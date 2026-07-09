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Teamgenoot Verstappen duidelijk: "Moeten hem dankbaar zijn"

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Teamgenoot Verstappen duidelijk: "Moeten hem dankbaar zijn"

Volgens Daniel Juncadella moet de GT3-wereld Max Verstappen dankbaar zijn voor wat hij voor hen heeft gedaan. Verstappen debuteerde dit jaar in de 24 uur van de Nürburgring, en maakte daarmee zeer veel indruk. Juncadella deelde de auto met Verstappen, en komt superlatieven te kort voor zijn teamgenoot.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot fan is van de langeafstandsracerij. De viervoudig wereldkampioen debuteerde vorig jaar in de NLS op de Nürburgring, en onthulde begin dit jaar zijn plannen voor de 24-uursrace aldaar. Zijn team sloot een fabriekscontract met Mercedes, hij werkte een aantal voorbereidende races af en wist de 24 uur van de Nürburgring bijna te winnen. In leidende positie viel het team terug met technische problemen.

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'We moeten hem dankbaar zijn'

Verstappen deelde de Mercedes-AMG GT3 op de Nürburgring met Jules Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella. Laatstgenoemde kent Verstappen heel erg goed, en is zeer lovend over zijn prestaties. In een interview met Champ1 legt hij de beweegredenen van Verstappen uit: "Hij is niet in de GT-racerij komen rijden om populair te zijn."

Juncadella vindt dat men Verstappen dankbaar moet zijn voor alles wat hij heeft gedaan. De ervaren Spanjaard gaat verder met zijn verhaal: "Hij heeft een groot platform weten te creëren voor iedereen. Ik denk dat de wereld van het enduranceracen dankzij hem enorm is gegroeid. Daar moeten we ook dankbaar voor zijn."

De dromen van Verstappen

Verstappen is een groot fan van de langeafstandsracerij, en volgt de prestaties van zijn team op de voet. Het team van Verstappen Racing komt dit jaar ook uit in de GT World Challenge Europe, waar naast Juncadella en Gounon ook Chris Lulham de Mercedes #3 bestuurt. Verstappen was zelf aanwezig bij de race op het circuit van Paul Ricard, en volgde twee weken geleden vanuit de F1-paddock in Spa de verrichtingen van zijn team in de 24 uur van Spa.

Verstappens team liep ook in deze race tegen pech aan. De viervoudig wereldkampioen gaf eerder aan dat hij het liefst dit jaar had deelgenomen aan de 24-uursrace op Spa, maar dat was door de F1-kalender niet mogelijk.

F1 Nieuws Max Verstappen Daniel Juncadella Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (2)

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  • Rocks

    Posts: 1.120

    Mea Culpa 😎

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 12:59
  • patrob

    Posts: 1.625

    Hmmmm, ik vraag me zomaar ineens af of het toeval is dat er ai in de naam van de schrijver van dit artikel staat?

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 15:37

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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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