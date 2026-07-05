Christian Horner is zondag voor het eerst sinds zijn vertrek bij Red Bull Racing teruggekeerd in de Formule 1-paddock. De voormalige teambaas was op uitnodiging van zowel de FIA als Formula One Management aanwezig op Silverstone. Zijn bezoek wakkert de geruchten over een terugkeer in de koningsklasse verder aan, terwijl zijn naam nadrukkelijk blijft circuleren bij meerdere projecten.

Exact een jaar geleden moest Horner nog het veld ruimen bij Red Bull. Na de Grand Prix van Groot Brittannië op het circuit van Silverstone was de maat vol voor de top van de Oostenrijkse renstal. De Engelsman werd per direct ontslagen en vervangen door Laurent Mekies, die overkwam van zusterteam Racing Bulls.

Horner werkt aan rentree in Formule 1

Voor Horner betekende de Britse Grand Prix zijn eerste officiële bezoek aan een raceweekend sinds zijn vertrek bij Red Bull. Daarmee kwam een einde aan een afwezigheid die volgde op zijn gedwongen afscheid bij de Oostenrijkse renstal, waar hij twintig jaar lang de scepter zwaaide als teambaas en CEO. Na een afkoopregeling, die naar verluidt rond de honderd miljoen dollar bedroeg, is de Brit inmiddels vrij om zich aan een concurrent te verbinden.

Dat lijkt ook precies zijn doel. Horner liet eerder al weten dat hij nog lang niet klaar is in de Formule 1. "Mijn verhaal in deze sport is absoluut nog niet ten einde. Ik wil terugkeren, maar alleen bij een project dat de potentie heeft om races én kampioenschappen te winnen", klinkt zijn boodschap.

Alpine valt af, BYD steeds serieuzere optie

De afgelopen maanden werd Horner nadrukkelijk gelinkt aan Alpine. De Brit zou zelfs interesse hebben getoond in het minderheidsbelang van investeringsmaatschappij Otro Capital binnen het Franse team. Renault-topman François Provost maakte echter korte metten met die speculaties. "Op dit moment voeren we geen gesprekken met Christian", stelde hij duidelijk.

Daardoor lijkt Horner zijn pijlen inmiddels op een ander project te hebben gericht. Volgens meerdere bronnen heeft hij de voorbije weken verschillende gesprekken gevoerd met Stella Li, vicevoorzitter van de Chinese autofabrikant BYD. Het bedrijf zou samen met Formule 1-CEO Stefano Domenicali de mogelijkheden onderzoeken om in de toekomst als nieuwe constructeur toe te treden tot de sport. Met acht wereldtitels bij de coureurs en zes constructeurstitels op zijn cv blijft Horner in ieder geval een van de meest gewilde teambazen binnen de Formule 1.