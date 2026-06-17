Waar Lewis Hamilton in Barcelona zijn eerste Grand Prix-zege voor Ferrari vierde, beleefde Charles Leclerc opnieuw een race om snel te vergeten. De Monegask viel in de slotfase uit met een probleem aan de stuurbekrachtiging en zag zijn teamgenoot voor het vierde raceweekend op rij beter presteren.

Na afloop reageerde Leclerc zichtbaar aangeslagen. De Ferrari-coureur, die eerder al zijn raceweekend in Canada omschreef als het slechtste uit zijn carrière, kon weinig positieve punten ontdekken na opnieuw een teleurstellende zondag.

Leclerc hard voor zichzelf na nieuwe tegenslag

"Er valt weinig positiefs te zeggen over mijn race", aldus Leclerc. "De enige echte opsteker voor het team is de overwinning van Lewis. Hij heeft de voorbije races een uitzonderlijk hoog niveau gehaald."

De Monegask wees daarbij niet naar het team of de wagen. Integendeel. "Ferrari heeft sterke updates meegebracht en ons een competitieve auto gegeven. Het is nu aan mij om die prestaties ook om te zetten in resultaten."

Tot zover heeft Leclerc die sterke resultaten nog niet weten te behalen. In Miami, Canada, Monaco en ook Barcelona beleefde hij dramatische weekenden.

Vasseur ziet ander verhaal dan Leclerc

Ferrari-teambaas Fred Vasseur kon zich echter niet vinden in de analyse van zijn coureur. Volgens de Fransman lag het probleem niet bij Leclercs snelheid, maar bij de omstandigheden waarin hij terechtkwam.

"Charles had aan het einde van de race een vergelijkbaar tempo als Lewis", stelde Vasseur. "Hij verloor veel tijd omdat hij geen vrije baan had. Met een driestopstrategie neem je extra risico's, omdat je telkens opnieuw door het verkeer moet."

Vasseur benadrukte dat de strategie voor Hamilton wél perfect uitpakte en sprak vol lof over diens eerste overwinning in Ferrari-kleuren. "Deze zege doet enorm veel deugd voor het hele team. We hebben een sterke Europese reeks neergezet met een tweede plaats in Monaco, een tweede plaats in Canada en nu de overwinning in Barcelona. Dat is bijzonder indrukwekkend."