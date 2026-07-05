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FIA verklaart verwarrende situatie met de Safety Car

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FIA verklaart verwarrende situatie met de Safety Car

De FIA heeft tekst en uitleg gegeven over de chaotische communicatie rondom de Safety Car in de slotfase van de Britse Grand Prix. De Safety Car leek in de laatste ronde de baan te verlaten, maar dit werd een paar bochten later weer aangepast. De FIA steekt de hand in eigen boezem.

De Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone eindigde in een ouderwetse anticlimax. Max Verstappen was een paar rondjes voor het vallen van de vlag van de baan geschoten, en de wedstrijdleiding koos voor een Safety Car. De gestrande Red Bull van Verstappen werd snel opgeruimd, maar de achterblijvers reden nog tussen de koplopers rond achter de Safety Car.

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Wat was er aan de hand?

De wedstrijdleiding volgde netjes het protocol, en liet de gelapte auto's de Safety Car passeren. Op dat moment was er nog anderhalve ronde te gaan, en het leek er dus op dat er nog één racerondje te gaan was. De FIA trok het bericht van 'Safety Car Ending' echter snel in, waardoor de race dus toch achter de wagen werd beëindigd.

Wat zegt de FIA?

Het was een zeer verwarrende situatie, zowel voor de fans als voor de coureurs. Na afloop van de race kwam de FIA dan ook met een verklaring naar buiten: "In artikel B5.13.5 van het reglement inzake de Safety Car-fase staat dat er na de procedure rond het ontdoen van een rondje achterstand één rondje moet worden afgelegd."

Dit was veroorzaakte dus de verwarring: "Dit proces werd door de wedstrijdleiding ook gevolgd. Het bericht 'Safety Car in This Lap' werd ten onrechte weergegeven als gevolg van een softwarefout."

Veel onduidelijkheid

Het zorgde voor boegeroep op de tribunes, en de teams waren ook verward. Een aantal coureurs was immers naar binnengehaald om banden te wisselen. De Ferrari-coureurs stonden bijvoorbeeld op zachte banden om vol aan te vallen, maar dat bleek dus niet meer nodig te zijn.

NyckVrieskast

Posts: 1.440

Hulde voor de redactie om deze foto erbij te zetten😂

  • 22
  • 5 jul 2026 - 19:27
F1 Nieuws GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (10)

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  • NyckVrieskast

    Posts: 1.439

    Hulde voor de redactie om deze foto erbij te zetten😂

    • + 22
    • 5 jul 2026 - 19:27
  • Schumi86

    Posts: 634

    Haal gewoon Michael Masi terug.

    • + 11
    • 5 jul 2026 - 19:32
    • Kubica

      Posts: 5.763

      Je kan idd afvragen wat de betere keuze is

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 20:52
  • Hagueian

    Posts: 8.852

    Kijk hem zitten dan in de kart. Weg met die vent! Alleen maar ellende met de FIA. Ze kunnen hun eigen regels niet eens hanteren. Nadat ze niet eens een fatsoenlijk reglement op konden stellen. Hij en zijn kompanen zijn totaal ongeschikt voor de functies die ze hebben. De bezem moet er doorheen bij de FIA. De sport is flink afgegleden en er is wekelijks controverse. Het moet nu eens klaar zijn. Opstappen!

    • + 6
    • 5 jul 2026 - 19:32
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.583

    Deze foto zegt eigenlijk alles 🤣 wat een clowns zijn ze daar zeg. Met een dictator die ook altijd in de belangstelling wil staan.

    • + 6
    • 5 jul 2026 - 19:32
  • DutchTifosi

    Posts: 2.888

    Wiens idee was het om deze clown een kart mee te geven en mee te doen met de rijders?

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 19:42
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.129

    Breng Georgie Glibber natuurlijk weer net iets dichter teug bij Antonelli....

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 19:50
  • gridiron

    Posts: 3.585

    En dan trekt onze vriend op het podium nog die medaille uit de handen van die vrouw die was aangesteld, om toch zelf nog wat meer in de belangstelling te komen.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 19:51
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.079

    Ik zit op mijn verkansie adres in Oostenrijk en Alex würz zei gelijk al hoe dit zo ontstaan was. die man weet dingen, hem wellicht bij de FIA in dienst nemen?

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 20:43

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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