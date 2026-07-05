Christian Horner is zondag voor het eerst sinds zijn vertrek bij Red Bull Racing weer gesignaleerd in de Formule 1-paddock. De voormalig teambaas verscheen voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone en liet weten dat hij het raceweekend vooral als liefhebber beleeft. Ondertussen blijven de geruchten over een terugkeer in de koningsklasse aanhouden.

Horner werd vorig jaar, drie dagen na de Britse Grand Prix, na twintig jaar aan de kant geschoven als teambaas en CEO van Red Bull Racing. Onder zijn leiding groeide het team uit tot één van de succesvolste formaties uit de Formule 1, met acht wereldtitels bij de coureurs en zes constructeurstitels.

Horner geniet van terugkeer op Silverstone

Bij aankomst op Silverstone reageerde Horner ontspannen op zijn eerste bezoek aan een Formule 1-paddock sinds zijn vertrek. De Brit benadrukte bij Sky Sports dat hij de sport nog altijd op de voet volgt en deze race absoluut niet wilde missen.

"Het is geweldig om weer op Silverstone te zijn. Uiteindelijk ben ik vooral een fan van de sport. De Britse Grand Prix is een bijzonder weekend en sinds 1993 heb ik deze race geen enkele keer gemist. Het voelt goed om hier weer rond te lopen", vertelde Horner.

Terugkeer in Formule 1 lijkt slechts kwestie van tijd

Hoewel Horner na zijn vertrek een flinke afkoopsom ontving, zou hij bewust hebben gekozen voor een kortere wachtperiode voordat hij weer voor een ander Formule 1-team aan de slag mocht. Die periode is inmiddels verstreken en de 52-jarige Brit heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag terugkeert in de sport.

"Ik heb genoten van de tijd die ik voor mezelf heb gehad. Twintig jaar lang stond alles in het teken van Red Bull en daarvoor was ik ook al continu bezig. Voor het eerst kon ik even uit die mallemolen stappen. Maar als ik terugkeer, dan moet het wel het juiste project zijn. Ik wil alleen instappen bij een team dat echt de potentie heeft om uiteindelijk voor overwinningen en titels te vechten", aldus Horner. Hij wordt de laatste maanden onder meer gelinkt aan Alpine, Aston Martin en zelfs een mogelijk nieuw Formule 1-project met de Chinese autofabrikant BYD.