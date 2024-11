Red Bull Junior Team versterkt zich met talentvolle Bulgaar

Red Bull Racing heeft haar Junior Team versterkt met Nikola Tsolov. De Bulgaar, die aankomend seizoen voor Campos Racing in de Formule 3 zal rijden, heeft net de Alpine Academy verlaten, maar heeft nu dus onderdak gevonden bij Red Bull.

De 17-jarige Nikola Tsolov zal voor de diehard racefans geen onbekende zijn. De jonge Bulgaar is namelijk al vanaf 2022 te bewonderen in de formuleklassen, en doet dit zeker niet onverdienstelijk. Hij wist bij zijn debuut in de formuleracerij het Spaanse Formule 4-kampioenschap te winnen, en dit opende veel deuren voor de jongeling. Tsolov werd in 2023 namelijk toegelaten tot de Alpine Academy, maar dat was niet alles: hij werd ook een beschermeling van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso via het management A14, dat mede door de Spanjaard is opgericht.

Het leidde ertoe dat de Bulgaar in 2023 in de Formule 3 terechtkwam bij het team van ART. Een zevende plaats op Spa-Francorchamps was zijn beste resultaat en hij eindigde met zes punten op P22 in het rijderskampioenschap. Het was duidelijk dat Tsolov nog moest wennen aan de F3-klasse, maar hij kreeg in 2024 wel een kans om zich opnieuw in diezelfde klasse te laten zien. Hij reed opnieuw voor ART en het was duidelijk dat de Bulgaar stappen had gezet. Hij won de sprintraces in Monaco en Oostenrijk, en schreef de hoofdrace op de Hungaroring op zijn naam. Hij eindigde het jaar met 75 punten, wat goed was voor een elfde plaats in het kampioenschap.

Terugkeer bij Campos

Het was daarna de vraag wat de 17-jarige in 2025 zou gaan doen, maar daar kwam afgelopen week meer duidelijkheid over. Hij zal volgend jaar opnieuw in de Formule 3 te bewonderen zijn, maar zal wel van team gaan wisselen. Hij ruilt het team van ART in voor Campos Racing, waarmee hij in 2022 het Spaanse Formule 4-kampioenschap wist te winnen. Hij was dan ook erg verheugd om dit nieuws naar buiten te brengen, maar dit ging wel gepaard met minder goed nieuws. Tsolov maakte namelijk tegelijkertijd bekend dat hij de Alpine Academy zou gaan verlaten.

Maar nu is duidelijk geworden waarom hij het F1 Driver Development Program van Alpine heeft verlaten, want Tsolov is de nieuwste aanwinst van het Red Bull Junior Team.