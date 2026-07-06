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'Kopstuk was zeer ontevreden met gang van zaken bij Red Bull'

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'Kopstuk was zeer ontevreden met gang van zaken bij Red Bull'

Paul Monaghan maakt naar alle waarschijnlijkheid de overstap van Red Bull naar Cadillac na dit seizoen en Ted Kravitz heeft een inkijkje gegeven in het gedrag van de chief engineer. Red Bull verliest hiermee opnieuw een belangrijke schakel binnen het team. Monaghan zit sinds eind 2005 al bij het team, maar na 21 jaar trouwe dienst lijkt hij voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière te kiezen. 

Monaghan heeft daarmee, buiten het debuut van het team, alles meegemaakt in de geschiedenis van Red Bull Racing. Enkele hoogtepunten waren het debuut in 2005, het eerste podium in 2006, de eerste overwinning in 2009, het eerste coureurs- en constructeurskampioenschap in 2010, de opkomst van Max Verstappen in 2016 en de daarbij horende wereldkampioenschappen vanaf 2021. 

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Monaghan is gestrest

In Ted's Notebook vertelt Kravitz dat Monaghan momenteel al op gardening leave is voordat hij zijn overstap naar Cadillac voltooit. De chief engineer zou erg gestrest zijn. Dat zou mede komen door het vertrek van belangrijke personen zoals Christian Horner en Helmut Marko bij het team. "Red Bull Racing verliest steeds meer ervaren personeel. De laatste tijd lijkt hij nogal gestrest en prikkelbaar", aldus Kravitz.

Monaghan leek niet op zijn plek bij Red Bull. "Ik weet niet of dat komt omdat hij geïrriteerd was dat Red Bull niet won, maar hij leek altijd al gestrest en geïrriteerd in de pitstraat. Het was duidelijk dat hij het niet naar zijn zin had." Die overwinningen kan hij bij Cadillac ook niet verwachten, want het team heeft dit seizoen nog niet eens een punt behaald. 

Monaghan is niet aanwezig

De hoofdingenieur is niet aanwezig op Silverstone. "We denken dat hij met verlof is. Het team wil alleen zeggen dat Paul Monaghan dit weekend niet aanwezig is, zonder verdere details te geven. Volgens de sterke geruchten in de paddock gaat hij naar Cadillac." Cadillac heeft nog moeite om zich staande te houden dit seizoen, maar met Monaghan kan het team langzaam verder groeien.

Regenrace

Posts: 2.757

Je kunt het ook zo lezen: Monaghan heeft bij Red Bull nogal onder gepresteerd en kan momenteel alleen nog bij Caddilac terecht. Dat geeft het team de ruimte om een getalenteerder persoon aan te stellen.

Wat ik bedoel, het geeft maar aan hoe tendentieus al deze artikelen zijn.

  • 4
  • 6 jul 2026 - 09:18
F1 Nieuws Red Bull Racing Cadillac GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (4)

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  • The Wolf

    Posts: 1.155

    Iedereen in het team, inclusief Verstappen staat zo strak als een pianosnaar.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 08:35
    • F1jos

      Posts: 5.428

      Niet te slap, niet te strak. Het wordt aan gewerkt.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 09:56
  • Regenrace

    Posts: 2.757

    Je kunt het ook zo lezen: Monaghan heeft bij Red Bull nogal onder gepresteerd en kan momenteel alleen nog bij Caddilac terecht. Dat geeft het team de ruimte om een getalenteerder persoon aan te stellen.

    Wat ik bedoel, het geeft maar aan hoe tendentieus al deze artikelen zijn.

    • + 4
    • 6 jul 2026 - 09:18
    • Snork

      Posts: 22.727

      Zijn officiële taak is het maximale qua prestaties uit de auto halen gedurende een raceweekend. Hij fungeert tussen theorie/ontwerp/concept en de praktijk op het circuit. Hij ontwerpt de auto niet, hij moet het maximale eruit halen wat naar het circuit gebracht wordt. Daarbij geeft hij uiteraard feedback over wat beter moet aan de auto, niet hoe. Daar zijn de chief designers voor aangesteld.
      Het lijkt er sterk op dat Monaghan niet tevreden is met de ontwerpkoers. Fundamentele problemen worden niet voldoende goed opgelost en hij moet dan op het circuit werken met wat RBR daar naartoe stuurt.
      In het verleden heeft Monaghan alles behalve ondergepresteerd en was hij een zeer belangrijke schakel in het maximaliseren van wat er in de RB19 en de opvolgers daarvan zat. Monaghan luisterde daarbij wel naar Max, en was goed in beoordelen van data versus rijdersfeedback.
      20 jaar lang heeft hij zijn grote bijdrage geleverd, en in die periode zijn Vettel en Max beide 4x WK geworden.
      Het is maar wat je onderpresteren noemt.

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 10:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
6
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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