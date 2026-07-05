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Red Bull gaat diep door het stof na uitvalbeurt Verstappen

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Red Bull gaat diep door het stof na uitvalbeurt Verstappen

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft zijn excuses aangeboden aan Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen leek op weg te zijn naar een derde plaats in Silverstone, maar hij crashte door een probleem met zijn achtervleugel. Mekies bevestigt dit, en gaat diep door het stof.

Verstappen startte de race op een zevende plaats na een teleurstellende kwalificatie. De viervoudig wereldkampioen was liever vanuit de pits gestart, maar moest roeien met de riemen die hij had. Het ging hem aardig af, en Red Bull koos voor een afwijkende strategie. Verstappen kon hierdoor aan het podium ruiken na de problemen bij de Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli. In de absolute slotfase schoot hij echter in volle vaart van de baan.

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Wat was er aan de hand?

Het leek weer om een probleem met de achtervleugel te gaan, en Mekies gaf dat eerlijk toe voor de camera van Viaplay: "We hadden een probleem met de achtervleugel, dus het lig volledig bij ons. We hebben sorry gezegd tegen Max. Het is helaas niet de eerste keer dat we een soortgelijk probleem hebben waardoor hij van de baan vliegt. Het is nooit een fijn gevoel als je je coureur van het asfalt ziet vliegen."

Balend gaat Mekies verder met zijn verhaal: "Het belangrijkste is in elk geval dat hij oké is. De snelheid was echter absoluut beter dan we tot nu toe hebben laten zien, dus er is zeker sprake van progressie. Ik denk dat we in het middelste gedeelte van de race wat tekortkwamen op de harde band, maar Max was in beide stints op de mediums ontzettend sterk."

Bittere pil

Het feit dat het goed ging met Verstappen, maakt het voor Mekies alleen maar zwaarder: "Er had zeker een podium ingezeten; we waren waarschijnlijk snel genoeg om de McLarens en een Mercedes te pakken. We hebben het hier echt zelf weggegooid. Het is nu aan ons om deze harde les te accepteren en hiervan te leren."

Nomar

Posts: 887

Gelezen, SennaS, d07 en de rest van de trollen?

  • 29
  • 5 jul 2026 - 19:05
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (36)

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  • Beetle

    Posts: 2.419

    Je blijft lachen met die excuus trutjes.

    • + 5
    • 5 jul 2026 - 19:03
    • Patrace

      Posts: 6.817

      Wat voor excuus geeft hij dan?
      Hij zegt gewoon dat het hun schuld is omdat er (weer) wat fout gaat met de vleugel. Dat is toch geen excuus?

      • + 19
      • 5 jul 2026 - 19:15
    • monzaron

      Posts: 1.080

      @Patrace het excuus had ie wel gegeven bij sky d

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 19:29
    • Wibautstraat

      Posts: 11

      “Patrace”

      “Hun” schuld, ze zijn toch een team? Dit is de reden waarom geen enkel top team max wilt hebben, meteen lopen janken en vinger wijzen, net een Alonso. Je wilt samen en je verliest samen

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 20:27
    • StevenQ

      Posts: 10.629

      Geen enkel topteam zou Max willen hebben?

      IEDERE coureur klaagt als er wat misgaat waardoor je crasht, zeker als dat meerdere races op rij gebeurt

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 20:49
  • Snorremans

    Posts: 312

    Uitgerekend NU dat ze hem willen behouden...de relatie tussen beide lijkt nog nooit zo bekoeld geweest. Ik wens RB alle clausule en bijteken successen toe...

    • + 4
    • 5 jul 2026 - 19:04
  • Dale U

    Posts: 1.981

    Is toch niet de Kebab vleugel.... dan maar gewoon de Kebab vleugel de volgende keer.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 19:04
  • Nomar

    Posts: 887

    Gelezen, SennaS, d07 en de rest van de trollen?

    • + 29
    • 5 jul 2026 - 19:05
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.440

      Hun internet tijd zit er helaas op voor vandaag. Morgen weer een dag zegt de begeleider van de psychische instellingX

      • + 13
      • 5 jul 2026 - 19:09
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.049

      Die liggen uitgeput op de bank aan een schultenbrau te lurken

      • + 14
      • 5 jul 2026 - 19:17
    • Nomar

      Posts: 887

      Plusje De Vogel, ik moest enorm lachen 🤣

      • + 7
      • 5 jul 2026 - 19:19
    • snailer

      Posts: 33.754

      De twee liggen in bed aan hun stijfie te rommelen en xalig te zijn.

      • + 4
      • 5 jul 2026 - 19:45
    • WickieDeViking

      Posts: 1.267

      Ik ga helemaal stuk 😂

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 19:56
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.241

      SennaS, D07 en de rest van de trollen gaan ook diep door het stof.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 21:25
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.440

    Wanneer gooien jullie eens die wache eruit? Of willen jullie dat Verstappen weggaat of stopt? Dan vecht rbr elk weekend om in q3 te komen.

    • + 4
    • 5 jul 2026 - 19:07
  • Larry Perkins

    Posts: 66.079

    Off-topic: “De FIA heeft uitgelegd dat een ‘softwarefout’ het controversiële einde van de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië veroorzaakte, waarbij de safety car aanvankelijk naar binnen werd geroepen voor een shoot-out in de laatste ronde voordat de beslissing werd teruggedraaid. (MS)

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 19:11
    • StevenQ

      Posts: 10.629

      Een softwarefout die toevallig heel goed uitkwam voor George Russell en de stand in het kampioenschap

      • + 11
      • 5 jul 2026 - 19:12
    • Beetle

      Posts: 2.419

      Ach, ze maken wel vaker foutjes.
      Waar is Masi toch als je hem nodig hebt…😂

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 19:16
    • Larry Perkins

      Posts: 66.079

      Zoek op: FIA legt safetycar-finish bij F1 Britse GP uit

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 19:24
    • NicoS

      Posts: 20.955

      George heeft nogal mazzel met al die foutjes van de FIA…..;)

      • + 5
      • 5 jul 2026 - 19:27
  • Rimmer

    Posts: 13.359

    Begin 2025.
    RBR loopt wederom vreselijk te rommelen en verzaakt race na race.
    Toto vraagt Max op de koffie en laat hem de data zien van de Mercedesmotor. Net zoals Ross Brawn destijds aan de keukentafel Lewis wist te overtuigen dat Mercedes in 2014 zou gaan heersen, zo probeert Toto het nu.
    Terwijl Max de data bekeek en Toto aanhoorde was Olla druk bezig
    om de Mercedes top te overtuigen. Dat lukte, ze gaven akkoord en stelden 100 miljoen beschikbaar om Max uit te kopen. Alle inzet was te vergeefs.
    Uiteindelijk besloot Max gewoon bij RB te blijven. Het was tenslotte allemaal zo vreselijk leuk en fijn bij RBR (ook al was toen al het grote deel van de topmensen weg). Met deze domme beslissing vergooide hij de kans van zijn leven.
    Begin 2026 lagen er desalniettemin nog steeds kansen. Max kon nog weg. Maar nee hoor. Hij moest en zou blijven terwijl inmiddels ook Marko en GP al exit waren of hadden aangekondigd weg te gaan. Maar Max wist het zeker, hij zou blijven want Mintzlaff beloofde nog meer geld. Veel meer geld. Miljoenen meer.
    Die heeft hij zometeen en daarmee heeft hij zijn zin. Hij mag zelfs op de ring rijden! In een Mercedes weliswaar maar ach, wie let daar op. Er komt nog meer geld aan. Dus lekker genieten Max. Laat die kneuzen maar racen en winnen en geschiedenis schrijven, jij hebt geld. Leuk hè? Ik word er helemaal blij van.

    • + 6
    • 5 jul 2026 - 19:18
    • Roodkapje

      Posts: 146

      De enige die weet hoe het zit is Verstappen. Ik heb nooit het idee gehad dat Max gedreven wordt door geld, hij deelt immers veel van zijn rijkdom met vrienden en familie. Ik krijg wel de indruk dat het je persoonlijk raakt maar dat is jouw probleem.

      • + 19
      • 5 jul 2026 - 19:26
    • Nomar

      Posts: 887

      Och, ze kunnen bij Mercedes Max alsnog wel halen, kopen ze Russell af en dan moet Max het maar met een paar miljoen minder doen maar dan kan hij wel weer vooraan meedoen.

      • + 5
      • 5 jul 2026 - 19:26
    • HoekieWoutstra

      Posts: 2.204

      Je wordt helemaal niet blij want je zit je al anderhalf jaar op te vreten dat Max bij RBR blijft. Daar word ik helemaal blij van.

      • + 5
      • 5 jul 2026 - 19:29
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.510

      Rimmert. We hebben nog steeds geen antwoord van je wie de volgende Messias wordt. Is allemaal leuk die monologen, maar een antwoord lijkt me wel gewenst.

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 19:40
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.631

      Zoals altijd kan ik genieten van de epistels van Rimmer.

      Eerst was Lewis aangeschoten wild en nu Max.

      Ik kon en kan er hartelijk om lachen.

      Ga zo door zou ik zeggen!

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 19:52
    • Wibautstraat

      Posts: 11

      “Rimmer”

      Mercedes heeft Max nooit een serieuze offer gedaan, dat verzinnen Max fans die denken dat elke team voor hem hun rijders aan de kant zet. Alle teams zien die Alonso trekjes in Max, niemand wilt zijn vingers daar aan branden.

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 20:35
    • This Guy 33

      Posts: 357

      Er was een moment, lang geleden, dat ik mensen serieus nam die hier op het forum veel reacties gaven en veel 'plusjes' kregen....

      Inmi

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 20:48
    • This Guy 33

      Posts: 357

      iddels ....

      Ik denk dat ik teveel biertjes op heb.

      Kom er morgen op terug!

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 20:53
  • Hagueian

    Posts: 8.859

    Een stofdoek helpt niet meer. Tijd voor een stofzuiger.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 19:23
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.584

    Vaak zijn er toch ook beelden van achterkant auto te zien ? Zijn die beelden niet beschikbaar zodat je duidelijk kan zien of vleugel helemaal dicht gaat.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 19:29
  • Knalpijp

    Posts: 2.481

    Wegwezen daar Max, Red Bull zal nooit een winnende auto maken met die wijnboer Waché in charge!! Alleen hij kan nergens heen! Ja Aston kan!

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 19:31
    • StevenQ

      Posts: 10.629

      Newey is na 2022 nauwelijks meer betrokken geweest bij de auto, dus Waché heeft al meerdere keren leiding gegeven aan een team dat de winnende auto maakte

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 20:46
  • WickieDeViking

    Posts: 1.267

    De bekende trollen zijn weer terug in hun hol 😂

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 19:58
    • Nomar

      Posts: 887

      Het spreekwoord zegt je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is.

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 21:07
  • Kubica

    Posts: 5.764

    Ze gaan de laatste tijd zo vaak diep door het stof dat het waarschijnlijk daar aan ligt. Stof tussen de achtervleugel

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 20:59

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
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Haas F1
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8
Williams
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Audi
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10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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