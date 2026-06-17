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Vasseur gaat tegen Leclerc in: "Hij was net zo snel als Hamilton"

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Vasseur gaat tegen Leclerc in: "Hij was net zo snel als Hamilton"

Waar Lewis Hamilton in Barcelona zijn eerste Grand Prix-zege voor Ferrari vierde, beleefde Charles Leclerc opnieuw een race om snel te vergeten. De Monegask viel in de slotfase uit met een probleem aan de stuurbekrachtiging en zag zijn teamgenoot voor het vierde raceweekend op rij beter presteren.

Na afloop reageerde Leclerc zichtbaar aangeslagen. De Ferrari-coureur, die eerder al zijn raceweekend in Canada omschreef als het slechtste uit zijn carrière, kon weinig positieve punten ontdekken na opnieuw een teleurstellende zondag.

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"Er valt weinig positiefs te zeggen over mijn race", aldus Leclerc. "De enige echte opsteker voor het team is de overwinning van Lewis. Hij heeft de voorbije races een uitzonderlijk hoog niveau gehaald."

De Monegask wees daarbij niet naar het team of de wagen. Integendeel. "Ferrari heeft sterke updates meegebracht en ons een competitieve auto gegeven. Het is nu aan mij om die prestaties ook om te zetten in resultaten."

Tot zover heeft Leclerc die sterke resultaten nog niet weten te behalen. In Miami, Canada, Monaco en ook Barcelona beleefde hij dramatische weekenden. 

Vasseur ziet ander verhaal dan Leclerc

Ferrari-teambaas Fred Vasseur kon zich echter niet vinden in de analyse van zijn coureur. Volgens de Fransman lag het probleem niet bij Leclercs snelheid, maar bij de omstandigheden waarin hij terechtkwam.

"Charles had aan het einde van de race een vergelijkbaar tempo als Lewis", stelde Vasseur. "Hij verloor veel tijd omdat hij geen vrije baan had. Met een driestopstrategie neem je extra risico's, omdat je telkens opnieuw door het verkeer moet."

Vasseur benadrukte dat de strategie voor Hamilton wél perfect uitpakte en sprak vol lof over diens eerste overwinning in Ferrari-kleuren. "Deze zege doet enorm veel deugd voor het hele team. We hebben een sterke Europese reeks neergezet met een tweede plaats in Monaco, een tweede plaats in Canada en nu de overwinning in Barcelona. Dat is bijzonder indrukwekkend."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Frédéric Vasseur Ferrari

Reacties (9)

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  • NicoS

    Posts: 20.878

    Met een driestopstrategie neem je extra risico's, omdat je telkens opnieuw door het verkeer moet."
    Nou dat viel reuze mee deze keer…..bij mij weten heeft Lewis maar weinig last gehad van verkeer, behalve als ze op een rondje gezet werden….;)

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 12:54
  • snailer

    Posts: 33.443

    Denk niet dat het klopt.

    Leclerc kon het tempo van Verstappen niet bijhouden de laatste stint. En volgens mij als ik het me goed herinner, liep op het laatst Piastri in op Leclerc.

    Mogelijk had hij al last van issues. Begreep dat hij issues had en daardoor van de baan reed.

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 13:19
    • NicoS

      Posts: 20.878

      Nou was Max met een drie stopper in de laatste stind op Lewis na de snelste.
      Leclerc zat op een twee stopper.
      Daarnaast waren de harde banden niet de beste race banden. Weinig grip, en daardoor veel degradatie. De mediums waren beter om op te racen.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 13:25
    • snailer

      Posts: 33.443

      Als je naar de data kijkt klopt je verhaal niet, NicoS. Het tijdverschil heeft amper iets van doen met de andere strategie.

      Voor de VCS, ga er van uit dat die rond lap 40 er was. Zie daar langzame tijden en plots een veel snellere pace. Zowel voor Leclerc als voor Verstappen dus nieuwe banden. Inderdaad Leclerc op wit. Verstappen op geel.

      Voor de VCS reed Leclerc op oudere banden, maar het verschil was mega. Laatste ronde 1.6 seconde verschil in het nadeel van Leclerc.

      Daarna begonnen ze zelfde rondetijden te rijden op die nieuwe banden. (Weet niet zeker of ze hagelnieuw waren) niet gekeken.
      Leclerc was op de witte band ook gewoon even snel als Verstappen. Maar van ronde 46 t/m 49 zelfs sneller. Daarna zakte snelheid bij Leclerc ver terug. Ca 0.5 seconde. Zal een deel managen zijn, maar Verstappen zal het zelfde hebben gedaan.
      Dus bij Leclerc gingen de banden er eerder aan dan bij Verstappen en Leclerc zou het toch op witte banden langer hebben moeten volhouden. Begreep dat het vrij warm was, dus afkoelende banden en slip of graining kan het niet geweest zijn. Graining ontstaat vaak bi koudere omstandigheden, hoewel dat geen wet is.

      Dus nee. Leclerc was gewoon langzamer. Gebaseerd op de laatste stint.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 14:07
    • NicoS

      Posts: 20.878

      Zoals ik al schreef, de mediums waren beter dan de harde band….

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 14:14
    • Robin

      Posts: 3.266

      Dus denk ik dat dit is om Charles een hart onder de riem te steken want ook ik zag hem het tempo van Max en Lewis niet halen.
      Overigens was die harde band volgens mij helemaal niet zo slecht, in elk geval op de lichtere auto want Lewis ging in de laatste stint ook erg goed.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 14:18
  • NicoS

    Posts: 20.878

    Op Canada na waren de dramatische races vooral aan persoonlijke fouten te danken. Charles zal zich snel moeten herpakken….
    Nou is Oostenrijk een baantje die hem wel ligt, dus misschien is daar een goed resultaat wel weer mogelijk….zonder fouten uiteraard.

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 13:20
    • Robin

      Posts: 3.266

      Dat zal toch weer te maken hebben met of hij druk ervaart van z’n teamgenoot.
      Tenminste daar lijkt het de laatste paar keer op.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 14:30
  • dutchiceman

    Posts: 5.637

    Wordt de kalender nog aangevuld?

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 13:50

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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.747
  • Podiums 52
  • Grand Prix 180
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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