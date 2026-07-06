user icon
icon

Red Bull vreest: Verstappen kan veelbesproken clausules nu activeren

<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull vreest: Verstappen kan veelbesproken clausules nu activeren

Max Verstappen lijkt dichterbij een vertrek bij Red Bull te zijn dan ooit. De viervoudig wereldkampioen viel afgelopen weekend uit in Silverstone, en kan mathematisch gezien niet meer in de top twee van het wereldkampioenschap belanden voor de zomerstop. Hierdoor kan hij in theorie gebruik gaan maken van zijn veelbesproken exitclausules.

Verstappen beleefde een dramatisch raceweekend op het circuit van Silverstone. Hij noteerde op zaterdag een tegenvallende zevende tijd in de kwalificatie, en pleitte na afloop voor ingrijpende veranderingen aan zijn auto. Dit zou hem een pitlanestart opleveren, maar dat nam hij voor lief. Red Bull voldeed echter niet aan zijn verzoek, en Verstappen moest zich door het veld heen vechten. Dat deed hij boven verwachting goed, maar hij viel uit door een spin die werd veroorzaakt door een probleem met zijn achtervleugel.

Meer over Red Bull Racing 'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

24 jun
 'Als Verstappen vertrekt bij Red Bull, ontploft de rijdersmarkt'

'Als Verstappen vertrekt bij Red Bull, ontploft de rijdersmarkt'

2 jul

Verstappen was furieus, en stelde na afloop dat hij eventjes niets meer te maken wil hebben met zijn team. Al snel lekte ook uit dat kamp Verstappen en Red Bull lijnrecht tegenover elkaar zouden staan. De toekomst van Verstappen blijft dan ook het onderwerp van gesprek, en een vertrek lijkt dichterbij te zijn dan ooit.

Waarom Verstappen nu makkelijker kan vertrekken

Verstappen beschikt immers over exitclausules in zijn contract. De clausules zijn de afgelopen maanden regelmatig besproken, en het lijkt er volgens de geruchten op dat Verstappen in de top twee moet staan bij het ingaan van de zomerstop. Is dat niet het geval? Dan zou hij de clausules kunnen activeren.

Door zijn uitvalbeurt in de Britse Grand Prix van afgelopen weekend is het voor Verstappen mathematisch gezien niet meer mogelijk om bij het ingaan van de zomerstop in de top twee te staan. Verstappen staat nu zevende in het wereldkampioenschap met 76 punten achter zijn naam, terwijl nummer twee George Russell op 154 punten staat. Dit gat is dus niet meer te overbruggen. Als Verstappen het afgelopen weekend beter had gedaan, was er misschien meer mogelijk geweest. Op het circuit van Silverstone werd er immers ook een sprintrace verreden, en dat kon veel punten opleveren.

Flashbacks naar vorig jaar

Of Verstappen de exitclausules echt gaat activeren, blijft een raadsel. Verstappen wilde in de afgelopen weken niets zeggen over zijn toekomst, maar werd wel in verband gebracht met onder meer McLaren. De viervoudig wereldkampioen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het liefst voor altijd bij Red Bull wil blijven, maar de liefde lijkt langzaam te bekoelen.

Verstappen bevond zich vorig jaar in dezelfde situatie. Ook toen ging het veelvuldig over zijn toekomst, en leek de frustratie groot te zijn. Verstappen bevestigde toen in Hongarije dat hij bij Red Bull bleef, waarna hij na de zomerstop aan een wonderlijke comeback begon.

Regenrace

Posts: 2.757

Hamilton mag zich dezer weken weer even the ooat wanen, terwijl Verstappen gedegradeerd is tot een Vettel - een gefrustreerd viervoudig kampioen bij wie het allemaal even niet meer lukt.

Intussen heeft zijn management haar hand overspeeld. Hoe begon dat liedje van het Goede doel ook al weer? Ge... [Lees verder]

  • 4
  • 6 jul 2026 - 09:05
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (14)

Login om te reageren
  • Beri

    Posts: 6.954

    Op "the day after" is dit artikel nummer 1.

    • + 2
    • 6 jul 2026 - 08:23
  • The Wolf

    Posts: 1.155

    het is misschien nogal ridicule maar de stapjes die ze zetten zijn te miniscule dus er is geen betere formule dan 'n goeie clausule

    • + 2
    • 6 jul 2026 - 08:51
  • Regenrace

    Posts: 2.757

    Hamilton mag zich dezer weken weer even the ooat wanen, terwijl Verstappen gedegradeerd is tot een Vettel - een gefrustreerd viervoudig kampioen bij wie het allemaal even niet meer lukt.

    Intussen heeft zijn management haar hand overspeeld. Hoe begon dat liedje van het Goede doel ook al weer? Geen enkele teambaas twijfelt aan zijn capaciteiten, maar er is meer de zon. 'Uiteindelijk blijft 't maar een coureurtje'.

    • + 4
    • 6 jul 2026 - 09:05
  • JV fan

    Posts: 2.997

    Wat de meesten al zeiden over Hamilton en Mercedes in 2022, dat we weer moetwn leren te verliezen, geldt dit nu ook voor Red Bull en Verstappen,

    • + 2
    • 6 jul 2026 - 09:09
  • Pietje Bell

    Posts: 35.618

    Hoe lang blijft Mekies steeds enkel excuses aanbieden zonder dat er iets verandert?
    En als Max de setup wil veranderen en zoals gisteren een nieuwe PU wou hebben
    wordt er niet naar hem geluisterd. De PU problemen begonnen alweer na rondje 3.

    www.instagram.com/p/DaayTh0KlO3/

    www.instagram.com/p/DabpZesvbuQ/

    x.com/ESPNF1/status/2073829330929525064

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 09:31
  • Beamer

    Posts: 1.894

    De belangrijkste vraag is, wat zijn de keuzes dan voor Verstappen.
    De makkelijkste keuze is een jaartje (of meer) stoppen met de F1 en lekker in de GT3 / Le Mans gaan rijden. Wil hij in de F1 blijven, dan zie ik geen kansen bij Mercedes (Max is simpelweg te duur, Kimi doet het gewoon supergoed en George is George). Ferrari gaat gewoon door met de huidige bezetting. McLaren zou kunnen, maar of dat nu gelijk een stap vooruit is?
    Tenzij Max echt gek gaat doen en naar Aston Martin gaat om daar de kar te gaan trekken.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 09:45
    • Knalpijp

      Posts: 2.484

      Gaat ook niet gebeuren bij Aston, Stroll Jr is nu beter dan Alonso" zo een top rijder maakt niet meer het verschil in die Mario kart rommel!!

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 09:59
    • dutchiceman

      Posts: 5.647

      Het is en blijft toto zijn droom om Verstappen naast Kimi te krijgen.
      Dus die 1+1 zie ik wel.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 10:07
  • Knalpijp

    Posts: 2.484

    Hij kan nergens heen, basta!! Dus blijven zit er dik in, Verstappens zijn gek op geld.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 09:56
  • meister

    Posts: 4.317

    Doe het, het geduld is op, ook bij de fans.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 10:15
  • UserEvO

    Posts: 174

    ik denk dat hij moet accepteren dat ze qua chassis EN motor echt bij 0 zijn begonnen. De motor schijnt dus best goed te zijn wat op zich al een wonder is, als je vergelijkt met Audi en Honda vandaag. Bij de vorige regelwijziging ging Mercedes onderuit. Dat hoort er helaas bij, Je kunt het van af 0 goed hebben, of het kost tijd om er weer bij te komen. Het kost gewon tijd en leermomenten. Mocht hij toch te willen opstappen, dan loopt de sponsoring van zowel zijn eigen racet team als van Jos' rally team ook een risico geld te missen. Ik denkt dat ze gewoon door deze zure appel moeten bijten en als team weer moeten werken om er bovenop te komen. Klagen en schreewen lost geen problemen op.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 10:31

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar