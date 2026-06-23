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'Red Bull geeft Tsolov F1-zitje voor 2027 bij Racing Bulls'

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'Red Bull geeft Tsolov F1-zitje voor 2027 bij Racing Bulls'

Red Bull-talent Nikola Tsolov wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een debuut in de Formule 1. De Bulgaarse coureur rijdt volgens nieuwe geruchten vanaf volgend jaar voor Racing Bulls, maar het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de verdere verdeling van de Red Bull-zitjes.

Het silly season in de Formule 1 draait momenteel op volle toeren. Veel coureurs worden in verband gebracht met een transfer, terwijl een aantal jonge talenten op de deur blijven kloppen. De kans is aanwezig dat er ook iets gaat gebeuren bij de Red Bull-teams Red Bull Racing en Racing Bulls. Dit draait echter niet alleen om de toekomst van Max Verstappen, maar ook om de prestaties van de coureurs uit het opleidingsteam.

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Wat heeft Red Bull besloten?

Volgens het Spaanse medium SoyMotor heeft het 19-jarige Red Bull-talent Nikola Tsolov te horen gekregen dat hij volgend jaar voor Racing Bulls rijdt. De Bulgaarse coureur is bezig met een sterk Formule 2-seizoen, waarin hij al drie races wist te winnen en momenteel op de tweede plaats staat in het kampioenschap. Deze spectaculaire prestaties hebben er volgens SoyMotor voor gezorgd dat hij een zitje bij Racing Bulls voor 2027 heeft veiliggesteld.

Wie moet er plaatsmaken voor Tsolov?

Het lijkt erop dat Red Bull de rest van de puzzelstukjes voor de overige drie zitjes bij de teams nog moet leggen. SoyMotor wijst hierbij ook naar viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, die zijn toekomst bij Red Bull Racing nog niet heeft bevestigd. De beslissing van Verstappen zou cruciaal zijn voor het invullen van de stoeltjes.

Volgens SoyMotor is het zo dat als Verstappen blijft, Liam Lawson moet vertrekken bij Racing Bulls. Als Verstappen het besluit neemt om na tien jaar te vertrekken bij Red Bull Racing, dan zou alles volgens SoyMotor weer helemaal openliggen. Het lijkt erop dat Tsolov zich hier helemaal geen zorgen over hoeft te maken, want hij zou de bazen van Red Bull hebben overtuigd van zijn kunnen.

Hoogaangeschreven talent

Tsolov was eerst een aantal jaren verbonden aan de Alpine Academy, maar maakte uiteindelijk de overstap naar het Red Bull Junior Team. Vorig jaar nam hij tijdens een showrun in de Bulgaarse hoofdstad Sofia voor het eerst plaats in een F1-bolide. Daarnaast is hij ook verbonden aan A14 Management van Fernando Alonso.

Larry Perkins

Posts: 65.884

Beetje Oranje-koorts, verder oké...

  • 4
  • 23 jun 2026 - 18:01
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Nikola Tsolov Racing Bulls Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • The Wolf

    Posts: 1.077

    Red-Bull-Gaar

    • + 1
    • 23 jun 2026 - 17:04
  • Bertrand Gachot

    Posts: 942

    Zou niet meer dan logisch zijn, Nikola rijdt het hele f2 veld aan gruzelementen.

    • + 0
    • 23 jun 2026 - 18:02
  • Bertrand Gachot

    Posts: 942

    @Larry goed dat je er weer bent: oranjekoorts? De prachtige oranje kleur van onze Baskische Trots Euskaltel-Euskadi!

    • + 1
    • 23 jun 2026 - 18:04
    • snailer

      Posts: 33.545

      Oranje is toch echt de kleur van Valencia. Althans heb daar wel eens een volksfeest gezien. Alle vrouwen in (soms) schaarse klederdracht.
      Kinderen van de familie deden mee. Ik concludeerde dat ook mijn Spaanse familie goede genen heeft.

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 19:32
    • Bertrand Gachot

      Posts: 942

      @snailer klopt, bij het voetbal als Valencia bij ons op bezoek komt ( Athletic Club (Bilbao), dan ook veel oranje, de sinaasappeltjes! De Baskische wielerploeg Euskaltel-Euskadi heeft altijd wel een mooi oranje shirt.

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 21:14

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

BG Nikola Tsolov -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Bulgarije
  • Geb. datum 21 dec 2006 (19)
  • Geb. plaats Sofia, Bulgarije
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Racing Bulls
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