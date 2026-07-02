De Formule 1 brengt aankomend weekend in Silverstone een opvallende gimmick terug. De drivers parade op het Britse circuit moet een soort chaotisch spektakel worden, want alle coureurs krijgen de beschikking over een eigen kart gemaakt van LEGO. Het wordt de tweede LEGO-parade, de vorige editie zorgde voor veel plezier bij fans en coureurs.

De Formule 1 heeft in de afgelopen jaren veel speciale samenwerkingen aangekondigd. Eén van de opvallendste deals was de samenwerking met het grote speelgoedmerk LEGO. Het resulteerde in een aantal zeer populaire LEGO-sets van de Formule 1-wagens en een paar speciale acties. Ze kregen de coureurs vorig jaar in Silverstone een beker van LEGO uitgereikt, en reden ze vorig seizoen in Miami met F1-wagens van LEGO. Dit zorgde voor chaotische taferelen die viraal gingen.

Wat hebben ze nu gebouwd?

Het chaotische spektakel krijgt dit weekend een vervolg voorafgaand aan de Britse Grand Prix. De Formule 1 en LEGO hebben namelijk aangekondigd dat alle 22 coureurs in Silverstone de drivers parade zullen afwerken in speciale karts van LEGO. Het gaat om karts die zijn gemaakt van 28.000 LEGO-steentjes en ze kunnen een topsnelheid van 25 kilometer per uur gaan bereiken.

De vorige keer zorgde de drivers parade met LEGO voor prachtige beelden. De coureurs zaten toen per tweetal in de wagens, en ze hielden zich niet in. Ze gingen vanzelfsprekend de strijd met elkaar aan, en dat resulteerde in LEGO-stukjes die in de rondte vlogen. De fans genoten van de beelden, en de organisatie speelde daar slim op in. De LEGO-wagens gingen de wereld over en werden na het raceweekend in Miami overal en nergens tentoongesteld. Zo was bijvoorbeeld de LEGO-McLaren van Lando Norris en Oscar Piastri te zien in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht.

Veel werkuren

LEGO laat weten dat de karts waar de coureurs aankomende zondag mee gaan rijden door twintig ontwerpers, ingenieurs en professionele bouwers in elkaar zijn gezet. De karts zijn gebouwd in de fabriek in Tsjechië en ze zijn in totaal 6400 uur bezig geweest met het bouwproces.