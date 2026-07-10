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Past Verstappen bij McLaren? 'Willen hun eigen filosofie niet verloochenen'

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Past Verstappen bij McLaren? 'Willen hun eigen filosofie niet verloochenen'

Een overstap van Max Verstappen naar McLaren blijft de gemoederen bezighouden, maar steeds meer signalen wijzen erop dat zo'n toptransfer niet vanzelfsprekend is. De Nederlander wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een zitje voor 2027, terwijl Oscar Piastri onder druk staat door een clausule in zijn contract. Toch zou vooral één voorwaarde van Verstappen een groot obstakel vormen.

De toekomst van Verstappen blijft een belangrijk gespreksonderwerp in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zou door zijn aanhoudende frustraties bij Red Bull nadenken over een vertrek, zeker nu de problemen met de RB22 zich blijven opstapelen. Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk én die van Groot-Brittannië ging het mis door een defect aan de achtervleugel, waardoor Verstappen kostbare punten verloor. Daardoor lijkt een ontsnappingsclausule in zijn contract steeds realistischer te worden.

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McLaren wil niet afwijken van eigen filosofie

Mocht Verstappen daadwerkelijk vertrekken, dan geldt McLaren als één van de weinige topteams waar in 2027 mogelijk ruimte ontstaat. Dat heeft alles te maken met het contract van Oscar Piastri. De Australiër beschikt over een clausule waarmee hij zou kunnen vertrekken als hij tijdens de zomerstop buiten de top vijf van het kampioenschap staat. Momenteel bezet hij de zesde plaats.

Toch lijkt een overstap van Verstappen naar McLaren verre van eenvoudig. Volgens het Australische Channel Nine wil de Nederlander bij ieder team waarvoor hij rijdt de uitgesproken nummer één zijn. Dat is een status die hij sinds het vertrek van Daniel Ricciardo bij Red Bull altijd heeft gehad. Juist daar wringt volgens de berichtgeving de schoen.

Verstappen en McLaren botsen mogelijk op cruciaal punt

McLaren houdt namelijk al jaren vast aan een andere aanpak. Zowel Lando Norris als Piastri krijgt gelijke kansen, ongeacht de stand in het kampioenschap. Ook tijdens hun titelstrijd in 2025 bleef het team beide coureurs gelijk behandelen en die filosofie wil McLaren niet zomaar loslaten voor Verstappen.

Ondertussen worden ook de geruchten rond Piastri genuanceerd. Zijn management ontkent dat de Australiër al besloten heeft om zijn vertrekclausule te activeren. Met nog twee raceweekends tot de zomerstop bedraagt zijn achterstand op de cruciale vijfde plaats slechts vijftien punten. Na zijn ongelukkige race op Silverstone, waar Liam Lawson hem al in de openingsronde raakte en McLaren hem pas laat binnenhaalde voor een nieuwe voorvleugel, herstelde Piastri zich nog tot de elfde plaats. Daardoor blijft zijn toekomst, net als die van Verstappen, voorlopig volledig open.

Joeppp

Posts: 8.707

Gelukkig, de dag begint met of Verstappen naar Mclaren gaat. Het zou toch als een leegte voelen als je daar niks over leest in de ochtend want er wordt zo weinig over gesproken.

  • 2
  • 10 jul 2026 - 08:02
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen McLaren

Reacties (2)

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  • Joeppp

    Posts: 8.707

    Gelukkig, de dag begint met of Verstappen naar Mclaren gaat. Het zou toch als een leegte voelen als je daar niks over leest in de ochtend want er wordt zo weinig over gesproken.

    • + 2
    • 10 jul 2026 - 08:02
    • Mick34

      Posts: 1.322

      Gisterenavond nog een leuk nieuwtje: Helmut Marko vloog met het oude vliegtuig van Max van Salzburg naar Amsterdam.

      Vervolgens is er een foto van Helmut, Jos en Raymond die in Amsterdam een gesprek hebben. Aan de gezichten te zien een zeer serieus gesprek.

      De foto was ook in de categorie 'maak hier maar een foto van' en zorg ervoor dat hij online opduikt.

      Benieuwd wat daar allemaal achter zit...

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 08:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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