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Piquet geeft zeldzaam inkijkje in topsportleven Verstappen

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Piquet geeft zeldzaam inkijkje in topsportleven Verstappen

Kelly Piquet heeft een zeldzaam inkijkje gegeven in het topsportleven van haar vriend Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen staat bekend als een echte huismus, en hij vliegt naar raceweekenden meestal snel terug naar zijn woonplaats Monaco. Volgens Piquet moeten ze zich aanpassen aan Verstappens agenda, maar dit zorgt niet voor problemen.

Verstappen maakte er in de afgelopen maanden geen geheim van: hij wil na de races zo snel mogelijk terug naar zijn gezin. De Red Bull-coureur werd vorig jaar voor het eerst vader, en heeft daarna meerdere keren aangegeven dat de geboorte van dochter Lily voor hem veel heeft veranderd. Verstappen kan beter relativeren, maar weet ook dat hij altijd in de spotlights zal blijven staan. Verstappens prestaties in de Formule 1 zorgen voor veel aandacht, maar hij moet ook offers brengen.

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Zeldzaam inkijkje

Verstappens vriendin Kelly Piquet heeft een zeldzaam inkijkje gegeven in hoe dit topsportleven werkt. Verstappen is vaak van huis, maar in de Not Alone Podcast geeft Piquet aan dat dit allemaal goed gaat: "Ik ben trots op de partner die ik ben, op de moeder die ik ben en ook op wie ik ben als persoon. We vervullen allemaal verschillende rollen. Soms moet ik ondersteunend zijn en bijvoorbeeld werk afzeggen, omdat ik mee moet met Max of thuis wil blijven zodat de kinderen niet alleen zijn."

Volgens Piquet zorgt het leven met een topatleet als Verstappen er soms voor dat zij klussen moet afzeggen: "Maar eerlijk gezegd: als je geen balans weet te vinden, komt de hele relatie onder druk te staan. Ik ben daarom heel dankbaar dat wij een sterke relatie hebben. Ik steun hem, en hij steunt mij net zo goed. Hij moedigt me altijd aan om eropuit te gaan en te doen wat ik moet doen."

'Zijn werk vraagt het meeste van hem'

Verstappen maakt zich echter niet groter dan hij is: "Een tijdje geleden was ik met mijn oudste dochter in de Verenigde Staten, terwijl Max thuisbleef met de baby. Dat ging helemaal prima, alles verliep zoals het moest." 

Toch blijft alles draaien om Verstappens loopbaan: "Hij is degene die in de schijnwerpers staat en zijn werk vraagt nu eenmaal het meeste van hem. Ik besef hoe bevoorrecht ik ben dat ik opdrachten kan afslaan en dat dat voor mij geen probleem is."

mr.Monza

Posts: 10.173

Vriendelijk verzoek aan de dames en heren van deze s i t e, doe de meesten van ons een plezier en reserveer een dagelijks plekje voor dit soort berichten.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet Monza.

  • 11
  • 9 jul 2026 - 17:48
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (22)

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  • misstappen

    Posts: 3.606

    Pietje, klopt dit?

    • + 8
    • 9 jul 2026 - 17:40
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.128

      Pietje dit is eindelijk een topic voor jou, waar ben je?

      • + 3
      • 9 jul 2026 - 18:15
    • Pietje Bell

      Posts: 35.693

      Helemaal onderaan de reacties @Bertrand. :-))

      • + 2
      • 9 jul 2026 - 18:35
    • snailer

      Posts: 33.826

      Heb pietjes reactie niet gelezen. Maar ik gok dat er veel negative dingen worden verzonnen door pietje.

      • + 4
      • 9 jul 2026 - 21:02
    • Pietje Bell

      Posts: 35.693

      Snailer

      Heb pietjes reactie niet gelezen.

      Maar ik gok dat er veel negative dingen worden verzonnen door pietje.

      ==============================================================


      Tuuuuuurlijk kerel. Ik verzin hier altijd van alles en plemp het hier dan neer.
      Mij beschuldigen van iets terwijl je zegt het niet eens gelezen te hebben!!!




      Zielig figuur en als je dan ook nog dit schrijft over een betrouwbare Spaanse journalist die op de RBR campus was gisteren en een foto van gebouwen op de campus plaatste:

      "Overigens zijn gebouwen niets meer en niets minder dan een
      tabbernakel. Vrije betekenis: Daar waar de ziel in huist.
      En die ziel zou ook gewoon een poltergeist kunnen zijn."

      Dan ben je niet alleen zielig maar ook nog eens ........................

      • + 2
      • 9 jul 2026 - 21:39
    • F1jos

      Posts: 5.442

      De roddel ziel is onsterfelijk.

      • + 1
      • 9 jul 2026 - 22:07
    • snailer

      Posts: 33.826

      Je maakt overal negatieviteit van waar het Piquet betreft, pietje. En dat alleen omdat Kvyatt piquett er uit gooide en vervolgens het volgens jou de schuld was van piquet.
      Je bent een haatdragend en zielig persoon wat mij betreft.

      • + 7
      • 9 jul 2026 - 23:12
  • Stitch

    Posts: 6.203

    egocentrisch wel. Helaas geen echt kijkje ;-)

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 17:40
  • F1jos

    Posts: 5.442

    Oud nieuws, hier weten we allemaal al.

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 17:47
  • mr.Monza

    Posts: 10.173

    Vriendelijk verzoek aan de dames en heren van deze s i t e, doe de meesten van ons een plezier en reserveer een dagelijks plekje voor dit soort berichten.
    Bij voorbaat dank.
    Met vriendelijke groet Monza.

    • + 11
    • 9 jul 2026 - 17:48
    • Beri

      Posts: 6.989

      Eens

      • + 2
      • 9 jul 2026 - 18:11
    • F1jos

      Posts: 5.442

      De bereikbaarheid zal hiermede gelimiteerd worden.

      • + 2
      • 9 jul 2026 - 18:50
  • Larry Perkins

    Posts: 66.193

    Foto: Ouwe Kel neemt Max in de houtgreep zodat hij niet kan ontsnappen...

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 17:52
    • Sander

      Posts: 1.894

      Gelukkig is ouwe Kel uit het juiste hout gesneden anders houdt het nooit stand.

      • + 2
      • 9 jul 2026 - 18:09
    • Larry Perkins

      Posts: 66.193

      Krijg nou tieten!

      Het moet inderdaad "houdgreep" zijn, met een d van dildo...

      • + 1
      • 9 jul 2026 - 18:19
  • Larry Perkins

    Posts: 66.193

    De genoemde podcast…

    Kelly Piquet: The Emotional Cost of Loving Max Verstappen and Living Inside F1 (Her First Interview)
    (door Valeria Lipovetsky, 54,51 minuten)

    Chapters:
    0:00 – The F1 first lady
    3:00 – Meeting Kelly first, the world second
    4:16 – Why she finally said yes to this
    5:05 – Growing up around greatness
    6:40 – Breaking free from a name that wasn't hers
    7:05 – Going to New York to be nobody
    9:00 – The plane, the headphones, taking over the city
    11:00 – The UN dream, Tanzania, Kilimanjaro
    13:44 – Leaving fashion, going home, regrouping
    16:50 – The thing she reWhat We Talked About:
    17:00 – The price of being visible
    20:00 – The part of herself she fought hardest to keep
    22:33 – Modern partnership, and two people not managing ego
    26:29 – Criticism, lies, and the line around her children
    31:47 – The season of experience, and slowing down
    34:11 – What motherhood made her say no to
    44:19 – Raising grounded kids in a privileged world
    49:40 – Rapid fire, and the F1 first lady title
    52:47 – Valeria's takeaways: your story is yours to hold❤️

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 18:16
    • Pietje Bell

      Posts: 35.693

      Heb het interview gistermiddag in stukjes bekeken, want ik moest steeds zo lachen om haar leugens dat ik telkens even moest stoppen.
      Zo vertelde ze dat ze alles op heeft moeten geven voor Max toen ze verliefd op hem werd. Vele jobs heeft geweigerd, omdat ze Max altijd wil supporteren en altijd bij haar kinderen wil zijn om ze op te voeden. Letterlijk haar woorden.
      Een uur lang het slachtoffer uitgehangen en sprookjes verteld. En ze vindt het ouder worden ook fijn, want ze is gelukkig geen 27 of 28 jaar meer. Toen verslikte ik me in m'n eten. Wie is er ook al weer 28 jaar?

      Alle Koreaanse reacties onder de video gezien die allemaal 13 uur geleden gepost zijn? Gekochte Bots, want daarvoor waren er 43 reacties. Koreanen die naar een interview kijken van een Russisch/Israëlische blogger!

      • + 2
      • 9 jul 2026 - 18:34
    • Larry Perkins

      Posts: 66.193

      Cruella de Vil vergeet te vertellen dat een leger aan n a n n y ' s al haar werk overneemt waar ze geen zin in heeft. Wellicht zijn diversen daarvan Koreaans...

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 18:47
    • Pietje Bell

      Posts: 35.693

      Ik moest zo lachen toen ze vertelde dat ze graag thuis is en er van houdt om in het huishouden bezig te zijn. Als ze iets ziet wat moet gebeuren gaat ze meteen aan de slag. Dan kan ze niet stil blijven zitten. Wat sneu voor haar dat ze zelden thuis is. En zo gaat het 55 minuten lang door.
      Ze vertelde dat Max een echte huismus is en dat is maar goed ook want
      "I dont know how i could do it [samenwonen] with someone who likes to go to social events". ZiJ is juist degene die continue naar social events ed gaat. Afgelopen week nog 5 dagen naar het muziek festival in Montreux en een hele dag naar de verjaardag van een "vriendin" en dit terwijl P vakantie heeft en haar vader in Japan moest racen.
      Maar ze heeft met geen woord over de na n ny's gerept.

      • + 3
      • 9 jul 2026 - 19:00
  • Larry Perkins

    Posts: 66.193

    Wellicht denk je van: "Eindelijk ff geen bericht over de transferperikelen van Max", maar dan heb je het mis want tussen de regels door vertelt ouwe Kel toch dat Verstappen naar Mercedes gaat, of naar McLaren, of naar Ferrari, of bij RBR blijft, of met F1-pensioen gaat.

    Eigenlijk is het dus een scoop, want we hebben eindelijk duidelijkheid over Max zijn toekomst...

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 18:57
    • Pietje Bell

      Posts: 35.693

      "Max gaat misschien naar McLaren," hahaha.

      Zojuist een mooi bericht over Norris. Die schijnt in de mooie praatjes
      van ene Alix Earle getrapt te zijn. Zij heeft onlangs nog geprobeerd iets met Benson Boone te beginnen, maar die heeft vriendelijk bedankt. Ze mocht wel in zijn nieuwste video clip meespelen. Ze is een influencer die achter mannen met veel geld aan zit.

      Lando Norris and Alix Earle were spotted leaving The Twenty Two in London in the early hours of the morning after spending hours inside the private members’ club. According to multiple onlookers, the pair were inseparable throughout the evening, spending the night talking. Sources overheard part of their conversation which revolved around Lando’s Formula 1 career.

      Deuxmoi was told The Twenty Two was scheduled to close at 3 a.m., but Lando allegedly asked for the venue to stay open an extra hour so he could spend more time with Alix. While the rest of the celebrity crowd, including Mick Jagger and Ronnie Wood, had reportedly left by around 2:30 a.m., Lando remained with Alix until about 4:15 a.m. We’re also told the security team, who had been scheduled to finish at 3 a.m., wasn’t exactly thrilled about the late extension.

      Alix is die jongedame met die geblondeerde haren:

      urlr.me/wgJHa2

      • + 2
      • 9 jul 2026 - 19:17
  • elflitso

    Posts: 1.946

    Goh wat heeft dieen Kel ut toch zwaar! Drie Nannie's, een man die nooit thuis is en dan moet ze ook nog 'opdrachten' cancelen. Is echt niet te doen.....Maar ze red het blijkbaar!

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 00:50

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Datum
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-
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-
Bahrein
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Albert Park
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
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Bahrein
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Canada
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Monaco
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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