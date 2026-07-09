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FIA geadviseerd regels aan te passen na straf Antonelli

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FIA geadviseerd regels aan te passen na straf Antonelli

Juan Pablo Montoya is van mening dat de FIA moet ingrijpen na de straf die Andrea Kimi Antonelli afgelopen weekend ontving. Antonelli kreeg een tijdstraf voor het overschrijden van de track limits, omdat hij door problemen meerdere keren van de baan was geschoten. Montoya vindt dat de FIA naar deze regels moet kijken.

Antonelli kon afgelopen weekend aan de zege ruiken in de Britse Grand Prix. De Italiaanse Mercedes-coureur had op het circuit van Silverstone de jacht geopend op raceleider Charles Leclerc, en het leek een kwestie van tijd te zijn voordat hij de Ferrari kon aanvallen. Zover kwam het echter niet, omdat er een onderdeel afbrak bij Antonelli's Mercedes. Hij moest meerdere pitstops maken, schoot diverse keren van de baan en werd bestraft voor het overschrijden van de track limits. Hierdoor werd hij geklasseerd als vijftiende en liep hij punten mis.

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Heeft Mercedes een punt?

Bij Mercedes vonden ze die straffen onterecht, en dat begrijpt Montoya wel. De Colombiaanse oud-coureur gaf na afloop zijn mening bij F1 TV: "Een punt dat Mercedes hier terecht aankaart, is dat er beter gekeken moet worden naar de track limits. Als je de limiet overschrijdt, maar daardoor geen tijd verliest omdat je wijd gaat, zouden ze dat eigenlijk niet als een overtreding moeten zien."

Wat moet er precies veranderen?

Montoya roept de FIA dan ook op om de regels op dit gebied te wijzigen. Hij heeft een voorstel: "Er zou een regel moeten komen die bepaalt dat het overschrijden van de track limits alleen bestraft wordt als je er een voordeel uit kan halen. Als je daar van de baan raakt en daardoor sneller gaat, moet dat als een overtreding van de track limits worden gezien. Maar als er echt iets misgaat met de auto en je daardoor een straf krijgt, terwijl je er geen voordeel uit hebt gehaald, dan zou dat eigenlijk niet moeten."

Voor Antonelli was het een flinke tegenstander, maar hij voert nog wel altijd het wereldkampioenschap aan. De jonge Italiaan staat op 179 punten, terwijl zijn teamgenoot George Russell tweede staat met 154 punten.

Larry Perkins

Posts: 66.160

En als je met een gemankeerde en daardoor niet te controleren auto diverse keren van de baan schiet en dan weer de baan op waggelt, kan dat ook de veiligheid (van andere coureurs) in gevaar brengen...

  • 4
  • 9 jul 2026 - 09:03
F1 Nieuws Juan Pablo Montoya Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (8)

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  • The Wolf

    Posts: 1.207

    Hoezeer ik in dit specifieke geval Antonelli ook geen straf gunde, ik vind dat straffen helder en duidelijk moeten zijn, F1 is een teamsport en als er bijvoorbeeld een straf wordt uitgedeeld omdat bij een stop een wiel niet goed gemonteerd is, dan is dat voor de rijder in kwestie die er niks aan kan doen ook l..llig.

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 08:52
    • Larry Perkins

      Posts: 66.160

      En als je met een gemankeerde en daardoor niet te controleren auto diverse keren van de baan schiet en dan weer de baan op waggelt, kan dat ook de veiligheid (van andere coureurs) in gevaar brengen...

      • + 4
      • 9 jul 2026 - 09:03
    • The Wolf

      Posts: 1.207

      precies, en beeld je eens in dat vlak naast de baan toevallig net een blote tietenparade aan de gang is...

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 09:06
    • Larry Perkins

      Posts: 66.160

      Dan moet er meteen met ROOD gevlagd worden, CRISISBERAAD volgen en de NOODTOESTAND uitgeroepen worden❗

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 09:12
  • fdorp

    Posts: 146

    Volgens mij is de regel "leaving the track and gaining an advantage" wat zou moeten inhouden dat er dus tijdwinst wordt behaalt. In het geval van Antonelli werd er volgens mij geen winst behaalt en dus als meetpunt minder interessant. Neemt niet weg dat wanneer hij de bochten wel probeert te halen, hoe stuk zijn auto ook is, hij nog veel trager door die bochten zou gaan. Dus in dat opzicht is het wel weer "tijdwinst".

    Vond het meer rijdend met een auto die functioneel niet meer goed werkte een zwaarder punt overigens.

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 09:16
  • shakedown

    Posts: 1.898

    Nee juist niet. Houd het zo simpel mogelijk. Anders krijg je weer van die discussies. Buiten de baan? gewoon een registratie. te vaak? straf. Niet afhankelijk laten zijn waarom je buiten de baan komt. Of het nu een inhaal actie is, buiten de baan geduwd word, gladheid, of wat dan ook. Probeer het alsjeblieft zo simpel mogelijk te houden.

    Het gevolg is heel simpel. Soms heb je pech en ben jij als coureur het haasje, soms heb je geluk en krijg je een plakje in je schoot geworpen. Over een heel jaar middelt zich dat wel uit.

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 09:16
  • Larry Perkins

    Posts: 66.160

    Off-topic:

    The Philosopher's Silverstone | British GP 2026
    (Lollipopman, 8,34 minuten)

    https://youtu.be/nUGQJM-9w6c

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 09:21
  • da_bartman

    Posts: 6.739

    En doe je dat dan ook bij de kwalificatie? Wordt dan je tijd niet afgepakt als je geen voordeel hebt behaald bij het overschrijden van een tracklimit ? We willen minder regeltjes , maar dit geeft weer meer regeltjes die dan vervolgens inconsequent worden toegepast. Nee , liever een regel die zonder debatkan worden toegepast: je gaat buiten de baan of je gaat niet buiten de baan.

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 09:42

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

CO Juan Pablo Montoya -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Colombia
  • Geb. datum 20 sep 1975 (50)
  • Geb. plaats Bogotá, Colombia, Colombia
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,68 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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