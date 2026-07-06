Paul Monaghan maakt naar alle waarschijnlijkheid de overstap van Red Bull naar Cadillac na dit seizoen en Ted Kravitz heeft een inkijkje gegeven in het gedrag van de chief engineer. Red Bull verliest hiermee opnieuw een belangrijke schakel binnen het team. Monaghan zit sinds eind 2005 al bij het team, maar na 21 jaar trouwe dienst lijkt hij voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière te kiezen.

Monaghan heeft daarmee, buiten het debuut van het team, alles meegemaakt in de geschiedenis van Red Bull Racing. Enkele hoogtepunten waren het debuut in 2005, het eerste podium in 2006, de eerste overwinning in 2009, het eerste coureurs- en constructeurskampioenschap in 2010, de opkomst van Max Verstappen in 2016 en de daarbij horende wereldkampioenschappen vanaf 2021.

Monaghan is gestrest

In Ted's Notebook vertelt Kravitz dat Monaghan momenteel al op gardening leave is voordat hij zijn overstap naar Cadillac voltooit. De chief engineer zou erg gestrest zijn. Dat zou mede komen door het vertrek van belangrijke personen zoals Christian Horner en Helmut Marko bij het team. "Red Bull Racing verliest steeds meer ervaren personeel. De laatste tijd lijkt hij nogal gestrest en prikkelbaar", aldus Kravitz.

Monaghan leek niet op zijn plek bij Red Bull. "Ik weet niet of dat komt omdat hij geïrriteerd was dat Red Bull niet won, maar hij leek altijd al gestrest en geïrriteerd in de pitstraat. Het was duidelijk dat hij het niet naar zijn zin had." Die overwinningen kan hij bij Cadillac ook niet verwachten, want het team heeft dit seizoen nog niet eens een punt behaald.

Monaghan is niet aanwezig

De hoofdingenieur is niet aanwezig op Silverstone. "We denken dat hij met verlof is. Het team wil alleen zeggen dat Paul Monaghan dit weekend niet aanwezig is, zonder verdere details te geven. Volgens de sterke geruchten in de paddock gaat hij naar Cadillac." Cadillac heeft nog moeite om zich staande te houden dit seizoen, maar met Monaghan kan het team langzaam verder groeien.