig jaar na de Britse Grand Prix ontslagen. Na twintig jaar trouwe dienst besloot de Red Bull-top om Horner aan de kant te schuiven, en dit besluit kwam voor veel mensen als een schok. Mekies volgde hem op, en onder zijn leiding kwam Max Verstappen vorig jaar zeer dicht bij de titel. De comeback van Verstappen was verrassend, maar bij Red Bull maken ze zich nu druk om heel andere zaken. De prestaties vallen dit jaar tegen, en Verstappen wordt weer in verband gebracht met een vertrek.

Hoe was het gevoel?

Mekies moet dus flink aan de bak bij Red Bull, al is hij nog maar een jaar de teambaas. Dat hij Horner vorig jaar opvolgde, was een verrassing voor hem. In een interview met The Race wijst hij naar Horners ontslag: "Het kwam onverwachts voor het team, het kwam onverwachts voor mij. Ik ga niet liegen. Als je iemand hebt die het bedrijf bestuurt, zoals Christian al twintig jaar deed, komt dat als een schok voor de mensen."

De Fransman moest aan de bak: "Vergeet wat je voelt. Wat je voelt is niets vergeleken met wat de mensen daar voelen, want je denkt dat je niet veel zekerheid hebt, ze zijn op dat punt veel zekerheid verloren. Dus als ik terugdenk aan dat eerste volledige jaar, dan waren dag één, twee en drie waarschijnlijk de moeilijksten."

Wat moest er gebeuren?

Mekies benadrukt daarna dat hij niet veel moest veranderen binnen het team: "Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik dingen echt moest ontrafelen. De prioriteit lag meer bij het feit dat je in iemands schoenen moest stappen. Het ging over hoe je de mensen moest ontmoeten en hoe je zo snel mogelijk je eigen beeld kon krijgen van de situatie."

Het Red Bull-DNA

Volgens Mekies was er niet veel mis bij Red Bull: "Wanneer je het ruwe materiaal en het talent hebt, probeer je simpelweg alle ruis weg te halen zodat ze zich kunnen focussen op waar ze goed in zijn." Hij wilde dan ook niet te veel veranderen: "Ik ben hier niet om het Red Bull-DNA te veranderen. Ik ben hier om het te beschermen. Dat is echt wat ik voelde tijdens die maanden."