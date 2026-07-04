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Verstappen eist verandering van Red Bull en hint op pitlanestart

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Verstappen eist verandering van Red Bull en hint op pitlanestart

Max Verstappen wil dat Red Bull ingrijpende veranderingen gaat doorvoeren aan zijn auto. Als Red Bull aan Verstappens eisen voldoet, dan moet de viervoudig wereldkampioen wel vanuit de pitlane starten. Het maakt Verstappen niets uit, want hij stelt dat het op deze manier weinig zin heeft om te racen.

Verstappen kende een helse kwalificatie op het circuit van Silverstone. Red Bull loopt vrijwel het hele weekend al achter de feiten aan, en in de kwalificatie werd dat pijnlijk duidelijk. Verstappen worstelde met zijn auto, klaagde steen en been over zijn motor en was uiteindelijk zelfs langzamer dan zijn teamgenoot Isack Hadjar. De zevende tijd was een resultaat dat niet past bij een coureur van het kaliber van Verstappen, en na afloop kwam er stoom uit zijn oren.

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Wat wil Verstappen zien?

Verstappen slaat met zijn vuist op tafel, en wil veranderingen zien. Diep teleurgesteld sprak hij zich na afloop uit bij De Telegraaf: "Het was gewoon dramatisch allemaal. En ik had totaal geen topsnelheid op de rechte stukken hier. Op een circuit als dit is dat extra pijnlijk. Dan verbruik je ook meer batterij, omdat je langer vol gas moet gaan en dan kost dat nóg meer tijd in de laatste sector."

Verstappen wil dat Red Bull alles gaat omgooien, wat wel zou resulteren in een pitlanestart. Het lijkt Verstappen allemaal maar weinig uit te maken: "Als we de auto hetzelfde laten, dan heeft het echt weinig zin om te racen. Het liefste pas ik alles aan, want als we niks doen blijven we toch op dezelfde plek rondrijden. Of vallen we zelfs nog een plaats terug."

'Kijk ernaar uit om naar huis te gaan'

Verstappen is het allemaal zat, en denkt ook niet dat ze over twee weken kunnen schitteren in België: "En wij hebben het op circuits waar je gelimiteerd bent met energie sowieso moeilijker, zo lijkt het. Richting de rest van het seizoen moeten we maar kijken in hoeverre we de auto stap voor stap kunnen verbeteren, want je hebt natuurlijk ook te maken met de budgetcap. Ik kijk er op dit moment vooral naar uit om zondagavond lekker naar huis te gaan..."

Knalpijp

Posts: 2.478

Gewoon ermee kappen Max, dan maar 50 ml minder per jaar. Maar deze jojo sport is kapot en kompleet naar de kloten!!
Ga lekker je eigen dingen doen de twee volgende jaren en dan hopen dat de f1 dan weer een motor krijgt en alleen een batterij voor het starten.

  • 3
  • 4 jul 2026 - 21:10
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (6)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.057

    Max: "Ik kijk er op dit moment vooral naar uit om zondagavond lekker naar huis te gaan..."

    Oh, dan zal ouwe Kel voorlopig nog wel ergens op een bootje ronddobberen, of Cruella de Vil is op haar bezem naar New York gevlogen om bij een catwalk selfies te maken...

    • + 1
    • 4 jul 2026 - 20:03
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.067

      @larry ik verwacht de komende week wel weer een paar sabbatical/ pensioenberichten

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 20:20
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.011

      Wat Kelly vandaag ook doet, haar saldo ik groter dan jouw pensioenpot.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 20:23
  • gridiron

    Posts: 3.581

    Hij heeft niks te eisen zelfs zij teamgenoot staat voor hem

    • + 1
    • 4 jul 2026 - 20:51
  • AUDI_F1

    Posts: 3.946

    En als ie alles omgooid in de auto, uit de pit start, en dan blijkt dat dat ook niet werkt.
    Net zoals vorig jaar haddem ze de snelste auto, maar was er geen insteling te vinden die aangaf dat de auto ook daadwerkelijk de snelste is

    • + 1
    • 4 jul 2026 - 21:02
  • Knalpijp

    Posts: 2.478

    Gewoon ermee kappen Max, dan maar 50 ml minder per jaar. Maar deze jojo sport is kapot en kompleet naar de kloten!!
    Ga lekker je eigen dingen doen de twee volgende jaren en dan hopen dat de f1 dan weer een motor krijgt en alleen een batterij voor het starten.

    • + 2
    • 4 jul 2026 - 21:10

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
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Haas F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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