Max Verstappen lijkt dichterbij een vertrek bij Red Bull te zijn dan ooit. De viervoudig wereldkampioen viel afgelopen weekend uit in Silverstone, en kan mathematisch gezien niet meer in de top twee van het wereldkampioenschap belanden voor de zomerstop. Hierdoor kan hij in theorie gebruik gaan maken van zijn veelbesproken exitclausules.

Verstappen beleefde een dramatisch raceweekend op het circuit van Silverstone. Hij noteerde op zaterdag een tegenvallende zevende tijd in de kwalificatie, en pleitte na afloop voor ingrijpende veranderingen aan zijn auto. Dit zou hem een pitlanestart opleveren, maar dat nam hij voor lief. Red Bull voldeed echter niet aan zijn verzoek, en Verstappen moest zich door het veld heen vechten. Dat deed hij boven verwachting goed, maar hij viel uit door een spin die werd veroorzaakt door een probleem met zijn achtervleugel.

Verstappen was furieus, en stelde na afloop dat hij eventjes niets meer te maken wil hebben met zijn team. Al snel lekte ook uit dat kamp Verstappen en Red Bull lijnrecht tegenover elkaar zouden staan. De toekomst van Verstappen blijft dan ook het onderwerp van gesprek, en een vertrek lijkt dichterbij te zijn dan ooit.

Waarom Verstappen nu makkelijker kan vertrekken

Verstappen beschikt immers over exitclausules in zijn contract. De clausules zijn de afgelopen maanden regelmatig besproken, en het lijkt er volgens de geruchten op dat Verstappen in de top twee moet staan bij het ingaan van de zomerstop. Is dat niet het geval? Dan zou hij de clausules kunnen activeren.

Door zijn uitvalbeurt in de Britse Grand Prix van afgelopen weekend is het voor Verstappen mathematisch gezien niet meer mogelijk om bij het ingaan van de zomerstop in de top twee te staan. Verstappen staat nu zevende in het wereldkampioenschap met 76 punten achter zijn naam, terwijl nummer twee George Russell op 154 punten staat. Dit gat is dus niet meer te overbruggen. Als Verstappen het afgelopen weekend beter had gedaan, was er misschien meer mogelijk geweest. Op het circuit van Silverstone werd er immers ook een sprintrace verreden, en dat kon veel punten opleveren.

Flashbacks naar vorig jaar

Of Verstappen de exitclausules echt gaat activeren, blijft een raadsel. Verstappen wilde in de afgelopen weken niets zeggen over zijn toekomst, maar werd wel in verband gebracht met onder meer McLaren. De viervoudig wereldkampioen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het liefst voor altijd bij Red Bull wil blijven, maar de liefde lijkt langzaam te bekoelen.

Verstappen bevond zich vorig jaar in dezelfde situatie. Ook toen ging het veelvuldig over zijn toekomst, en leek de frustratie groot te zijn. Verstappen bevestigde toen in Hongarije dat hij bij Red Bull bleef, waarna hij na de zomerstop aan een wonderlijke comeback begon.