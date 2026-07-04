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Horner komt met groot nieuws en brengt biografie uit

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Horner komt met groot nieuws en brengt biografie uit

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner brengt later dit jaar zijn biografie uit. De Brit werd vorig jaar zomer ontslagen na twintig jaar voor het team te hebben gewerkt. Horners boek komt in oktober uit, en hij zal terugblikken op zijn periode in dienst van de Oostenrijkse renstal.

Horner was jarenlang één van de belangrijkste figuren in de Formule 1-wereld. Hij werd in 2005 als jongste teambaas ooit aangesteld bij Red Bull en maakte van de renstal een succesteam. Onder zijn leiding werden Sebastian Vettel en Max Verstappen elk vier keer wereldkampioen, maar zakten de prestaties van het team ook in in Horners laatste jaren. Na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag hield hij het nog een jaar vol, maar werd hij afgelopen zomer ontslagen en opgevolgd door Laurent Mekies.

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DRIVE

Horners biografie luistert naar de naam 'DRIVE' en zal uitkomen op 22 oktober. Of het boek ook in het Nederlands zal worden vertaald, is nog niet bekend. Hij zal in het boek alle details van zijn periode bij het team uit de doeken doen. De kans is dus aanwezig dat hij zijn kijk op alle spraakmakende momenten van de afgelopen jaren zal geven.

Wat kan de lezer verwachten?

Het boek zal in ieder geval ook worden uitgebracht als e-book en als audioboek. Horner zelf zal het audioboek gaan inspreken. De Brit legt het plan achter het boek uit in een persbericht: "De Formule 1 draait uiteindelijk om mensen. Hoewel de sport vaak wordt gedefinieerd door de auto's, de overwinningen en de titels, zijn het vooral de beslissingen, de uitdagingen en de buitengewone groep mensen die ik onderweg ben tegengekomen die me het meest zijn bijgebleven."

Horner verklaart wat de lezer kan verwachten: "Dit boek is mijn reflectie op een ongelooflijke reis van twintig jaar en de vele mensen die daaraan hebben bijgedragen."

Maakt Horner een comeback?

De kans is aanwezig dat Horner dit weekend zijn comeback maakt in de Formule 1-paddock. De Brit zou zijn uitgenodigd door de FIA en de FOM, maar het is nog niet helemaal duidelijk of hij afreist naar het circuit van Silverstone.

Horner wordt al geruime tijd in verband gebracht met een terugkeer in de koningsklasse van de autosport. Zijn naam viel bij het team van Alpine, waar hij met een groep investeerders een aandelenpakket zou willen kopen. Daarnaast werd er gesteld dat hij weer is benaderd door Aston Martin, terwijl hij ook in verband werd gebracht met het mogelijke F1-project van BYD.

F1 Nieuws Christian Horner GP Groot-Brittannië 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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