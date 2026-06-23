Red Bull-talent Nikola Tsolov wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een debuut in de Formule 1. De Bulgaarse coureur rijdt volgens nieuwe geruchten vanaf volgend jaar voor Racing Bulls, maar het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de verdere verdeling van de Red Bull-zitjes.

Het silly season in de Formule 1 draait momenteel op volle toeren. Veel coureurs worden in verband gebracht met een transfer, terwijl een aantal jonge talenten op de deur blijven kloppen. De kans is aanwezig dat er ook iets gaat gebeuren bij de Red Bull-teams Red Bull Racing en Racing Bulls. Dit draait echter niet alleen om de toekomst van Max Verstappen, maar ook om de prestaties van de coureurs uit het opleidingsteam.

Wat heeft Red Bull besloten?

Volgens het Spaanse medium SoyMotor heeft het 19-jarige Red Bull-talent Nikola Tsolov te horen gekregen dat hij volgend jaar voor Racing Bulls rijdt. De Bulgaarse coureur is bezig met een sterk Formule 2-seizoen, waarin hij al drie races wist te winnen en momenteel op de tweede plaats staat in het kampioenschap. Deze spectaculaire prestaties hebben er volgens SoyMotor voor gezorgd dat hij een zitje bij Racing Bulls voor 2027 heeft veiliggesteld.

Wie moet er plaatsmaken voor Tsolov?

Het lijkt erop dat Red Bull de rest van de puzzelstukjes voor de overige drie zitjes bij de teams nog moet leggen. SoyMotor wijst hierbij ook naar viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, die zijn toekomst bij Red Bull Racing nog niet heeft bevestigd. De beslissing van Verstappen zou cruciaal zijn voor het invullen van de stoeltjes.

Volgens SoyMotor is het zo dat als Verstappen blijft, Liam Lawson moet vertrekken bij Racing Bulls. Als Verstappen het besluit neemt om na tien jaar te vertrekken bij Red Bull Racing, dan zou alles volgens SoyMotor weer helemaal openliggen. Het lijkt erop dat Tsolov zich hier helemaal geen zorgen over hoeft te maken, want hij zou de bazen van Red Bull hebben overtuigd van zijn kunnen.

Hoogaangeschreven talent

Tsolov was eerst een aantal jaren verbonden aan de Alpine Academy, maar maakte uiteindelijk de overstap naar het Red Bull Junior Team. Vorig jaar nam hij tijdens een showrun in de Bulgaarse hoofdstad Sofia voor het eerst plaats in een F1-bolide. Daarnaast is hij ook verbonden aan A14 Management van Fernando Alonso.