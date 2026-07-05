Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft zijn excuses aangeboden aan Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen leek op weg te zijn naar een derde plaats in Silverstone, maar hij crashte door een probleem met zijn achtervleugel. Mekies bevestigt dit, en gaat diep door het stof.

Verstappen startte de race op een zevende plaats na een teleurstellende kwalificatie. De viervoudig wereldkampioen was liever vanuit de pits gestart, maar moest roeien met de riemen die hij had. Het ging hem aardig af, en Red Bull koos voor een afwijkende strategie. Verstappen kon hierdoor aan het podium ruiken na de problemen bij de Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli. In de absolute slotfase schoot hij echter in volle vaart van de baan.

Wat was er aan de hand?

Het leek weer om een probleem met de achtervleugel te gaan, en Mekies gaf dat eerlijk toe voor de camera van Viaplay: "We hadden een probleem met de achtervleugel, dus het lig volledig bij ons. We hebben sorry gezegd tegen Max. Het is helaas niet de eerste keer dat we een soortgelijk probleem hebben waardoor hij van de baan vliegt. Het is nooit een fijn gevoel als je je coureur van het asfalt ziet vliegen."

Balend gaat Mekies verder met zijn verhaal: "Het belangrijkste is in elk geval dat hij oké is. De snelheid was echter absoluut beter dan we tot nu toe hebben laten zien, dus er is zeker sprake van progressie. Ik denk dat we in het middelste gedeelte van de race wat tekortkwamen op de harde band, maar Max was in beide stints op de mediums ontzettend sterk."

Bittere pil

Het feit dat het goed ging met Verstappen, maakt het voor Mekies alleen maar zwaarder: "Er had zeker een podium ingezeten; we waren waarschijnlijk snel genoeg om de McLarens en een Mercedes te pakken. We hebben het hier echt zelf weggegooid. Het is nu aan ons om deze harde les te accepteren en hiervan te leren."