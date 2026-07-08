Max Verstappen heeft zich vandaag gemeld op de fabriek van het team van Red Bull in Milton Keynes. Terwijl het gonst van de geruchten over zijn toekomst vloog Verstappen naar het Verenigd Koninkrijk, en babbelde hij bij binnenkomst ontspannen over het weer.

Verstappen stelde afgelopen weekend na afloop van de Britse Grand Prix dat hij even klaar was met Red Bull. Het team had na de kwalificatie niet naar zijn verzoek geluisterd om de motor te wisselen en de set-up aan te passen. Dit zou hem een pitlanestart opleveren, maar dat maakte Verstappen niet uit. De frustratie was voorafgaand aan de race al groot, maar toen Verstappen was uitgevallen na een crash die werd veroorzaakt door een probleem met zijn achtervleugel, was de spanning om te snijden. Verstappen wordt nu nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar McLaren, maar bij Red Bull blijven ze rustig.

Wat is Verstappen aan het doen?

Verstappen vloog vanochtend van het vliegveld van Nice naar het Britse Cranfield, wat vlak naast Milton Keynes ligt. Eerder leek het erop dat Verstappen op dinsdag richting de Red Bull-fabriek zou gaan, maar uiteindelijk vertrok hij vandaag. Het lijkt erop dat Verstappen vandaag plaatsneemt in de simulator om zich voor te bereiden op de Belgische Grand Prix, die over anderhalve week op de planning staat.

Bij Red Bull zijn ze zich vanzelfsprekend bewust van alle onrust omtrent Verstappen, maar ze doen alsof het zonnetje schijnt. Ze deelden vandaag een video waarop te zien is hoe Verstappen wordt afgezet voor de deur van de Red Bull-fabriek. De viervoudig wereldkampioen lijkt goedgemutst te zijn, en babbelt op zijn gemakje over het weer.

Géén Goodwood

Verstappen vliegt vanavond weer naar huis, en hij zal zijn gezicht ook niet laten zien op het Goodwood Festival of Speed. Het festival is voor Red Bull zeer belangrijk, omdat ze hier hun hypercar RB17 voor het eerst rijdend aan de wereld zullen tonen. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar is één van de coureurs die de wagen zal besturen. Ook Adrian Newey zal achter het stuur kruipen, en hij maakt een eenmalige comeback bij Red Bull.

Overstap naar McLaren?

Verstappen stond in de afgelopen dagen in het middelpunt van de aandacht. Zijn toekomst is al maanden hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld, en in de afgelopen dagen werd hij veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar McLaren. Sterker nog: de deal zou volgens geruchten al in een vergevorderd stadium zijn. Mocht Verstappen naar McLaren overstappen, dan lijkt Oscar Piastri de omgekeerde weg te bewandelen.