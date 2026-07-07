Christian Horner heeft zich zondag voor het eerst sinds zijn vertrek bij Red Bull Racing weer laten zien in de Formule 1-paddock. De voormalig teambaas bezocht de Grand Prix van Groot-Brittannië en zorgde direct voor nieuwe speculaties over een mogelijke terugkeer, mede door een opvallende ontmoeting met Adrian Newey.

Het was Horners eerste bezoek aan een Grand Prix sinds de Britse GP van vorig jaar, het laatste raceweekend voordat hij door Red Bull werd ontslagen. Sindsdien wordt de Brit regelmatig in verband gebracht met een terugkeer in de Formule 1, waarbij vooral Aston Martin en Alpine als mogelijke bestemmingen worden genoemd.

Opvallend moment met Newey voedt speculaties

Volgens The Telegraph was te zien hoe Horner en Newey elkaar op de startgrid omhelsden voordat de race na een onderbreking werd hervat. Dat is opvallend, aangezien de relatie tussen de twee de laatste periode bij Red Bull onder druk stond, voorafgaand aan het vertrek van Newey in 2024.

Newey vervult momenteel de rol van teambaas bij Aston Martin, al geldt dat als een tijdelijke oplossing totdat het team een definitieve kandidaat aanstelt. Omdat de Brit bovendien mede-eigenaar is van het team, zou zijn goedkeuring een belangrijke rol kunnen spelen als Lawrence Stroll daadwerkelijk werk wil maken van de komst van Horner.

Horner houdt deur op een kier, Aston Martin zoekt uitweg

Horner liet zondag in meerdere interviews weten open te staan voor een terugkeer in de Formule 1, al wilde hij zich niet uitlaten over specifieke teams. "Als het juiste project zich aandient, sta ik zeker open voor een terugkeer. Over individuele teams wil ik op dit moment echter niets zeggen", klonk het diplomatiek.

Een eventuele overstap naar Aston Martin zou komen op een moment waarop het team sportief in zwaar weer verkeert. Fernando Alonso en Lance Stroll eindigden tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië als voorlaatste en laatste. Aston Martin werkt ondertussen aan een omvangrijk updatepakket voor de komende races, in de hoop de aansluiting met de concurrentie terug te vinden.