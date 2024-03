F3-coureur ontvangt kritiek na bizar incident

In Australië komen dit weekend ook de Formule 2 en de Formule 3 in actie. De jonge coureurs zorgden voor veel rode vlaggen op de vrijdag. Formule 3-coureur Nikola Tsolov zorgde voor een opvallende crash en daar ontving hij veel kritiek op. De stewards gaven hem een gridstraf.

Het was een opvallend moment in de training van de Formule 3. Alpine-junior Nikola Tsolov wilde de MP Motorsport-bolide van Alex Dunne inhalen, maar laatstgenoemde was een beetje aan het slingeren. Toen hij Tsolov in zijn spiegels zag verschijnen stopte Dunne daarmee, maar de Bulgaar besloot een bijzondere actie uit te halen. Het leek er op dat Tsolov met opzet richting zijn rivaal stuurde waardoor Dunne vol de muur inklapte.

Tsolov stelde na afloop dat het om een misvatting ging en dat hij dit zeker niet met opzet deed. De stewards gaven de Alpine-junior een gridstraf van drie plaatsen. Op sociale media reageerden fans woedend, veel van hem waren van mening dat Tsolov wel degelijk met opzet Dunne van de baan duwde.

The incident that brought Practice to a premature end 馃毄



Nikola Tsolov has received a three-place grid drop, with the Stewards determining that his actions, while unintended, caused a collision that was completely avoidable. #AusGP #F3 pic.twitter.com/z0AK7x6QMu