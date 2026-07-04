Max Verstappen wil dat Red Bull ingrijpende veranderingen gaat doorvoeren aan zijn auto. Als Red Bull aan Verstappens eisen voldoet, dan moet de viervoudig wereldkampioen wel vanuit de pitlane starten. Het maakt Verstappen niets uit, want hij stelt dat het op deze manier weinig zin heeft om te racen.

Verstappen kende een helse kwalificatie op het circuit van Silverstone. Red Bull loopt vrijwel het hele weekend al achter de feiten aan, en in de kwalificatie werd dat pijnlijk duidelijk. Verstappen worstelde met zijn auto, klaagde steen en been over zijn motor en was uiteindelijk zelfs langzamer dan zijn teamgenoot Isack Hadjar. De zevende tijd was een resultaat dat niet past bij een coureur van het kaliber van Verstappen, en na afloop kwam er stoom uit zijn oren.

Wat wil Verstappen zien?

Verstappen slaat met zijn vuist op tafel, en wil veranderingen zien. Diep teleurgesteld sprak hij zich na afloop uit bij De Telegraaf: "Het was gewoon dramatisch allemaal. En ik had totaal geen topsnelheid op de rechte stukken hier. Op een circuit als dit is dat extra pijnlijk. Dan verbruik je ook meer batterij, omdat je langer vol gas moet gaan en dan kost dat nóg meer tijd in de laatste sector."

Verstappen wil dat Red Bull alles gaat omgooien, wat wel zou resulteren in een pitlanestart. Het lijkt Verstappen allemaal maar weinig uit te maken: "Als we de auto hetzelfde laten, dan heeft het echt weinig zin om te racen. Het liefste pas ik alles aan, want als we niks doen blijven we toch op dezelfde plek rondrijden. Of vallen we zelfs nog een plaats terug."

'Kijk ernaar uit om naar huis te gaan'

Verstappen is het allemaal zat, en denkt ook niet dat ze over twee weken kunnen schitteren in België: "En wij hebben het op circuits waar je gelimiteerd bent met energie sowieso moeilijker, zo lijkt het. Richting de rest van het seizoen moeten we maar kijken in hoeverre we de auto stap voor stap kunnen verbeteren, want je hebt natuurlijk ook te maken met de budgetcap. Ik kijk er op dit moment vooral naar uit om zondagavond lekker naar huis te gaan..."