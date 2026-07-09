Kelly Piquet heeft een zeldzaam inkijkje gegeven in het topsportleven van haar vriend Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen staat bekend als een echte huismus, en hij vliegt naar raceweekenden meestal snel terug naar zijn woonplaats Monaco. Volgens Piquet moeten ze zich aanpassen aan Verstappens agenda, maar dit zorgt niet voor problemen.

Verstappen maakte er in de afgelopen maanden geen geheim van: hij wil na de races zo snel mogelijk terug naar zijn gezin. De Red Bull-coureur werd vorig jaar voor het eerst vader, en heeft daarna meerdere keren aangegeven dat de geboorte van dochter Lily voor hem veel heeft veranderd. Verstappen kan beter relativeren, maar weet ook dat hij altijd in de spotlights zal blijven staan. Verstappens prestaties in de Formule 1 zorgen voor veel aandacht, maar hij moet ook offers brengen.

Zeldzaam inkijkje

Verstappens vriendin Kelly Piquet heeft een zeldzaam inkijkje gegeven in hoe dit topsportleven werkt. Verstappen is vaak van huis, maar in de Not Alone Podcast geeft Piquet aan dat dit allemaal goed gaat: "Ik ben trots op de partner die ik ben, op de moeder die ik ben en ook op wie ik ben als persoon. We vervullen allemaal verschillende rollen. Soms moet ik ondersteunend zijn en bijvoorbeeld werk afzeggen, omdat ik mee moet met Max of thuis wil blijven zodat de kinderen niet alleen zijn."

Volgens Piquet zorgt het leven met een topatleet als Verstappen er soms voor dat zij klussen moet afzeggen: "Maar eerlijk gezegd: als je geen balans weet te vinden, komt de hele relatie onder druk te staan. Ik ben daarom heel dankbaar dat wij een sterke relatie hebben. Ik steun hem, en hij steunt mij net zo goed. Hij moedigt me altijd aan om eropuit te gaan en te doen wat ik moet doen."

'Zijn werk vraagt het meeste van hem'

Verstappen maakt zich echter niet groter dan hij is: "Een tijdje geleden was ik met mijn oudste dochter in de Verenigde Staten, terwijl Max thuisbleef met de baby. Dat ging helemaal prima, alles verliep zoals het moest."

Toch blijft alles draaien om Verstappens loopbaan: "Hij is degene die in de schijnwerpers staat en zijn werk vraagt nu eenmaal het meeste van hem. Ik besef hoe bevoorrecht ik ben dat ik opdrachten kan afslaan en dat dat voor mij geen probleem is."