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Hadjar heeft weinig vetrouwen in Red Bull ondanks uitkwalificeren Verstappen

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Hadjar heeft weinig vetrouwen in Red Bull ondanks uitkwalificeren Verstappen

In tegenstelling tot Max Verstappen, kende Isack Hadjar nog een redelijke sessie tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Op het circuit van Silverstone kwalificeerde de Fransman zich als vijfde, vóór zijn teamgenoot van Red Bull Racing. Na afloop oogde hij tevreden daarover, al heeft hij weinig vertrouwen in de race. 

Het loop niet bij Red Bull dit weekend op het circuit van Silverstone. Op Britse bodem blijkt de achterstand op Mercedes en Ferrari groot te zijn en bovendien zijn beide coureurs ontevreden over de RB22. Ook Hadjar uitte zijn ongenoegen over de auto van de Oostenrijkse renstal. 

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Hadjar denkt maximale eruit te hebben gehaald

Eenmaal aangekomen bij de pers, beweerde Hadjar dat er echt niet meer in zat dan een vijfde startplek. "Goed, ik denk dat er niet veel meer uit de auto te halen valt", zo klonk het stellig tegenover Viaplay. 

"Ik denk dat een vijfde plaats het maximale resultaat is. Dus in dat opzicht ben ik heel tevreden. En tegelijkertijd baal ik ervan, want ik heb het gevoel dat ik een heel goede ronde heb gereden", voegde hij daaraan toe. 

Weinig bemoedigende woorden voor de race

Tijdens de sprintrace had Red Bull voor de zoveelste keer een slechte start, waarbij Hadjar én Verstappen posities verloren. De Fransman verwacht niet dat dat probleem voor de race opgelost zal gaan worden. "Precies. En dan weet ik dat we morgen tijdens de race niet geweldig zullen presteren. En we hebben niet echt veel vertrouwen in onze start." 

Op de vraag wat er mogelijk is in de race, had hij dan ook weinig bemoedigende woorden. "Ja, als we morgen tegen een paar McLarens kunnen strijden, is dat al heel wat", zo sloot hij sceptisch af. 

Werk aan de winkel dus voor Laurent Mekies en consorten. Om 16:00 uur Nederlandse tijd zal de race op Silverstone van start gaan met Andrea Kimi Antonelli op pole position. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (2)

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  • Williams_F1

    Posts: 1.483

    Ja het is VETROUWEN daar bij Red Bull.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 22:09
  • meister

    Posts: 4.313

    Hij moet euforisch zijn, de grote baas verslagen.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 22:25

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Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
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Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
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41
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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