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Horner keert voor het eerst terug in Formule 1-paddock na Red Bull-exit

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Horner keert voor het eerst terug in Formule 1-paddock na Red Bull-exit

Christian Horner is zondag voor het eerst sinds zijn vertrek bij Red Bull Racing teruggekeerd in de Formule 1-paddock. De voormalige teambaas was op uitnodiging van zowel de FIA als Formula One Management aanwezig op Silverstone. Zijn bezoek wakkert de geruchten over een terugkeer in de koningsklasse verder aan, terwijl zijn naam nadrukkelijk blijft circuleren bij meerdere projecten.

Exact een jaar geleden moest Horner nog het veld ruimen bij Red Bull. Na de Grand Prix van Groot Brittannië op het circuit van Silverstone was de maat vol voor de top van de Oostenrijkse renstal. De Engelsman werd per direct ontslagen en vervangen door Laurent Mekies, die overkwam van zusterteam Racing Bulls. 

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Voor Horner betekende de Britse Grand Prix zijn eerste officiële bezoek aan een raceweekend sinds zijn vertrek bij Red Bull. Daarmee kwam een einde aan een afwezigheid die volgde op zijn gedwongen afscheid bij de Oostenrijkse renstal, waar hij twintig jaar lang de scepter zwaaide als teambaas en CEO. Na een afkoopregeling, die naar verluidt rond de honderd miljoen dollar bedroeg, is de Brit inmiddels vrij om zich aan een concurrent te verbinden.

Dat lijkt ook precies zijn doel. Horner liet eerder al weten dat hij nog lang niet klaar is in de Formule 1. "Mijn verhaal in deze sport is absoluut nog niet ten einde. Ik wil terugkeren, maar alleen bij een project dat de potentie heeft om races én kampioenschappen te winnen", klinkt zijn boodschap.

Alpine valt af, BYD steeds serieuzere optie

De afgelopen maanden werd Horner nadrukkelijk gelinkt aan Alpine. De Brit zou zelfs interesse hebben getoond in het minderheidsbelang van investeringsmaatschappij Otro Capital binnen het Franse team. Renault-topman François Provost maakte echter korte metten met die speculaties. "Op dit moment voeren we geen gesprekken met Christian", stelde hij duidelijk.

Daardoor lijkt Horner zijn pijlen inmiddels op een ander project te hebben gericht. Volgens meerdere bronnen heeft hij de voorbije weken verschillende gesprekken gevoerd met Stella Li, vicevoorzitter van de Chinese autofabrikant BYD. Het bedrijf zou samen met Formule 1-CEO Stefano Domenicali de mogelijkheden onderzoeken om in de toekomst als nieuwe constructeur toe te treden tot de sport. Met acht wereldtitels bij de coureurs en zes constructeurstitels op zijn cv blijft Horner in ieder geval een van de meest gewilde teambazen binnen de Formule 1.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.621

Iedereen keek naar z'n kruis....of dat er wat uithing natuurlijk....staat hij om bekend.

  • 5
  • 5 jul 2026 - 13:55
F1 Nieuws Formule 1 F1 Christian Horner Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (9)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.798

    Volgende week: "Horner gezien in de buurt van Aston Martin fabriek"

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 13:52
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.621

    Iedereen keek naar z'n kruis....of dat er wat uithing natuurlijk....staat hij om bekend.

    • + 5
    • 5 jul 2026 - 13:55
  • schwantz34

    Posts: 42.296

    Voor het betreden van de paddock werd Horner eerst wel ff "vriendelijk verzocht" om zijn mobieltje in te leveren...

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 14:05
  • Larry Perkins

    Posts: 66.065

    De Chinese autofabrikant BYD: "We hebben Chlistian Holnel een contlact aangeboden als bezorgel bij de afhaalchinees De Chinese Muul, dan kan Chlistian lekkel londlacen op zijn elektlische fiets met zijn leutel uit zijn bloek. Bizal!"

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 14:06
    • Larry Perkins

      Posts: 66.065

      Nou zijn de lapen gaal!

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 14:08
    • Golf-GTI

      Posts: 1.824

      Says Lally Pelkins

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 14:17
    • Larry Perkins

      Posts: 66.065

      Klopt, maal @Lally Pelkins was ook aan de beult voor een glap met foute humol...

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 14:20
    • Tazman

      Posts: 74

      U heeft het woold Bezorgel verkeeld geschleven ML Pelkins.
      Dit moet zijn bezolgel ;)

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 14:58
    • snailer

      Posts: 33.740

      Jouw naam van het Chinees vertaald naar het niet-Chinees....

      Tarman.... of te wel Blain etel. Of in net Chineserlands: Blein etel.

      En ik had dan weer wel even een blain falt.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 15:15

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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