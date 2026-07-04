In tegenstelling tot Max Verstappen, kende Isack Hadjar nog een redelijke sessie tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Op het circuit van Silverstone kwalificeerde de Fransman zich als vijfde, vóór zijn teamgenoot van Red Bull Racing. Na afloop oogde hij tevreden daarover, al heeft hij weinig vertrouwen in de race.

Het loop niet bij Red Bull dit weekend op het circuit van Silverstone. Op Britse bodem blijkt de achterstand op Mercedes en Ferrari groot te zijn en bovendien zijn beide coureurs ontevreden over de RB22. Ook Hadjar uitte zijn ongenoegen over de auto van de Oostenrijkse renstal.

Hadjar denkt maximale eruit te hebben gehaald

Eenmaal aangekomen bij de pers, beweerde Hadjar dat er echt niet meer in zat dan een vijfde startplek. "Goed, ik denk dat er niet veel meer uit de auto te halen valt", zo klonk het stellig tegenover Viaplay.

"Ik denk dat een vijfde plaats het maximale resultaat is. Dus in dat opzicht ben ik heel tevreden. En tegelijkertijd baal ik ervan, want ik heb het gevoel dat ik een heel goede ronde heb gereden", voegde hij daaraan toe.

Weinig bemoedigende woorden voor de race

Tijdens de sprintrace had Red Bull voor de zoveelste keer een slechte start, waarbij Hadjar én Verstappen posities verloren. De Fransman verwacht niet dat dat probleem voor de race opgelost zal gaan worden. "Precies. En dan weet ik dat we morgen tijdens de race niet geweldig zullen presteren. En we hebben niet echt veel vertrouwen in onze start."

Op de vraag wat er mogelijk is in de race, had hij dan ook weinig bemoedigende woorden. "Ja, als we morgen tegen een paar McLarens kunnen strijden, is dat al heel wat", zo sloot hij sceptisch af.

Werk aan de winkel dus voor Laurent Mekies en consorten. Om 16:00 uur Nederlandse tijd zal de race op Silverstone van start gaan met Andrea Kimi Antonelli op pole position.