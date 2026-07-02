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F1-chaos op komst: Speciale LEGO-parade in Silverstone

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F1-chaos op komst: Speciale LEGO-parade in Silverstone

De Formule 1 brengt aankomend weekend in Silverstone een opvallende gimmick terug. De drivers parade op het Britse circuit moet een soort chaotisch spektakel worden, want alle coureurs krijgen de beschikking over een eigen kart gemaakt van LEGO. Het wordt de tweede LEGO-parade, de vorige editie zorgde voor veel plezier bij fans en coureurs.

De Formule 1 heeft in de afgelopen jaren veel speciale samenwerkingen aangekondigd. Eén van de opvallendste deals was de samenwerking met het grote speelgoedmerk LEGO. Het resulteerde in een aantal zeer populaire LEGO-sets van de Formule 1-wagens en een paar speciale acties. Ze kregen de coureurs vorig jaar in Silverstone een beker van LEGO uitgereikt, en reden ze vorig seizoen in Miami met F1-wagens van LEGO. Dit zorgde voor chaotische taferelen die viraal gingen.

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Wat hebben ze nu gebouwd?

Het chaotische spektakel krijgt dit weekend een vervolg voorafgaand aan de Britse Grand Prix. De Formule 1 en LEGO hebben namelijk aangekondigd dat alle 22 coureurs in Silverstone de drivers parade zullen afwerken in speciale karts van LEGO. Het gaat om karts die zijn gemaakt van 28.000 LEGO-steentjes en ze kunnen een topsnelheid van 25 kilometer per uur gaan bereiken.

De vorige keer zorgde de drivers parade met LEGO voor prachtige beelden. De coureurs zaten toen per tweetal in de wagens, en ze hielden zich niet in. Ze gingen vanzelfsprekend de strijd met elkaar aan, en dat resulteerde in LEGO-stukjes die in de rondte vlogen. De fans genoten van de beelden, en de organisatie speelde daar slim op in. De LEGO-wagens gingen de wereld over en werden na het raceweekend in Miami overal en nergens tentoongesteld. Zo was bijvoorbeeld de LEGO-McLaren van Lando Norris en Oscar Piastri te zien in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht.

Veel werkuren

LEGO laat weten dat de karts waar de coureurs aankomende zondag mee gaan rijden door twintig ontwerpers, ingenieurs en professionele bouwers in elkaar zijn gezet. De karts zijn gebouwd in de fabriek in Tsjechië en ze zijn in totaal 6400 uur bezig geweest met het bouwproces. 

walteij

Posts: 2.109

Dan heb jij geen besef hoe groot lego is bij volwassenen.
Lego is van oorsprong inderdaad speelgoed voor kinderen, maar met technisch lego en de USC builds, maar ook thema's (zoals F1) richt Lego zich ook op de volwassene die 30 jaar geleden met plezier met lego speelde als kind en nu als volwass... [Lees verder]

  • 3
  • 2 jul 2026 - 14:31
Foto's Grand Prix van Groot-Brittannië 2026
F1 Nieuws GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (13)

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  • The Wolf

    Posts: 1.147

    Treurig. Geeft aan wat voor kindersport F1 geworden is.

    • + 2
    • 2 jul 2026 - 14:28
    • walteij

      Posts: 2.109

      Dan heb jij geen besef hoe groot lego is bij volwassenen.
      Lego is van oorsprong inderdaad speelgoed voor kinderen, maar met technisch lego en de USC builds, maar ook thema's (zoals F1) richt Lego zich ook op de volwassene die 30 jaar geleden met plezier met lego speelde als kind en nu als volwassene ook een uitdaging wil hebben.

      • + 3
      • 2 jul 2026 - 14:31
    • The Wolf

      Posts: 1.147

      heb de vorige keer ook al dergelijk flauw gedoe gezien, de F1 rijders die als 'n stelletje sneuneuzen zitten te ginnegappen in autootjes van Lego.... Leuk voor wie het leuk vind zal ik maar zeggen

      • + 2
      • 2 jul 2026 - 14:37
    • racepace1

      Posts: 862

      thewolf trollt nogal en zegt natuurlijk BS
      Well eens van marketing gehoord Wolf, dit is natuurlijk puur gedaan daarom! dat snapt een klein kind ook nog.
      Wolfje is gewoon aan het fu...cken niet meer en niet minder.
      Trap er niet in.

      • + 1
      • 2 jul 2026 - 15:16
    • Olav Drol

      Posts: 656

      Leuker dan het kunstmatige over the top van Las Vegas.

      • + 1
      • 2 jul 2026 - 16:10
    • The Wolf

      Posts: 1.147

      @racepace1, ik ben vaak aan het f..cken, maar niet deze reis. en ik ben bekend met marketing, dank u. Buiten de nodig sponsor uitingen hoeven de coureurs van mij niet zo zeer een kinderachtig event te doen. Maar als iedereen het prima vind dan is het dikke prima. Zo ben ik ook weer. Ik laat iedereen in z'n waarde. Alleen laat mij het aub niks vinden. Gun me dat...

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 16:18
    • Pietert

      Posts: 69

      @The Wolf, Antonelli is nog een kind ;-)

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 16:28
    • f(1)orum

      Posts: 10.185

      Hoe gaaf zou het zijn wanneer die LEGO karts veel rapper door de bochten gaan dan de F1 bolides ;-)

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 16:32
    • The Wolf

      Posts: 1.147

      @f(1)orum, weet niet of dat dan om te lachen is, of om te huilen ;)

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 16:38
  • fdorp

    Posts: 135

    Commentaar hier is dan ook wel categorie lekker zeiken om te zeiken. Heb me prima vermaakt met die vorige Lego rijdersparade en dat ga ik bij deze zeker ook doen. Vind het dat betreft juist wel een leuke toevoeging en laat de rijders weer eens anders zien.

    Lego is dat betreft veel groter dan alleen speelgoed voor kinderen.

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 15:01
  • shakedown

    Posts: 1.887

    1 keer leuk, tweede keer.... geen idee. de verwachtingen zijn misschien te hoog?

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 15:10
    • Pietje Bell

      Posts: 35.567

      Alle 22 coureurs krijgen nu een eigen LEGO kart en dat zou wel eens heel leuk kunnen worden.
      Hier Miami 2025 nog een keer. Gewoon leuk om te zien hoeveel lol ze hebben.
      De sprintrace en de race worden sowieso niet om aan te gluren.

      www.youtube.com/watch?v=pdxiNBwxYxU

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 15:49

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Team
Punten
1
Mercedes
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2
Ferrari
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3
McLaren
159
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Red Bull Racing
115
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Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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