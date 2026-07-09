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Alonso baalt enorm: "Je hebt geen talent meer nodig voor Formule 1"

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Alonso baalt enorm: "Je hebt geen talent meer nodig voor Formule 1"

Fernando Alonso heeft na de Grand Prix van Groot-Brittannië opnieuw stevige kritiek geuit op de Formule 1-reglementen van 2026. De Spaanse veteraan is allesbehalve enthousiast over de nieuwe generatie wagens en stelt dat races steeds minder worden beslist door het talent van de coureurs.

De ingrijpende reglementswijzigingen van dit seizoen zorgden voor een compleet nieuw technisch tijdperk. Vooral de aangepaste power units, waarbij het elektrische vermogen een veel grotere rol speelt, liggen onder vuur. Door het intensieve batterijmanagement ontstond tijdens het raceweekend op Silverstone opnieuw het zogenoemde 'yo-yo-racen', waarbij coureurs elkaar op de rechte stukken eenvoudig voorbijgaan dankzij een gunstigere energievoorraad.

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'Je hoeft alleen nog op een knop te drukken'

Alonso begrijpt dat sommige fans de extra inhaalacties kunnen waarderen, maar vindt dat de essentie van het racen verloren gaat. Volgens de Aston Martin-coureur draait het steeds minder om lef en stuurmanskunst.

"Dat hangt af van wat de fans en de sport willen zien", verklaarde Alonso. "Ik heb de sprint nog eens teruggekeken en daar zag je auto's elkaar midden op de rechte stukken passeren omdat ze meer batterij over hadden. Daar komt nauwelijks nog rijderstalent aan te pas. Je hoeft niemand meer uit te remmen of een gewaagde inhaalactie te plaatsen. Als je meer energie hebt dan de auto voor je, druk je simpelweg op een knop en rij je voorbij."

Ook Spa voorspelt weinig beterschap

Voor Alonso veranderde er op Silverstone sportief weinig. Aston Martin bleef opnieuw steken buiten de punten en bovendien kampte zijn wagen al tijdens de formatieronde met technische problemen. De tweevoudig wereldkampioen verwacht ook tijdens de Grand Prix van België geen grote verandering.

"Silverstone en Spa vragen allebei enorm veel van de batterij", legde Alonso uit. "Je kunt niet de hele ronde maximaal gebruikmaken van de elektrische energie, want dan kom je later vermogen tekort. Daardoor moet je constant keuzes maken waar je energie inzet. Op sommige stukken rijd je zelfs met minder vermogen dan een Formule 2-wagen. Dat maakt het heel ingewikkeld en zorgt voor een totaal andere manier van racen. Dat is nu eenmaal de uitdaging waar we mee moeten omgaan."

AUDI_F1

Posts: 3.960

Dan wordt half Amsterdam afgebroken.

Oh ja en als het andersom is dan ook.

  • 5
  • 9 jul 2026 - 20:24
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (15)

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  • The Wolf

    Posts: 1.211

    Pff goed nieuws wat mij betreft, nu heb ik alleen nog maar geld nodig...

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 18:52
    • Larry Perkins

      Posts: 66.193

      'We' hebben enorm veel geld nodig om een nieuwe F1-serie op poten te zetten conform het oorspronkelijke race-DNA van de Formule 1...

      • + 2
      • 9 jul 2026 - 19:31
    • Larry Perkins

      Posts: 66.193

      Misschien kun jij ff bij John de Mol gaan collecteren @The Wolf?
      Klop ik wel ff bij Elon Musk aan, of ik klop het uit zijn zakken...

      • + 1
      • 9 jul 2026 - 19:34
    • Rogier hier

      Posts: 6.823

      Lance Stroll is het levende bewijs dat zonder talent en met heel veel geld toch echt niet goed genoeg bent voor de F1. Lance zal nooit, maar dan echt nooit, kampioen gaan worden in de F1. Zelfs niet eens in de top 5 van de coureurs eindigen. Zonder talent en met geld kom je ver (ook in het echte leven…) maar écht succesvol wordt je nooit

      • + 1
      • 9 jul 2026 - 19:51
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.476

    Beetje overdreven natuurlijk. Rijders als Verstappen, Hamilton, Leclerc, Antonelli en Norris maken regelmatig het verschil. Waar ik het wel mee eens ben is dat dit wiel aan wiel gevechten wel makkelijk zijn dan ik zou willen. Maar een Hamilton maakt nogsteeds het verschil met zijn manier van remmen bijv.

    • + 2
    • 9 jul 2026 - 19:00
  • delange

    Posts: 2.653

    Stop er maar mee Alonso....je tijd is al over zijn houdbaarheidsdatum.

    • + 2
    • 9 jul 2026 - 19:30
  • Larry Perkins

    Posts: 66.193

    Frankrijk - Marokko: 4-1.

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 19:41
    • AUDI_F1

      Posts: 3.960

      Dan wordt half Amsterdam afgebroken.

      Oh ja en als het andersom is dan ook.

      • + 5
      • 9 jul 2026 - 20:24
    • Larry Perkins

      Posts: 66.193

      En als Frankrijk verliest gaat Parijs in vlammen op...

      • + 1
      • 9 jul 2026 - 20:38
    • F1 bekijker

      Posts: 441

      Beide kunnen we missen.

      • + 1
      • 9 jul 2026 - 21:02
    • jd2000

      Posts: 7.814

      Half Amsterdam, Parijs ? Win win situatie zou ik zeggen.

      • + 3
      • 9 jul 2026 - 23:05
    • Larry Perkins

      Posts: 66.193

      Zei ik het niet, 2-0.

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 00:47
  • Larry Perkins

    Posts: 66.193

    Off-topic:

    Jos en Raymond ontmoeten Helmut Marko in Amsterdam.

    Raymond Vermeulen is in Amsterdam en hij is niet de enige. De manager van Max Verstappen werd daar vandaag gespot met Jos Verstappen en Helmut Marko.
    De toekomst van Verstappen blijft onduidelijk en zal vermoedelijk ook aan bod zijn gekomen in de gesprekken met Marko.

    x(.)com/ErikvHaren/status/2075276282657481198

    * haakjes verwijderen

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 20:20
  • AUDI_F1

    Posts: 3.960

    De GP2 engine komt weer voor de dag. En ja ik heb al een teams gebeld of ik ook in de F1 auto mag rijden?
    Talent heb ik er niet voor.

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 20:23
  • monzaron

    Posts: 1.091

    100% 💪

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 21:17

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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