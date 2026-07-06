Christian Horner heeft zich voor het eerst sinds zijn ontslag bij Red Bull Racing weer laten zien in de Formule 1-paddock. De Brit keerde uitgerekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië terug op het toneel waar een jaar geleden zijn lange periode als teambaas abrupt ten einde kwam. Horner kijkt zonder wrok terug, maar vindt wel dat Red Bull zijn vertrek anders had moeten aanpakken.

Na twintig jaar aan het roer van Red Bull en acht wereldtitels te hebben meegemaakt, werd Horner vorig jaar na de Britse Grand Prix op straat gezet. Zijn terugkeer op Silverstone trok meteen veel bekijks. Bij aankomst werd de voormalig teambaas omringd door een grote groep fotografen en journalisten, wat nog maar eens onderstreepte hoe invloedrijk hij jarenlang was binnen de Formule 1.

Horner: 'Mijn vertrek was bijzonder hard'

In gesprek met The Times blikte Horner terug op zijn gedwongen vertrek. Volgens de Brit kwam het ontslag volledig onverwacht en volgde alles elkaar in hoog tempo op. Hoewel hij de beslissing inmiddels achter zich heeft gelaten, denkt hij dat Red Bull achteraf ook beseft dat de situatie beter had kunnen worden afgehandeld.

"Mijn vertrek was bijzonder abrupt en behoorlijk hard. Ik kreeg nauwelijks de tijd om alles te verwerken, omdat het allemaal razendsnel gebeurde. Uiteindelijk is het gelopen zoals het is gelopen, maar ik denk dat ook binnen Red Bull wordt ingezien dat dit anders aangepakt had kunnen worden. Toch koester ik geen wrok tegenover wie dan ook", aldus Horner.

Terugkeer lonkt, maar alleen voor het juiste project

Sinds het voorjaar mag Horner officieel weer aan de slag bij een ander Formule 1-team. In de afgelopen maanden werd hij veelvuldig in verband gebracht met Aston Martin en Alpine, terwijl ook een mogelijke rol bij een nieuw team rond de Chinese autofabrikant BYD werd genoemd.

Zelf houdt Horner de deur nadrukkelijk open voor een rentree in de koningsklasse, al wil hij alleen terugkeren als het plaatje volledig klopt. De voormalig Red Bull-teambaas zou op zoek zijn naar een ambitieus project waarin hij niet alleen de leiding krijgt, maar ook een belang in het team kan verwerven. Daarmee lijkt een terugkeer in de Formule 1 slechts een kwestie van tijd, mits de juiste kans zich aandient.