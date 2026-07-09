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Wolff blijft kritisisch op Russell: "Hij worstelt met de auto"

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Wolff blijft kritisisch op Russell: "Hij worstelt met de auto"

George Russell stond tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië verrassend op het podium, maar volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelt die tweede plaats niet het hele verhaal. De Oostenrijker erkent dat de Brit al het hele weekend worstelde met zijn W17 en zich allesbehalve comfortabel voelde achter het stuur.

Russell kwam op Silverstone niet in de buurt van het tempo van teamgenoot Kimi Antonelli, die de sprintrace won en ook de poleposition veroverde. De Brit moest genoegen nemen met de vierde startplek en wist pas in de slotfase van de race, dankzij een slimme strategie tijdens de Safety Car, op te schuiven naar de tweede plaats.

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Wolff ziet Russell worstelen met Mercedes

Wolff was na afloop vooral blij dat Russell ondanks alle problemen een sterk resultaat wist neer te zetten. "Ik ben ontzettend blij voor George en het hele team. Hij heeft een paar lastige weekenden achter de rug en voelt zich simpelweg niet één met de auto. We hadden bovendien problemen met de topsnelheid en dat hielp zeker niet mee", zo klonk het stellig tegenover Sky Sports.

Volgens de Mercedes-teambaas heeft een coureur vertrouwen nodig om het maximale uit de wagen te halen. "Soms moet een rijder zich gewoon prettig voelen in de auto en dat is bij George momenteel niet het geval. Juist daarom maakt die tweede plaats op Silverstone me extra tevreden."

Titelstrijd nog niet uit zicht

Tijdens de race kreeg Russell ook nog af te rekenen met een langzaam leeglopende band, maar dankzij de strategie van Mercedes pakte de gok goed uit. Terwijl concurrenten een pitstop maakten tijdens de Safety Car, bleef Russell buiten en sprong hij voorbij Lewis Hamilton naar de tweede plaats. Zelf vond de Brit na afloop zelfs dat hij het podium niet helemaal had verdiend.

Wolff weigert Russell echter af te schrijven in de strijd om de wereldtitel. "Hij blijft meedoen. Zowel George als Kimi hebben dit seizoen pech én geluk gekend. Het kampioenschap is nog lang en hij moet blijven geloven. We moeten vooral de kleine problemen in de auto oplossen die hem momenteel dwarszitten." De teambaas kijkt nu alvast vooruit naar de races in België en Hongarije, waar Mercedes zich na een kort weekend zonder race opnieuw wil laten zien.

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Toto Wolff Mercedes

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Team
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1
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2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
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56
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Williams
11
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.163
  • Podiums 28
  • Grand Prix 160
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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