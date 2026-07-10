Een overstap van Max Verstappen naar McLaren blijft de gemoederen bezighouden, maar steeds meer signalen wijzen erop dat zo'n toptransfer niet vanzelfsprekend is. De Nederlander wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een zitje voor 2027, terwijl Oscar Piastri onder druk staat door een clausule in zijn contract. Toch zou vooral één voorwaarde van Verstappen een groot obstakel vormen.

De toekomst van Verstappen blijft een belangrijk gespreksonderwerp in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zou door zijn aanhoudende frustraties bij Red Bull nadenken over een vertrek, zeker nu de problemen met de RB22 zich blijven opstapelen. Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk én die van Groot-Brittannië ging het mis door een defect aan de achtervleugel, waardoor Verstappen kostbare punten verloor. Daardoor lijkt een ontsnappingsclausule in zijn contract steeds realistischer te worden.

McLaren wil niet afwijken van eigen filosofie

Mocht Verstappen daadwerkelijk vertrekken, dan geldt McLaren als één van de weinige topteams waar in 2027 mogelijk ruimte ontstaat. Dat heeft alles te maken met het contract van Oscar Piastri. De Australiër beschikt over een clausule waarmee hij zou kunnen vertrekken als hij tijdens de zomerstop buiten de top vijf van het kampioenschap staat. Momenteel bezet hij de zesde plaats.

Toch lijkt een overstap van Verstappen naar McLaren verre van eenvoudig. Volgens het Australische Channel Nine wil de Nederlander bij ieder team waarvoor hij rijdt de uitgesproken nummer één zijn. Dat is een status die hij sinds het vertrek van Daniel Ricciardo bij Red Bull altijd heeft gehad. Juist daar wringt volgens de berichtgeving de schoen.

Verstappen en McLaren botsen mogelijk op cruciaal punt

McLaren houdt namelijk al jaren vast aan een andere aanpak. Zowel Lando Norris als Piastri krijgt gelijke kansen, ongeacht de stand in het kampioenschap. Ook tijdens hun titelstrijd in 2025 bleef het team beide coureurs gelijk behandelen en die filosofie wil McLaren niet zomaar loslaten voor Verstappen.

Ondertussen worden ook de geruchten rond Piastri genuanceerd. Zijn management ontkent dat de Australiër al besloten heeft om zijn vertrekclausule te activeren. Met nog twee raceweekends tot de zomerstop bedraagt zijn achterstand op de cruciale vijfde plaats slechts vijftien punten. Na zijn ongelukkige race op Silverstone, waar Liam Lawson hem al in de openingsronde raakte en McLaren hem pas laat binnenhaalde voor een nieuwe voorvleugel, herstelde Piastri zich nog tot de elfde plaats. Daardoor blijft zijn toekomst, net als die van Verstappen, voorlopig volledig open.