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Verstappen verklaart waarom hij niet met Horner sprak

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Verstappen verklaart waarom hij niet met Horner sprak

Max Verstappen heeft afgelopen weekend niet met Christian Horner gesproken. De oud-teambaas van Red Bull was in Silverstone voor het eerst sinds zijn ontslag aanwezig in de Formule 1-paddock, maar hij had niet de kans om Verstappen te groeten. Het maakt de viervoudig wereldkampioen weinig uit, want ze hebben nog altijd contact.

Horner werd vorig jaar in de zomer na twintig jaar trouwe dienst ontslagen door Red Bull. De Brit verdween daarna naar de achtergrond, maar wordt nu al geruime tijd in verband gebracht met een comeback in de koningsklasse. Afgelopen weekend was hij op uitnodiging van de FIA en de FOM aanwezig op het circuit van Silverstone, waar hij weer sprak met een aantal oude bekenden. Zijn aanwezigheid zorgde vanzelfsprekend voor veel geruchten.

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Heeft Verstappen Horner nog gesproken?

Verstappen werd na afloop van de voor hem teleurstellend verlopen Grand Prix gevraagd of hij Horner nog had gesproken. Bij Crash.net stelt hij dat hij deze kans niet heeft gehad: "Ik praat bijna elke week met Christian. Ik zag hem hier met een camera rondlopen, maar ik heb om eerlijk te zijn geen tijd gehad om met iemand te praten. Het was daarvoor gewoon te druk."

Het is geen geheim dat Verstappen en Horner nog steeds appcontact met elkaar hebben. De viervoudig wereldkampioen werd gevraagd wat hij precies met Horner bespreekt, en of dat gaat om normale zaken: "Ja. Het is een beetje zoals je dat doet met vrienden, of met mensen die je al heel erg lang kent."

Met wie sprak Verstappen wél?

Voor Verstappen verliep de Britse Grand Prix dramatisch. Hij worstelde het hele weekend met zijn auto, en kwam in de kwalificatie niet verder dan de zevende plaats. Verstappen pleitte voor een motorwissel en veranderingen van de set-up, maar Red Bull weigerde dat verzoek. Verstappen vocht zich in de race knap naar voren, lag op podiumkoers en crashte vervolgens door een probleem met zijn achtervleugel.

Verstappen sprak na de race dan ook met zijn huidige teambaas, Laurent Mekies: "Hij kwam direct naar mijn kamer, om de problemen te bespreken die we in de race hadden en om uit te leggen wat er fout ging. Maar goed, dat is normaal. Dat doen we altijd."

AUDI_F1

Posts: 3.952

"Verstappen verklaart waarom hij niet met Horner sprak"
Hij spreekt of Appt hem elke week en Verstappen heeft het te druk gehad.
Wow dat daar een heel artikel over geschreven kan worden.

  • 5
  • 6 jul 2026 - 16:57
F1 Nieuws Max Verstappen Christian Horner Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (6)

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  • AUDI_F1

    Posts: 3.952

    "Verstappen verklaart waarom hij niet met Horner sprak"
    Hij spreekt of Appt hem elke week en Verstappen heeft het te druk gehad.
    Wow dat daar een heel artikel over geschreven kan worden.

    • + 5
    • 6 jul 2026 - 16:57
    • F1 bekijker

      Posts: 435

      Maar we klikten er weer op.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 17:19
    • trucker0werner

      Posts: 545

      Nog erger dat we op de artikel hebben geklikt,dat allemaal voor extra clicks dus inkomsten.

      Ben met je eens sommige berichten zijn lang ondanks je in 1 zin kan samenvatten.

      Was de artikel naam. Horner was op circuit aanwezig had niet met iedereen kunnen praten.
      Dat dekt de lading van artikel beter

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 18:28
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.088

    Beetje stom, maar ik had verwacht hier te lezen: "ik vind hem een grote engnek en ik was blij dat ik er vanaf was, daarom heb ik hem geprobeerd te ontlopen"

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 17:26
  • Larry Perkins

    Posts: 66.109

    "Verstappen sprak niet met Horner."

    Mag hopen dat dit nog verder wordt onderzocht, want tot nu toe ontbreekt al het bewijsmateriaal. Alibi's en een tijdlijn missen ook nog...

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 19:21

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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