Max Verstappen heeft afgelopen weekend niet met Christian Horner gesproken. De oud-teambaas van Red Bull was in Silverstone voor het eerst sinds zijn ontslag aanwezig in de Formule 1-paddock, maar hij had niet de kans om Verstappen te groeten. Het maakt de viervoudig wereldkampioen weinig uit, want ze hebben nog altijd contact.

Horner werd vorig jaar in de zomer na twintig jaar trouwe dienst ontslagen door Red Bull. De Brit verdween daarna naar de achtergrond, maar wordt nu al geruime tijd in verband gebracht met een comeback in de koningsklasse. Afgelopen weekend was hij op uitnodiging van de FIA en de FOM aanwezig op het circuit van Silverstone, waar hij weer sprak met een aantal oude bekenden. Zijn aanwezigheid zorgde vanzelfsprekend voor veel geruchten.

Heeft Verstappen Horner nog gesproken?

Verstappen werd na afloop van de voor hem teleurstellend verlopen Grand Prix gevraagd of hij Horner nog had gesproken. Bij Crash.net stelt hij dat hij deze kans niet heeft gehad: "Ik praat bijna elke week met Christian. Ik zag hem hier met een camera rondlopen, maar ik heb om eerlijk te zijn geen tijd gehad om met iemand te praten. Het was daarvoor gewoon te druk."

Het is geen geheim dat Verstappen en Horner nog steeds appcontact met elkaar hebben. De viervoudig wereldkampioen werd gevraagd wat hij precies met Horner bespreekt, en of dat gaat om normale zaken: "Ja. Het is een beetje zoals je dat doet met vrienden, of met mensen die je al heel erg lang kent."

Met wie sprak Verstappen wél?

Voor Verstappen verliep de Britse Grand Prix dramatisch. Hij worstelde het hele weekend met zijn auto, en kwam in de kwalificatie niet verder dan de zevende plaats. Verstappen pleitte voor een motorwissel en veranderingen van de set-up, maar Red Bull weigerde dat verzoek. Verstappen vocht zich in de race knap naar voren, lag op podiumkoers en crashte vervolgens door een probleem met zijn achtervleugel.

Verstappen sprak na de race dan ook met zijn huidige teambaas, Laurent Mekies: "Hij kwam direct naar mijn kamer, om de problemen te bespreken die we in de race hadden en om uit te leggen wat er fout ging. Maar goed, dat is normaal. Dat doen we altijd."