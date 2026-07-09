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Horner wijst naar zichzelf na comeback van Verstappen

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Horner wijst naar zichzelf na comeback van Verstappen

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner gelooft er niets van dat de comeback van Max Verstappen vorig jaar werd veroorzaakt door de personele wisselingen. Horner werd vorig jaar ontslagen door Red Bull en opgevolgd door Laurent Mekies. Verstappen vocht zich daarna op spectaculaire wijze terug in de titelstrijd, en daarbij werd ook naar Mekies gewezen.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull, en werd vorig jaar zomer ontslagen. De Brit werd de deur gewezen na een reeks teleurstellende resultaten en raakte ook betrokken bij meerdere relletjes. Red Bull stelde Mekies aan als Horners opvolger, en onder zijn leiding zette het team de weg omhoog in. Verstappen vocht zich vanuit geslagen positie terug in de titelstrijd, en werd zelfs bijna wereldkampioen. Dit jaar loopt het minder met Red Bull, maar de opmars van vorig jaar ligt bij veel mensen nog vers in het geheugen.

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'Zelfs als ik was gegrepen door een bus...'

Horner maakte afgelopen weekend na bijna een jaar afwezigheid zijn comeback in de F1-paddock. Op het circuit van Silverstone gaf hij een interview aan The Times, waar hij werd gevraagd naar de comeback van Verstappen van vorig jaar. Hij trok de eer deels naar zich toe: "Bij dit soort zaken duurt het normaal gesproken negen tot twaalf maanden voordat je veranderingen ziet, dus zelfs als ik vorig jaar zou zijn aangereden door een bus en niet zou zijn vervangen, zou het op dezelfde manier zijn uitgepakt."

Wat is Horners nalatenschap?

Horner weigert echter een slecht woord te zeggen over Red Bull, en gaat verder over zijn eigen nalatenschap. Hij probeert bescheiden te blijven: "Ik kan alleen beoordeeld worden op wat ik heb gedaan, dus de geschiedenis zal dat bepalen, denk ik. Maar ik ben niet op zoek naar lof. Ik ben blij met mezelf en met wat ik heb bereikt."

Komt Horner terug?

Horner werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een comeback, maar blijft daar zelf geheimzinnig over. Als hij hiernaar wordt gevraagd, reageert hij gevat: "Ik ben niet het gevoel dat ik terug moet komen, ik kan makkelijk een soort versie van Jeremy Clarkson worden, maar ik heb nog steeds iets in me dat zegt dat dit boek nog niet is gesloten."

Mrduplex

Posts: 1.792

En terecht,hoe snel alles aan Mekies werd toegeschreven,was ronduit belachelijk te noemen

  • 15
  • 9 jul 2026 - 12:13
F1 Nieuws Max Verstappen Christian Horner Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • Mrduplex

    Posts: 1.792

    En terecht,hoe snel alles aan Mekies werd toegeschreven,was ronduit belachelijk te noemen

    • + 15
    • 9 jul 2026 - 12:13
    • Larry Perkins

      Posts: 66.174

      Klopt, moet wel bij gezegd worden dat het niet aan Mekies zelf lag, hij is steeds heel bescheiden gebleven.

      • + 3
      • 9 jul 2026 - 12:30
    • Mick34

      Posts: 1.321

      Eens, maar ik denk niet dat het nu beter was gegaan bij RBR als Horner was blijven zitten. Ik zie een team waar veel belangrijke kopstukken weg zijn gegaan in de afgelopen 2 jaar; dit zal een flinke impact hebben op de hele organisatie. Ik vind dat ze het dan nog aardig goed doen, want ze schuren tegen de top aan.

      Als ik het nu zo van een afstandje bekijk denk ik dat Dietrich Mateschitz uiteindelijk een veel belangrijkere rol achter de schermen had dan ik had verwacht. Sinds hij deze aarde heeft verlaten is het team uit elkaar gevallen.

      • + 4
      • 9 jul 2026 - 12:46
    • Warlord

      Posts: 2.497

      Hetzelfde geval met Rob Marshall die van RBR naar McLaren ging. Ik heb vorig jaar niks anders gelezen dan Rob Marshall is DE reden voor McLaren´s dominantie.

      • + 1
      • 9 jul 2026 - 14:02
  • Need5Speed

    Posts: 4.064

    "ik kan makkelijk een soort versie van Jeremy Clarkson worden"
    And on that bombshell, back to the studio!

    • + 3
    • 9 jul 2026 - 12:59
  • schwantz34

    Posts: 42.350

    Wtf, is Horner voor de foto nou zijn broek aan het openhouden voor die dames of zie ik dat verkeerd?

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 13:01
    • Larry Perkins

      Posts: 66.174

      Uiteraard, dat is voor hem een vaste routine....

      Wat anders, maar dan serieus (dat kan ik ook):
      Snap nooit dat volwassenen vaak zo graag met celebs en omhoog gevallen gasten op de foto willen, en er zelfs voor in de rij gaan staan.
      Wat heb je er aan? Wat is de meerwaarde?

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 13:29
    • The Wolf

      Posts: 1.210

      @Larry
      die ene dame laat 'n foto van haar punani zien, die andere weet dat ze niet moeders mooiste is en dacht miss is m'n armen vol tatoeëren een verbetering...

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 13:39
    • Snork

      Posts: 22.757

      Die kerel daarachter zit de reet van Horner te fotograferen. Bahbah...

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 16:35

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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