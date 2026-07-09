Fernando Alonso heeft na de Grand Prix van Groot-Brittannië opnieuw stevige kritiek geuit op de Formule 1-reglementen van 2026. De Spaanse veteraan is allesbehalve enthousiast over de nieuwe generatie wagens en stelt dat races steeds minder worden beslist door het talent van de coureurs.

De ingrijpende reglementswijzigingen van dit seizoen zorgden voor een compleet nieuw technisch tijdperk. Vooral de aangepaste power units, waarbij het elektrische vermogen een veel grotere rol speelt, liggen onder vuur. Door het intensieve batterijmanagement ontstond tijdens het raceweekend op Silverstone opnieuw het zogenoemde 'yo-yo-racen', waarbij coureurs elkaar op de rechte stukken eenvoudig voorbijgaan dankzij een gunstigere energievoorraad.

'Je hoeft alleen nog op een knop te drukken'

Alonso begrijpt dat sommige fans de extra inhaalacties kunnen waarderen, maar vindt dat de essentie van het racen verloren gaat. Volgens de Aston Martin-coureur draait het steeds minder om lef en stuurmanskunst.

"Dat hangt af van wat de fans en de sport willen zien", verklaarde Alonso. "Ik heb de sprint nog eens teruggekeken en daar zag je auto's elkaar midden op de rechte stukken passeren omdat ze meer batterij over hadden. Daar komt nauwelijks nog rijderstalent aan te pas. Je hoeft niemand meer uit te remmen of een gewaagde inhaalactie te plaatsen. Als je meer energie hebt dan de auto voor je, druk je simpelweg op een knop en rij je voorbij."

Ook Spa voorspelt weinig beterschap

Voor Alonso veranderde er op Silverstone sportief weinig. Aston Martin bleef opnieuw steken buiten de punten en bovendien kampte zijn wagen al tijdens de formatieronde met technische problemen. De tweevoudig wereldkampioen verwacht ook tijdens de Grand Prix van België geen grote verandering.

"Silverstone en Spa vragen allebei enorm veel van de batterij", legde Alonso uit. "Je kunt niet de hele ronde maximaal gebruikmaken van de elektrische energie, want dan kom je later vermogen tekort. Daardoor moet je constant keuzes maken waar je energie inzet. Op sommige stukken rijd je zelfs met minder vermogen dan een Formule 2-wagen. Dat maakt het heel ingewikkeld en zorgt voor een totaal andere manier van racen. Dat is nu eenmaal de uitdaging waar we mee moeten omgaan."