Max Verstappen was er helemaal klaar mee na afloop van de kwalificatie op het circuit van Silverstone. Hij kwam niet verder dan de teleurstellende zevende tijd, en de stoom kwam na afloop uit zijn oren. Verstappen negeerde zijn teambaas Laurent Mekies dan ook toen hij hem toesprak na zijn laatste vliegende ronde.

Verstappen en Red Bull beleven vooralsnog een rampzalig raceweekend op het iconische circuit van Silverstone. Ze hadden al verwacht dat ze het zwaar zouden krijgen, maar zo slecht hadden ze het ook weer niet verwacht. In de sprintrace kenden zowel Verstappen als zijn teamgenoot Isack Hadjar een slechte start, en in de kwalificatie leek het nergens op. Ze moesten veel tijd toegeven op de Mercedessen en de Ferrari's, en Hadjar was zelfs sneller dan Verstappen.

Geen eerlijke strijd

Verstappen klaagde eerder in de kwalificatie al over grote problemen. De viervoudig wereldkampioen stelde dat zijn motor niet goed reageerde, en bij Red Bull gingen ze koortsachtig op zoek naar een oplossing. Dat lukte niet, en Verstappen moest vechten met de wapens die hij had. Waar anderen een geweer hadden, schoot Verstappen terug met een waterpistool.

'Dit is een zware, Max'

Na zijn laatste rondje schudde Verstappen het hoofd en meldde hij het team dat het niet bepaald lekker liep: "Dit wordt steeds erger en erger. Het is best indrukwekkend!"

Verstappen was overduidelijk niet happy met de prestaties van Red Bull. Teambaas Laurent Mekies probeerde hem vervolgens te troosten tijdens de outlap: "Dit is een zware, Max. We hebben vanavond zeker wat werk te doen samen, maar we zullen tot op de bodem gaan uitzoeken wat er aan de hand is!" Daarna bleef het stil op de boordradio, en Verstappen gaf geen antwoord op de zalvende woorden van zijn teambaas.

Dat de frustratie groot was, was wel duidelijk. Of Verstappen morgen ook vanaf de zevende plaats gaat starten, is nog maar de vraag. Na afloop hintte hij op aanpassingen die zouden resulteren in een pitlanestart.