Juan Pablo Montoya is van mening dat de FIA moet ingrijpen na de straf die Andrea Kimi Antonelli afgelopen weekend ontving. Antonelli kreeg een tijdstraf voor het overschrijden van de track limits, omdat hij door problemen meerdere keren van de baan was geschoten. Montoya vindt dat de FIA naar deze regels moet kijken.

Antonelli kon afgelopen weekend aan de zege ruiken in de Britse Grand Prix. De Italiaanse Mercedes-coureur had op het circuit van Silverstone de jacht geopend op raceleider Charles Leclerc, en het leek een kwestie van tijd te zijn voordat hij de Ferrari kon aanvallen. Zover kwam het echter niet, omdat er een onderdeel afbrak bij Antonelli's Mercedes. Hij moest meerdere pitstops maken, schoot diverse keren van de baan en werd bestraft voor het overschrijden van de track limits. Hierdoor werd hij geklasseerd als vijftiende en liep hij punten mis.

Heeft Mercedes een punt?

Bij Mercedes vonden ze die straffen onterecht, en dat begrijpt Montoya wel. De Colombiaanse oud-coureur gaf na afloop zijn mening bij F1 TV: "Een punt dat Mercedes hier terecht aankaart, is dat er beter gekeken moet worden naar de track limits. Als je de limiet overschrijdt, maar daardoor geen tijd verliest omdat je wijd gaat, zouden ze dat eigenlijk niet als een overtreding moeten zien."

Wat moet er precies veranderen?

Montoya roept de FIA dan ook op om de regels op dit gebied te wijzigen. Hij heeft een voorstel: "Er zou een regel moeten komen die bepaalt dat het overschrijden van de track limits alleen bestraft wordt als je er een voordeel uit kan halen. Als je daar van de baan raakt en daardoor sneller gaat, moet dat als een overtreding van de track limits worden gezien. Maar als er echt iets misgaat met de auto en je daardoor een straf krijgt, terwijl je er geen voordeel uit hebt gehaald, dan zou dat eigenlijk niet moeten."

Voor Antonelli was het een flinke tegenstander, maar hij voert nog wel altijd het wereldkampioenschap aan. De jonge Italiaan staat op 179 punten, terwijl zijn teamgenoot George Russell tweede staat met 154 punten.