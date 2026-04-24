In de straten van Monaco staat dit weekend de historische Grand Prix op het programma. Veel bekende namen laten zich zien in klassieke Formule 1-wagens, en ze doen zeker niet rustig aan. Dat zorgt echter ook voor schade, en dat overkwam voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi vandaag.

Alesi neemt dit weekend deel aan de historische Grand Prix op het Formule 1-circuit in Monaco. De 61-jarige Fransman kroop achter het stuur van een klassieke Ferrari 312 uit de jaren '60. De scharlakenrode wagen trok direct de aandacht tijdens het evenement, maar tijdens de training van vandaag ging het helemaal mis voor Alesi.

De Fransman ging de fout in bij het uitkomen van de welbekende tunnel. Bij het aanremmen voor de chicane brak de auto uit, en knalde Alesi in volle vaart in de vangrail. De Ferrari schoof iets door, en kwam tot stilstand middenin de bocht. De schade aan de voorkant van de Ferrari was groot, maar Alesi kon ongedeerd uitstappen. Op beelden is te zien dat hij met gebogen hoofd uit het wrak stapt, en dat de marshalls de wagen opruimen.

Niet de eerste crash

Of Alesi kan deelnemen aan de rest van de sessies, is niet duidelijk. De Fransman reed in de jaren '90 voor Ferrari in de Formule 1, en was wel vaker in de straten van Monaco te vinden in historische wagens. In 2021 ging het ook mis voor Alesi, toen hij in een Ferrari 312B3 in de muur belandde na een spannend gevecht met Marco Werner, die een Lotus 77 bestuurde.

Wanneer wordt de Grand Prix van Monaco verreden?

De Grand Prix van Monaco wordt dit jaar pas laat in het seizoen verreden. Om een clash met de Indianapolis 500 te voorkomen, wat in het verleden vrijwel elk jaar het geval was, is de Grand Prix van Monaco iets naar achteren geschoven. Het is dit jaar de eerste race op Europees grondgebied, en de race door de straten van de stadstaat staat op 7 juni op het programma.