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'Horner mogelijk naar Aston Martin: Newey sprak Engelsman op Silverstone'

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'Horner mogelijk naar Aston Martin: Newey sprak Engelsman op Silverstone'

Christian Horner heeft zich zondag voor het eerst sinds zijn vertrek bij Red Bull Racing weer laten zien in de Formule 1-paddock. De voormalig teambaas bezocht de Grand Prix van Groot-Brittannië en zorgde direct voor nieuwe speculaties over een mogelijke terugkeer, mede door een opvallende ontmoeting met Adrian Newey.

Het was Horners eerste bezoek aan een Grand Prix sinds de Britse GP van vorig jaar, het laatste raceweekend voordat hij door Red Bull werd ontslagen. Sindsdien wordt de Brit regelmatig in verband gebracht met een terugkeer in de Formule 1, waarbij vooral Aston Martin en Alpine als mogelijke bestemmingen worden genoemd.

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Opvallend moment met Newey voedt speculaties

Volgens The Telegraph was te zien hoe Horner en Newey elkaar op de startgrid omhelsden voordat de race na een onderbreking werd hervat. Dat is opvallend, aangezien de relatie tussen de twee de laatste periode bij Red Bull onder druk stond, voorafgaand aan het vertrek van Newey in 2024.

Newey vervult momenteel de rol van teambaas bij Aston Martin, al geldt dat als een tijdelijke oplossing totdat het team een definitieve kandidaat aanstelt. Omdat de Brit bovendien mede-eigenaar is van het team, zou zijn goedkeuring een belangrijke rol kunnen spelen als Lawrence Stroll daadwerkelijk werk wil maken van de komst van Horner.

Horner houdt deur op een kier, Aston Martin zoekt uitweg

Horner liet zondag in meerdere interviews weten open te staan voor een terugkeer in de Formule 1, al wilde hij zich niet uitlaten over specifieke teams. "Als het juiste project zich aandient, sta ik zeker open voor een terugkeer. Over individuele teams wil ik op dit moment echter niets zeggen", klonk het diplomatiek.

Een eventuele overstap naar Aston Martin zou komen op een moment waarop het team sportief in zwaar weer verkeert. Fernando Alonso en Lance Stroll eindigden tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië als voorlaatste en laatste. Aston Martin werkt ondertussen aan een omvangrijk updatepakket voor de komende races, in de hoop de aansluiting met de concurrentie terug te vinden.

oale

Posts: 808

Horner heeft iets geweldigs opgebouwd bij RBR. Wat je van hem ook vindt als persoon, deze credits moet je hem geven.

  • 7
  • 7 jul 2026 - 08:57
F1 Nieuws Formule 1 F1 Christian Horner Adrian Newey Aston Martin

Reacties (10)

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  • oale

    Posts: 808

    Horner heeft iets geweldigs opgebouwd bij RBR. Wat je van hem ook vindt als persoon, deze credits moet je hem geven.

    • + 7
    • 7 jul 2026 - 08:57
    • The Wolf

      Posts: 1.179

      een veel te goede/geslepen teambaas om vrij rond te laten lopen, dat zien ze bij Aston Martin ook. Lijkt me de ideale man om iets van die puintuin te maken.. Als hij het niet kan...

      • + 6
      • 7 jul 2026 - 09:06
    • Tra893SDk

      Posts: 134

      Hij heeft het geweldig gedaan, dit staat buiten kijf. Maar je moet ook een beetje kritisch zijn. En dan heb ik het niet over zijn algemene gedrag binnen en buiten Red Bull of hoe hij na de dood van Mateschitz een smerige powerplay begon, maar puur over hoe je zijn successen moet inschatten.

      Hij nam een fabrieksteam over van Ford, en had ongelimiteerde middelen met de volle steun van Mateschitz. En zodra Newey binnen was, werd het natuurlijk veel makkelijker om een goede auto te bouwen. De Red Bull-opleiding maakte dat het makkelijker was goede coureurs binnen te krijgen. Ook daar had hij weinig mee te maken.

      Red Bull Powertrains was geïnitieerd door Mateschitz. Veel mensen denken dat Horner dit was, maar dit klopt niet. Horner schijnt wel degene geweest te zijn die Hodgkinson van Mercedes binnenhaalde, maar superveel inzicht om te weten dat hij (Head of Mechanical Engineering) de man is die je nieuwe motorafdeling zou kunnen leiden heb je niet nodig.

      Hodgkinson is vervolgens degene die dat bedrijf opgebouwd heeft, niet Horner. Steve Blewett, Omid Mostaghimi, Pip Clode en Anton Mayo kreeg hij allemaal mee van Mercedes en vormden een goede basis voor de organisatie die 5 jaar lang een motor gingen ontwikkelen die nu kennelijk iig de beste ICE heeft.

      @The Wolf Wat heeft hij volgens jou bij RBR laten zien aan specifieke kwaliteiten waar het bij AM aan ontbeert? Oprechte vraag.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 12:26
    • The Wolf

      Posts: 1.179

      @Tra893SDk
      Ik zie Horner als de man die het team operationeel werkend krijgt. Iets wat hij ook met het Jaguar team heeft gedaan, een winnaarsstructuur aanbrengen.
      Maar het werkt alleen als Lawrence Stroll bereid is om écht een stap terug te doen. Horner moet de absolute operationele macht krijgen (zoals Toto Wolff bij Mercedes of Horner voorheen bij Red Bull), en Newey tekent de auto. Stroll sr. moet veranderen in een stille investeerder op de achtergrond. Doet hij dat niet, dan wordt de hele organisatie topzwaar en stort dit kaartenhuis door alle ego's binnen een jaar in elkaar.

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 13:28
  • Schumi86

    Posts: 636

    Nou nou Max niet vergeten voor 2028.

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 09:25
    • The Wolf

      Posts: 1.179

      Daar zit Horner niet op te wachten, dan wordt hij daar herenigd met Jos de Boss, en hij kan pas sinds kort eindelijk weer zelfstandig vast voedsel tot zich nemen

      • + 2
      • 7 jul 2026 - 09:32
  • snailer

    Posts: 33.795

    Nee! Dat kan niet. Newey is tenslotte weggegaan om bepaalde vermeende pica's. Dus Newey zal nooit met Horner spreken. Mogelijk, als Horner bij AM komt, dan kunnen ze Newey ruilen met Wache.

    Ik heb het als eerste gezegd, maar ik vermoed wel dat er Larry Perkins het gisteren (of vorige week) ((of nog daarvoor)) al wist.

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 09:56
    • Tra893SDk

      Posts: 134

      Ik geloof niet zo in Horner als de 'regenmaker', maar stel dat Newey inderdaad een hekel aan hem heeft, en Horner wel die 'regenmaker' is, dan is Horner wel degene die Newey's reputatie deels kan redden en daarnaast hem kan helpen alsnog een goed presterende auto neer te zetten.

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 12:28
    • snailer

      Posts: 33.795

      Dit was synisch bedoeld, Tra893SDk.

      DIt is namelijk lang geroepen door de h-a-a-t-zaaiers. Newey zou weg zijn gegaan door Horner en zijn PA.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 13:58
    • Tra893SDk

      Posts: 134

      Weet ik, snailer, maar mijn punt was dat het niet uitmaakt. Hekel of niet, als ze in hem geloven als de grote beleidsmaker die het allemaal voor elkaar kan krijgen, kan het zo zijn dat het Newey niets uitmaakt.

      Maar we hebben in het verleden ook gezien dat in de top van de zakenwereld emoties wel degelijk zo ver kunnen gaan dat ze minder keken naar wat verstandig was, ook in de F1.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 15:27

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Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Aston Martin
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