Racing Bulls-teambaas Alan Permane heeft met verbazing gereageerd op de geruchten over Nikola Tsolov. Het Bulgaarse Red Bull-talent zou volgens de geruchten volgend jaar een zitje krijgen bij Racing Bulls, wat ten koste zou gaan van Liam Lawson. Bij Racing Bulls stellen ze dat dit nu niet aan de orde is.

Het Spaanse SoyMotor zorgde afgelopen week voor verbazing toen ze het gerucht over Tsolov naar buiten brachten. Het Bulgaarse talent maakt momenteel veel indruk in de Formule 2, en zou de Red Bull-top hebben overtuigd van zijn kunnen. Volgens het verhaal zou er verder nog niets zijn besloten, maar zou zijn komst er wel voor kunnen zorgen dat Lawson moet vertrekken. Een eventueel vertrek van Max Verstappen bij Red Bull zou echter voor een andere keuze kunnen zorgen.

Wat is er echt aan de hand?

In Oostenrijk reageerde men bij Racing Bulls vol verbazing toen ze werden geconfronteerd met de geruchten. Toen teambaas Alan Permane hiernaar werd gevraagd door Sky Sports, reageerde hij verbaasd: "Het zijn gewoon geruchten. Om eerlijk te zijn, we hebben het er niet eens over gehad. Helemaal niet zelfs."

Racing Bulls liet gisteren in de eerste vrije training wel een rookie rijden. Niet Tsolov, maar Ayumu Iwasa kreeg de kans. De Japanse Super Formula-coureur deed het volgens Permane naar behoren, en hij wees nogmaals naar Tsolov: "Nikola heeft nog geen eens een superlicentie, en Ayumu heeft geweldig werk voor ons geleverd."

'We zijn heel tevreden'

Bij Racing Bulls zijn ze op dit moment dan ook tevreden met Lawson en zijn teamgenoot Arvid Lindblad: "We zijn heel erg blij, ze doen wat we van ze vragen. Ze doen alles wat we van ze willen zien. Hun concentratie is goed, ze werken hard en ze leveren op de baan. En dat is vanzelfsprekend het belangrijkst."

Permane laat nog wel weten dat ze onder de indruk zijn van Tsolovs prestaties: "Natuurlijk staat hij op onze radar, hij zit in het Red Bull-programma. Hij doet het heel erg goed in de Formule 2, maar we zijn op dit moment heel tevreden met onze coureurs. En zoals ik al zei, er worden momenteel geen discussies over gevoerd."