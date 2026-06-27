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Racing Bulls reageert vol verbazing op Tsolov-geruchten

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Racing Bulls reageert vol verbazing op Tsolov-geruchten

Racing Bulls-teambaas Alan Permane heeft met verbazing gereageerd op de geruchten over Nikola Tsolov. Het Bulgaarse Red Bull-talent zou volgens de geruchten volgend jaar een zitje krijgen bij Racing Bulls, wat ten koste zou gaan van Liam Lawson. Bij Racing Bulls stellen ze dat dit nu niet aan de orde is.

Het Spaanse SoyMotor zorgde afgelopen week voor verbazing toen ze het gerucht over Tsolov naar buiten brachten. Het Bulgaarse talent maakt momenteel veel indruk in de Formule 2, en zou de Red Bull-top hebben overtuigd van zijn kunnen. Volgens het verhaal zou er verder nog niets zijn besloten, maar zou zijn komst er wel voor kunnen zorgen dat Lawson moet vertrekken. Een eventueel vertrek van Max Verstappen bij Red Bull zou echter voor een andere keuze kunnen zorgen.

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Wat is er echt aan de hand?

In Oostenrijk reageerde men bij Racing Bulls vol verbazing toen ze werden geconfronteerd met de geruchten. Toen teambaas Alan Permane hiernaar werd gevraagd door Sky Sports, reageerde hij verbaasd: "Het zijn gewoon geruchten. Om eerlijk te zijn, we hebben het er niet eens over gehad. Helemaal niet zelfs."

Racing Bulls liet gisteren in de eerste vrije training wel een rookie rijden. Niet Tsolov, maar Ayumu Iwasa kreeg de kans. De Japanse Super Formula-coureur deed het volgens Permane naar behoren, en hij wees nogmaals naar Tsolov: "Nikola heeft nog geen eens een superlicentie, en Ayumu heeft geweldig werk voor ons geleverd."

'We zijn heel tevreden'

Bij Racing Bulls zijn ze op dit moment dan ook tevreden met Lawson en zijn teamgenoot Arvid Lindblad: "We zijn heel erg blij, ze doen wat we van ze vragen. Ze doen alles wat we van ze willen zien. Hun concentratie is goed, ze werken hard en ze leveren op de baan. En dat is vanzelfsprekend het belangrijkst."

Permane laat nog wel weten dat ze onder de indruk zijn van Tsolovs prestaties: "Natuurlijk staat hij op onze radar, hij zit in het Red Bull-programma. Hij doet het heel erg goed in de Formule 2, maar we zijn op dit moment heel tevreden met onze coureurs. En zoals ik al zei, er worden momenteel geen discussies over gevoerd."

Bertrand Gachot

Posts: 1.005

Tsolov is gewoon toekomstig F1 materiaal, ik denk wanneer hij niet uit Bulgarije maar uit bv GB kwam men niet met zo veel "meel in de mond had gesproken". Het huidige F2 veld bestaat uit 30 procent goede rijders, 30 procent veldvulling, en 40 procent clowns. Stolov steekt er met kop en schouders ... [Lees verder]

  • 1
  • 27 jun 2026 - 09:31
F1 Nieuws Nikola Tsolov Red Bull Racing Racing Bulls GP Oostenrijk 2026

Reacties (3)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 998

    Tsolov is gewoon toekomstig F1 materiaal, ik denk wanneer hij niet uit Bulgarije maar uit bv GB kwam men niet met zo veel "meel in de mond had gesproken". Het huidige F2 veld bestaat uit 30 procent goede rijders, 30 procent veldvulling, en 40 procent clowns. Stolov steekt er met kop en schouders boven uit (ja hij maakt ook fouten, daar is f2 voor)

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 09:31
  • Dale U

    Posts: 1.965

    Tsolov is wat onstuimig, als hij dat wat minder wordt en hij wordt een bandenfluisteraar dan komt het wel goed. Is idd F1 niveau, het heeft het in zich....

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 10:06
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.535

    Teambaas Alan Permane heeft in deze natuurlijk niets te vertellen.
    Als ze bij de hoofdmacht de coureurs willen wisselen doen ze dat gewoon.

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 10:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

BG Nikola Tsolov -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land BG
  • Geb. datum 21 dec 2006 (19)
  • Geb. plaats Sofia, BG
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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