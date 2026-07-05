Max Verstappen maakt er geen geheim van dat hij helemaal klaar is met de huidige staat van de Formule 1 en de problemen bij Red Bull. In de kwalificatie op het circuit van Silverstone kwam hij niet in het stuk voor, en hij stelde na afloop dat hij verlangt naar de vakantie.

Verstappen kwam in de kwalificatie op het circuit van Silverstone niet verder dan de pijnlijke zevende tijd. Hij werd zelfs verslagen door zijn teamgenoot Isack Hadjar; de laatste keer dat zijn teamgenoot hem versloeg in Q3 was in september 2024. Red Bull heeft het dit weekend zwaar op het circuit van Silverstone, waar pijnlijk duidelijk wordt hoe groot de problemen met de batterijen nog zijn. De coureurs verliezen veel topsnelheid, en moeten rekening houden met het energiemanagement.

Is het nog wel leuk?

Het doet de pure racer Verstappen veel pijn, en na de kwalificatie liet hij aan de internationale media weten dat het ook in de komende races een ramp gaat worden: "Spa wordt hetzelfde, en Monza ook. Dat vind ik jammer, want Spa is natuurlijk wel een heel mooi circuit, maar het zal wel heel anders gaan aanvoelen."

Verstappen lijkt in dit soort situaties het plezier in het racen te verliezen. Als de viervoudig wereldkampioen wordt gevraagd of het nog leuk gaat worden, reageert hij goudeerlijk: "Nee, jaa... Nee. Je weet dat het gewoon de Formule 1 is op dit moment."

'Kan niet wachten om naar huis te gaan'

Verstappen verwacht voor de race van vandaag geen wonderen, en lijkt de witte vlag al te hijsen: "Ik kijk er nu naar uit dat ik weer lekker naar huis kan. We zijn hier gewoon te langzaam en we hebben nu te veel vage dingen die gebeuren."

Net als vorig jaar verlangt Verstappen naar de zomerstop, die eind deze maand begint. Als Verstappen wordt gevraagd of hij hier zin in heeft, reageert hij met een lach: "Ja, maar die is niet lang genoeg!"