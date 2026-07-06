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Horner sneert naar Red Bull: "Ze waren bijzonder hard"

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Horner sneert naar Red Bull: "Ze waren bijzonder hard"

Christian Horner heeft zich voor het eerst sinds zijn ontslag bij Red Bull Racing weer laten zien in de Formule 1-paddock. De Brit keerde uitgerekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië terug op het toneel waar een jaar geleden zijn lange periode als teambaas abrupt ten einde kwam. Horner kijkt zonder wrok terug, maar vindt wel dat Red Bull zijn vertrek anders had moeten aanpakken.

Na twintig jaar aan het roer van Red Bull en acht wereldtitels te hebben meegemaakt, werd Horner vorig jaar na de Britse Grand Prix op straat gezet. Zijn terugkeer op Silverstone trok meteen veel bekijks. Bij aankomst werd de voormalig teambaas omringd door een grote groep fotografen en journalisten, wat nog maar eens onderstreepte hoe invloedrijk hij jarenlang was binnen de Formule 1.

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Horner: 'Mijn vertrek was bijzonder hard'

In gesprek met The Times blikte Horner terug op zijn gedwongen vertrek. Volgens de Brit kwam het ontslag volledig onverwacht en volgde alles elkaar in hoog tempo op. Hoewel hij de beslissing inmiddels achter zich heeft gelaten, denkt hij dat Red Bull achteraf ook beseft dat de situatie beter had kunnen worden afgehandeld.

"Mijn vertrek was bijzonder abrupt en behoorlijk hard. Ik kreeg nauwelijks de tijd om alles te verwerken, omdat het allemaal razendsnel gebeurde. Uiteindelijk is het gelopen zoals het is gelopen, maar ik denk dat ook binnen Red Bull wordt ingezien dat dit anders aangepakt had kunnen worden. Toch koester ik geen wrok tegenover wie dan ook", aldus Horner.

Terugkeer lonkt, maar alleen voor het juiste project

Sinds het voorjaar mag Horner officieel weer aan de slag bij een ander Formule 1-team. In de afgelopen maanden werd hij veelvuldig in verband gebracht met Aston Martin en Alpine, terwijl ook een mogelijke rol bij een nieuw team rond de Chinese autofabrikant BYD werd genoemd.

Zelf houdt Horner de deur nadrukkelijk open voor een rentree in de koningsklasse, al wil hij alleen terugkeren als het plaatje volledig klopt. De voormalig Red Bull-teambaas zou op zoek zijn naar een ambitieus project waarin hij niet alleen de leiding krijgt, maar ook een belang in het team kan verwerven. Daarmee lijkt een terugkeer in de Formule 1 slechts een kwestie van tijd, mits de juiste kans zich aandient.

schwantz34

Posts: 42.318

Tja, bij Horner is er ook weleens een dingetje bijzonder hard geweest voordat hij er een fotootje van verstuurde....

  • 3
  • 6 jul 2026 - 14:15
F1 Nieuws Formule 1 F1 Christian Horner Red Bull Racing

Reacties (8)

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  • schwantz34

    Posts: 42.318

    Tja, bij Horner is er ook weleens een dingetje bijzonder hard geweest voordat hij er een fotootje van verstuurde....

    • + 3
    • 6 jul 2026 - 14:15
    • Hagueian

      Posts: 8.881

      Wat hij maar wil zeggen; je moet wel het volledige plaatje zien..

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 14:21
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.403

      Volgens intimi was Horner ook bijzonder hard.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 14:40
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.403

      Ow dat zei je al haha, hoe kan het ook anders met die naam.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 14:40
  • The Wolf

    Posts: 1.161

    vond Horner toch altijd wel vermakelijk, z'n spelletjes in de media, en hij bood goed tegenwicht aan Toto Wolff....

    Die Mekies is maar 'n saaie badslipper

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 14:32
    • mr.Monza

      Posts: 10.161

      Bovendien gaf hij vrouwelijke werknemers zelfs kledingadvies, waar vind je nog zo'n werkgever.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 14:44
    • Snelle Eddy

      Posts: 5.902

      Het aloude adagium less is more was nog nooit zo toepasselijk, aldus Horner.

      • + 1
      • 6 jul 2026 - 14:48
    • mr.Monza

      Posts: 10.161

      "Spandex... It's a privilege, not a right"

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 14:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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