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Verstappen is het zat: "Vakantie duurt niet lang genoeg"

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Verstappen is het zat: "Vakantie duurt niet lang genoeg"

Max Verstappen maakt er geen geheim van dat hij helemaal klaar is met de huidige staat van de Formule 1 en de problemen bij Red Bull. In de kwalificatie op het circuit van Silverstone kwam hij niet in het stuk voor, en hij stelde na afloop dat hij verlangt naar de vakantie.

Verstappen kwam in de kwalificatie op het circuit van Silverstone niet verder dan de pijnlijke zevende tijd. Hij werd zelfs verslagen door zijn teamgenoot Isack Hadjar; de laatste keer dat zijn teamgenoot hem versloeg in Q3 was in september 2024. Red Bull heeft het dit weekend zwaar op het circuit van Silverstone, waar pijnlijk duidelijk wordt hoe groot de problemen met de batterijen nog zijn. De coureurs verliezen veel topsnelheid, en moeten rekening houden met het energiemanagement.

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2 jul

Is het nog wel leuk?

Het doet de pure racer Verstappen veel pijn, en na de kwalificatie liet hij aan de internationale media weten dat het ook in de komende races een ramp gaat worden: "Spa wordt hetzelfde, en Monza ook. Dat vind ik jammer, want Spa is natuurlijk wel een heel mooi circuit, maar het zal wel heel anders gaan aanvoelen."

Verstappen lijkt in dit soort situaties het plezier in het racen te verliezen. Als de viervoudig wereldkampioen wordt gevraagd of het nog leuk gaat worden, reageert hij goudeerlijk: "Nee, jaa... Nee. Je weet dat het gewoon de Formule 1 is op dit moment."

'Kan niet wachten om naar huis te gaan'

Verstappen verwacht voor de race van vandaag geen wonderen, en lijkt de witte vlag al te hijsen: "Ik kijk er nu naar uit dat ik weer lekker naar huis kan. We zijn hier gewoon te langzaam en we hebben nu te veel vage dingen die gebeuren."

Net als vorig jaar verlangt Verstappen naar de zomerstop, die eind deze maand begint. Als Verstappen wordt gevraagd of hij hier zin in heeft, reageert hij met een lach: "Ja, maar die is niet lang genoeg!"

Sander

Posts: 1.845

Daar is niks mis mee. Klagen mag toch als daar een gegronde reden toe is? Ook als dat elke week nodig is. Of vind jij deze ontwikkelingen F1 waardig en moet iedereen na één keer klagen z'n bakkes houden?

Daarnaast wordt elke klacht hier in elke dag in 14 verschillende artikelen weer opnieuw ve... [Lees verder]

  • 10
  • 5 jul 2026 - 10:02
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (12)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.598

    Kan me voorstellen dat een coureur hier niet bepaald blij van wordt als je ineens met
    veel minder vermogen snelle stukken moet rijden en als er dan ook nog iets niet goed
    is met de balans van de wagen en de PU dan heeft racen geen zin meer.
    Ook Sainz zei er het volgende over:

    ibb.co/WmfdL7g

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 08:48
  • Knookie.nl

    Posts: 1.190

    Mag ik je een heeeeeeeeeele lange vakantie aanraden, Maxiepraxie? Iets van 10 jaar ofzo? En niet je gezicht ondertussen laten zien, hè?

    • + 6
    • 5 jul 2026 - 08:55
  • Politik

    Posts: 9.997

    Lekker elke week klagen.

    • + 5
    • 5 jul 2026 - 09:01
    • Sander

      Posts: 1.845

      Daar is niks mis mee. Klagen mag toch als daar een gegronde reden toe is? Ook als dat elke week nodig is. Of vind jij deze ontwikkelingen F1 waardig en moet iedereen na één keer klagen z'n bakkes houden?

      Daarnaast wordt elke klacht hier in elke dag in 14 verschillende artikelen weer opnieuw vermeldt, uitgekauwd, uitgespuugd en opgelikt door lezers als was het iets nieuws.

      • + 10
      • 5 jul 2026 - 10:02
    • Need5Speed

      Posts: 4.048

      Domenicali en MBS blijven volhouden dat het allemaal geweldig is.
      Hij moet blijven klagen, anders gebeurt er niks.

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 11:16
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.227

    Hij is in de positie te stoppen. Alles bereikt in de F1 naar eigen zeggen wat hij wilde en meer...!
    Er zal geen droog brood gegeten worden in huize Verstappen. Ook niet als hij stopt.

    Er zijn genoeg mensen die hun vak ook niet leuk (meer) vinden maar de luxe niet hebben om ontslag te kunnen nemen.

    Tijd voor een nieuwe instelling Max.
    Lekker cashen bij Red Bull, je werk niet meer leuk vinden (welkom in de realiteit voor velen) en ondertussen lekker je focus leggen op dingen waar je wel blij van wordt.

    Daar heb je de ruimte en het budget voor. En dat is je verdienste dat dat allemaal zo gelukt is. En nu niet meer zo zeiken.

    • + 8
    • 5 jul 2026 - 09:41
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.616

      Dat dus.
      Als ik vroeger in mijn werkzame leven ging klagen over mn werk nam ik ontslag en ging iets anders doen.

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 10:40
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.070

      Dit noemen ze de Winston Bogarde aanpak!

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 11:14
  • snailer

    Posts: 33.738

    Ik zie nu gebeuren wat ik eigenlijk vorig seizoen al voorspelde na die mmooie 4 uurs race met de Ferrari op de ring.
    Verstappen heeft een enorme passie voor endurance. Op zich niets mis mee. Had hij er bij kunnen doen.

    Maar hij is ook 1 van de actieve managers van Redline en ook nog eens actief daar als sim racer.

    Tot slot heeft hij een GT3 team en die wil hij ook blijven managen. Niet alleen dat. Hij heeft lange en lange sessies met zijn rijders daar om de auto zo optimaal mogelijk te prepareren.

    De odd GT race. GT tests.

    En dan stapt hij in die belanchelijke huidige F1 auto's. Het is geen racen en het is vooral managen.

    Hamilton laat zien dat je resultaten kan boeken door hard te werken samen met het team en een idea hybride setup te vinden voor een moeilijke hybride baan als Silverstone. (Info van mr.monza, ik had al het vermoeden en mr.monza vertelde dat)

    Normaal is Verstappen ook zo'n werkbeest. Alles moet perfect. Maar Verstappen is dusdanig gedemotiveerd geraakt dat hij de extreme werkhouding, die hij nog steeds heeft, niet meer op kan brengen. Enerzijds doordat de huidige F1 auto's gewoon belachelijk zijn volgens Verstappen (en de meeste andere rijders) Maar ook omdat hij enorm veel energie steekt in al zijn andere projecten.

    Dan heeft hij ook nog een kindje en een vriendin. Voor mij was het al vorig seizoen duidelijk. De nieuwe F1 is niet geschikt voor Verstappen. Of eigenlijk andersom. Verstappen als pure racer, voor mij de beste van het hele stel, by a country mile, is niet gezicht voor deze F1. Het is een verdelde FE.
    Prachtig voor mensen die een fly bye geweldig vinden. Maar niet voor Verstappen.

    Laat hem aub vertrekken uit F1. Het is mooi geweest.

    • + 5
    • 5 jul 2026 - 10:49
    • Ridertje

      Posts: 2.222

      Mooi gesproken, Max is een pure racer en wie dat nu nog steeds niet gezien heeft, die heeft geen verstand tussen puur racen en een batterij op het juiste punt te vullen zodat je iemand met 30km per uur verschil in kan halen!
      Wat een Farce is de huidige F1 geworden.

      Ik kijk sinds 85 F1 en sinds het tijdperk van Jos heb ik niet een F1 race gemist, maar nu boeit het mij geen zak meer!

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 11:09
  • Pietje Bell

    Posts: 35.598

    Die starts zijn nog steeds hopeloos, al had het gisteren bij Max weer eeandere oorzaak.

    Max en Hadjar:

    x.com/RBRHub/status/2073367834454073753

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 11:03
  • monzaron

    Posts: 1.073

    Wie heeft er niet genoeg van deze jo-jo racing. Ik ben er bijna klaar mee, laat me niet meer manipuleren door de ‘politiek, die gedreven wordt door de moderne F1 cq Liberty Media, scoren bij het publiek met meer (jojo) overtakes. En ja Verstappen spreekt uit mn hart en zegt ruim van tevoren al wat er gaat gebeuren in de komende races. Red Bull zelf is de weg kwijt om een auto op de baan te zetten die snel klaar is voor de race. Het einde van sprookje Red Bull-Verstapoen gaat blijkbaar sneller dan de evt updates die nog komen gaat. Voor de echte racers pur-sang is de F1 pure drijfzand geworden.😌

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 11:22

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Team
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Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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