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Verstappen meldt zich na toekomstgeruchten op Red Bull-fabriek

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Verstappen meldt zich na toekomstgeruchten op Red Bull-fabriek

Max Verstappen heeft zich vandaag gemeld op de fabriek van het team van Red Bull in Milton Keynes. Terwijl het gonst van de geruchten over zijn toekomst vloog Verstappen naar het Verenigd Koninkrijk, en babbelde hij bij binnenkomst ontspannen over het weer.

Verstappen stelde afgelopen weekend na afloop van de Britse Grand Prix dat hij even klaar was met Red Bull. Het team had na de kwalificatie niet naar zijn verzoek geluisterd om de motor te wisselen en de set-up aan te passen. Dit zou hem een pitlanestart opleveren, maar dat maakte Verstappen niet uit. De frustratie was voorafgaand aan de race al groot, maar toen Verstappen was uitgevallen na een crash die werd veroorzaakt door een probleem met zijn achtervleugel, was de spanning om te snijden. Verstappen wordt nu nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar McLaren, maar bij Red Bull blijven ze rustig.

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Wat is Verstappen aan het doen?

Verstappen vloog vanochtend van het vliegveld van Nice naar het Britse Cranfield, wat vlak naast Milton Keynes ligt. Eerder leek het erop dat Verstappen op dinsdag richting de Red Bull-fabriek zou gaan, maar uiteindelijk vertrok hij vandaag. Het lijkt erop dat Verstappen vandaag plaatsneemt in de simulator om zich voor te bereiden op de Belgische Grand Prix, die over anderhalve week op de planning staat.

Bij Red Bull zijn ze zich vanzelfsprekend bewust van alle onrust omtrent Verstappen, maar ze doen alsof het zonnetje schijnt. Ze deelden vandaag een video waarop te zien is hoe Verstappen wordt afgezet voor de deur van de Red Bull-fabriek. De viervoudig wereldkampioen lijkt goedgemutst te zijn, en babbelt op zijn gemakje over het weer.

Géén Goodwood

Verstappen vliegt vanavond weer naar huis, en hij zal zijn gezicht ook niet laten zien op het Goodwood Festival of Speed. Het festival is voor Red Bull zeer belangrijk, omdat ze hier hun hypercar RB17 voor het eerst rijdend aan de wereld zullen tonen. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar is één van de coureurs die de wagen zal besturen. Ook Adrian Newey zal achter het stuur kruipen, en hij maakt een eenmalige comeback bij Red Bull.

Overstap naar McLaren?

Verstappen stond in de afgelopen dagen in het middelpunt van de aandacht. Zijn toekomst is al maanden hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld, en in de afgelopen dagen werd hij veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar McLaren. Sterker nog: de deal zou volgens geruchten al in een vergevorderd stadium zijn. Mocht Verstappen naar McLaren overstappen, dan lijkt Oscar Piastri de omgekeerde weg te bewandelen.

Larry Perkins

Posts: 66.137

Max verscheen niet in teamkleding maar droeg een zilverkleurige broek, een papaya-oranje T-shirt en een rood petje...

  • 3
  • 8 jul 2026 - 17:04
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (8)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.137

    Max verscheen niet in teamkleding maar droeg een zilverkleurige broek, een papaya-oranje T-shirt en een rood petje...

    • + 3
    • 8 jul 2026 - 17:04
    • Williams_F1

      Posts: 1.490

      En een blauwe boxershort.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 17:41
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.112

      Dat zijn ook de kleuren van de nummer #10 Ganassi in Indycar, de stoel die beschikbaar wordt omdat Sir Dixon naar McLaren vertrekt

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 17:41
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.112

      @mezelf #9

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 17:42
  • Aajd Flupke

    Posts: 245

    Zou Max eigenlijk reiskostenvergoeding krijgen? En als dat zo is, is het dan wel genoeg om de kosten te dekken?

    Vragen, vragen, vragen

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 17:19
    • HarryLam

      Posts: 5.585

      Die tripjes naar de fabriek zijn vrij duur, toch minstens 30k per retourtje maar wel als bedrijfskosten af te boeken lijkt mij, danwel bij Red Bull danwel bij de eigen bv.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 17:32
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.112

    @Beri XXII ??

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 17:40
  • Williams_F1

    Posts: 1.490

    Laatste gerucht:

    Binnen afzienbare tijd komt Verstappen naar de williams fabriek,
    waarom weet hij zelf ook nog niet maar dat regelen we wel even.

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 17:41

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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