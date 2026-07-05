De FIA heeft tekst en uitleg gegeven over de chaotische communicatie rondom de Safety Car in de slotfase van de Britse Grand Prix. De Safety Car leek in de laatste ronde de baan te verlaten, maar dit werd een paar bochten later weer aangepast. De FIA steekt de hand in eigen boezem.

De Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone eindigde in een ouderwetse anticlimax. Max Verstappen was een paar rondjes voor het vallen van de vlag van de baan geschoten, en de wedstrijdleiding koos voor een Safety Car. De gestrande Red Bull van Verstappen werd snel opgeruimd, maar de achterblijvers reden nog tussen de koplopers rond achter de Safety Car.

Wat was er aan de hand?

De wedstrijdleiding volgde netjes het protocol, en liet de gelapte auto's de Safety Car passeren. Op dat moment was er nog anderhalve ronde te gaan, en het leek er dus op dat er nog één racerondje te gaan was. De FIA trok het bericht van 'Safety Car Ending' echter snel in, waardoor de race dus toch achter de wagen werd beëindigd.

Wat zegt de FIA?

Het was een zeer verwarrende situatie, zowel voor de fans als voor de coureurs. Na afloop van de race kwam de FIA dan ook met een verklaring naar buiten: "In artikel B5.13.5 van het reglement inzake de Safety Car-fase staat dat er na de procedure rond het ontdoen van een rondje achterstand één rondje moet worden afgelegd."

Dit was veroorzaakte dus de verwarring: "Dit proces werd door de wedstrijdleiding ook gevolgd. Het bericht 'Safety Car in This Lap' werd ten onrechte weergegeven als gevolg van een softwarefout."

Veel onduidelijkheid

Het zorgde voor boegeroep op de tribunes, en de teams waren ook verward. Een aantal coureurs was immers naar binnengehaald om banden te wisselen. De Ferrari-coureurs stonden bijvoorbeeld op zachte banden om vol aan te vallen, maar dat bleek dus niet meer nodig te zijn.