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Horner geniet van F1-terugkeer op Silverstone: "Ik ben nu een fan"

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Horner geniet van F1-terugkeer op Silverstone: "Ik ben nu een fan"

Christian Horner is zondag voor het eerst sinds zijn vertrek bij Red Bull Racing weer gesignaleerd in de Formule 1-paddock. De voormalig teambaas verscheen voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone en liet weten dat hij het raceweekend vooral als liefhebber beleeft. Ondertussen blijven de geruchten over een terugkeer in de koningsklasse aanhouden.

Horner werd vorig jaar, drie dagen na de Britse Grand Prix, na twintig jaar aan de kant geschoven als teambaas en CEO van Red Bull Racing. Onder zijn leiding groeide het team uit tot één van de succesvolste formaties uit de Formule 1, met acht wereldtitels bij de coureurs en zes constructeurstitels.

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Horner geniet van terugkeer op Silverstone

Bij aankomst op Silverstone reageerde Horner ontspannen op zijn eerste bezoek aan een Formule 1-paddock sinds zijn vertrek. De Brit benadrukte bij Sky Sports dat hij de sport nog altijd op de voet volgt en deze race absoluut niet wilde missen.

"Het is geweldig om weer op Silverstone te zijn. Uiteindelijk ben ik vooral een fan van de sport. De Britse Grand Prix is een bijzonder weekend en sinds 1993 heb ik deze race geen enkele keer gemist. Het voelt goed om hier weer rond te lopen", vertelde Horner.

Terugkeer in Formule 1 lijkt slechts kwestie van tijd

Hoewel Horner na zijn vertrek een flinke afkoopsom ontving, zou hij bewust hebben gekozen voor een kortere wachtperiode voordat hij weer voor een ander Formule 1-team aan de slag mocht. Die periode is inmiddels verstreken en de 52-jarige Brit heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag terugkeert in de sport.

"Ik heb genoten van de tijd die ik voor mezelf heb gehad. Twintig jaar lang stond alles in het teken van Red Bull en daarvoor was ik ook al continu bezig. Voor het eerst kon ik even uit die mallemolen stappen. Maar als ik terugkeer, dan moet het wel het juiste project zijn. Ik wil alleen instappen bij een team dat echt de potentie heeft om uiteindelijk voor overwinningen en titels te vechten", aldus Horner. Hij wordt de laatste maanden onder meer gelinkt aan Alpine, Aston Martin en zelfs een mogelijk nieuw Formule 1-project met de Chinese autofabrikant BYD.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Christian Horner GP Groot-Brittannië 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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