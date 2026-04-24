Voormalig F1-coureur crasht klassieke Ferrari in Monaco

Voormalig F1-coureur crasht klassieke Ferrari in Monaco

In de straten van Monaco staat dit weekend de historische Grand Prix op het programma. Veel bekende namen laten zich zien in klassieke Formule 1-wagens, en ze doen zeker niet rustig aan. Dat zorgt echter ook voor schade, en dat overkwam voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi vandaag.

Alesi neemt dit weekend deel aan de historische Grand Prix op het Formule 1-circuit in Monaco. De 61-jarige Fransman kroop achter het stuur van een klassieke Ferrari 312 uit de jaren '60. De scharlakenrode wagen trok direct de aandacht tijdens het evenement, maar tijdens de training van vandaag ging het helemaal mis voor Alesi.

Meer over Ferrari Verstappen heeft teams voor het uitkiezen: "Ferrari maakt een plekje vrij"

Verstappen heeft teams voor het uitkiezen: "Ferrari maakt een plekje vrij"

21 apr
 Relatie lijkt te zijn bevestigd: Hamilton en Kardashian kussend gespot

Relatie lijkt te zijn bevestigd: Hamilton en Kardashian kussend gespot

22 apr

De Fransman ging de fout in bij het uitkomen van de welbekende tunnel. Bij het aanremmen voor de chicane brak de auto uit, en knalde Alesi in volle vaart in de vangrail. De Ferrari schoof iets door, en kwam tot stilstand middenin de bocht. De schade aan de voorkant van de Ferrari was groot, maar Alesi kon ongedeerd uitstappen. Op beelden is te zien dat hij met gebogen hoofd uit het wrak stapt, en dat de marshalls de wagen opruimen.

Niet de eerste crash

Of Alesi kan deelnemen aan de rest van de sessies, is niet duidelijk. De Fransman reed in de jaren '90 voor Ferrari in de Formule 1, en was wel vaker in de straten van Monaco te vinden in historische wagens. In 2021 ging het ook mis voor Alesi, toen hij in een Ferrari 312B3 in de muur belandde na een spannend gevecht met Marco Werner, die een Lotus 77 bestuurde.

Wanneer wordt de Grand Prix van Monaco verreden?

De Grand Prix van Monaco wordt dit jaar pas laat in het seizoen verreden. Om een clash met de Indianapolis 500 te voorkomen, wat in het verleden vrijwel elk jaar het geval was, is de Grand Prix van Monaco iets naar achteren geschoven. Het is dit jaar de eerste race op Europees grondgebied, en de race door de straten van de stadstaat staat op 7 juni op het programma.

F1 Nieuws Jean Alesi Ferrari GP Monaco 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.084

    De zwager van Jean had net na de tunnel vuurwerk laten ontploffen toen Jean net voorbij kwam rijden....vandaar de crash.
    De zwager: "Was 'n grapje van me richting Jean...had hij nog tegoed van jaren geleden"

    • 24 apr 2026 - 16:30
  • Larry Perkins

    Posts: 64.523

    Anders dan destijds in Canada bracht dit keer Ralf Schumacher de wijnboer Jean Alesi terug naar de pits...

    • 24 apr 2026 - 16:32

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

