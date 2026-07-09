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O'Ward zegt Formule 1 definitief vaarwel: "Ik zit op mijn plek in IndyCar"

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O'Ward zegt Formule 1 definitief vaarwel: "Ik zit op mijn plek in IndyCar"

Pato O'Ward zet een punt achter alle speculaties over een toekomst in de Formule 1. De Mexicaan, die jarenlang als reservecoureur aan McLaren verbonden was, maakt duidelijk dat hij geen ambitie meer heeft om de overstap naar de koningsklasse te maken. Zijn volledige focus ligt op IndyCar, waar hij ook na 2026 actief blijft.

De 27-jarige O'Ward sprak zich uit in de Speed Street Podcast van collega-coureur Conor Daly. Daar liet hij weten dat zijn periode als reserverijder hem veel heeft gebracht, maar dat hij inmiddels op een ander punt in zijn carrière is aangekomen. De Mexicaan kijkt met plezier terug op zijn F1-ervaringen, maar voelt geen enkele drang meer om daar een vaste plek te veroveren.

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O'Ward bedankt voor Formule 1-kans

"Ik ben ontzettend dankbaar voor alles wat ik in de Formule 1 heb mogen meemaken. Het was geweldig om die auto's te besturen en te ervaren waartoe ze in staat zijn. Maar inmiddels zit ik in een andere fase van mijn leven. De rol van reservecoureur trekt me totaal niet meer, omdat ik in IndyCar precies zit waar ik wil zijn. Ik hou van deze klasse en hier ligt mijn toekomst", aldus O'Ward.

De Mexicaan, die al vastligt bij Arrow McLaren voor het seizoen 2027, vormt dan een team met Scott Dixon en Felix Rosenqvist. Zijn huidige contract loopt na dat seizoen af, maar voorlopig denkt O'Ward geen seconde aan een terugkeer richting de Formule 1.

'Ik heb geen behoefte aan meer geld of roem'

Ook de nieuwe generatie Formule 1-auto's spreekt O'Ward niet aan. De Mexicaan gaf zelfs aan dat hij McLaren heeft gevraagd hem niet langer in te zetten voor F1-verplichtingen. "Ik sta er niet om te springen om met die auto's te rijden. Daarom heb ik gevraagd om van mijn Formule 1-taken te worden ontheven. IndyCar biedt precies wat ik zoek: puur racen. Voor mij is dit simpelweg de mooiste plek om coureur te zijn."

Daarnaast benadrukt O'Ward dat financiële of commerciële motieven geen rol spelen in zijn keuze. "Ik hoef niet bekender te worden en ook niet meer geld te verdienen. Ik zit al op een plek waarvan ik als jonge jongen nooit had durven dromen. Ik besef hoe bevoorrecht ik ben en daarom ben ik vooral gelukkig met waar ik nu sta."

 

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.685

Houdoe en bedankt Olé Olé....

  • 1
  • 9 jul 2026 - 16:07
F1 Nieuws Formule 1 F1 Patricio O'Ward McLaren

Reacties (2)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.685

    Houdoe en bedankt Olé Olé....

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 16:07
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.123

    Pato is een prima (indycar)-coureur maar als hij een exceptioneel talent was geweest zou hij het Palou wel wat lastiger hebben gemaakt en niet stelselmatig (op street en roadcourses), door Lundgard om zijn oren zijn gereden.

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 16:26

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

MX Patricio O'Ward -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Mexico
  • Geb. datum 6 mei 1999 (27)
  • Geb. plaats Monterrey, Mexico
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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