Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner gelooft er niets van dat de comeback van Max Verstappen vorig jaar werd veroorzaakt door de personele wisselingen. Horner werd vorig jaar ontslagen door Red Bull en opgevolgd door Laurent Mekies. Verstappen vocht zich daarna op spectaculaire wijze terug in de titelstrijd, en daarbij werd ook naar Mekies gewezen.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull, en werd vorig jaar zomer ontslagen. De Brit werd de deur gewezen na een reeks teleurstellende resultaten en raakte ook betrokken bij meerdere relletjes. Red Bull stelde Mekies aan als Horners opvolger, en onder zijn leiding zette het team de weg omhoog in. Verstappen vocht zich vanuit geslagen positie terug in de titelstrijd, en werd zelfs bijna wereldkampioen. Dit jaar loopt het minder met Red Bull, maar de opmars van vorig jaar ligt bij veel mensen nog vers in het geheugen.

'Zelfs als ik was gegrepen door een bus...'

Horner maakte afgelopen weekend na bijna een jaar afwezigheid zijn comeback in de F1-paddock. Op het circuit van Silverstone gaf hij een interview aan The Times, waar hij werd gevraagd naar de comeback van Verstappen van vorig jaar. Hij trok de eer deels naar zich toe: "Bij dit soort zaken duurt het normaal gesproken negen tot twaalf maanden voordat je veranderingen ziet, dus zelfs als ik vorig jaar zou zijn aangereden door een bus en niet zou zijn vervangen, zou het op dezelfde manier zijn uitgepakt."

Wat is Horners nalatenschap?

Horner weigert echter een slecht woord te zeggen over Red Bull, en gaat verder over zijn eigen nalatenschap. Hij probeert bescheiden te blijven: "Ik kan alleen beoordeeld worden op wat ik heb gedaan, dus de geschiedenis zal dat bepalen, denk ik. Maar ik ben niet op zoek naar lof. Ik ben blij met mezelf en met wat ik heb bereikt."

Komt Horner terug?

Horner werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een comeback, maar blijft daar zelf geheimzinnig over. Als hij hiernaar wordt gevraagd, reageert hij gevat: "Ik ben niet het gevoel dat ik terug moet komen, ik kan makkelijk een soort versie van Jeremy Clarkson worden, maar ik heb nog steeds iets in me dat zegt dat dit boek nog niet is gesloten."