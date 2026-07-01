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Videoland zet megastap en neemt definitief Viaplay en Formule 1 over

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Videoland zet megastap en neemt definitief Viaplay en Formule 1 over

Videoland staat op het punt een enorme stap te zetten op de Nederlandse streamingmarkt. Het platform van DPG Media wil de sportrechten en programmering van Viaplay Nederland overnemen. Daardoor moeten onder meer de Formule 1, de Premier League en PDC Darts binnenkort via Videoland te bekijken zijn. De overname moet wel nog worden goedgekeurd.

DPG Media ziet sport als tweede pijler

Met de overname wil DPG Media Videoland laten uitgroeien tot meer dan alleen een platform voor series, films en lokaal entertainment. "Hiermee transformeert Videoland van de thuishaven voor lokaal entertainment, series en films naar dé bestemming voor zowel premium entertainment als live sport", klinkt het in een persbericht van DPG Media.

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Ook streamingdirecteur Ellen van den Berghe benadrukt dat de uitbreiding al langer op de planning stond. "Het is al langer onze ambitie om naast ons entertainmentaanbod met sport een sterke tweede pijler te bouwen. Samen sport kijken zit diep in de Nederlandse cultuur geworteld en die beleving verschuift in sneltreinvaart naar streaming. Met de programma's, de sportrechten en het platform dat Viaplay succesvol heeft neergezet in Nederland, kunnen we een prachtig sportaanbod naar Videoland brengen", aldus Van den Berghe.

Viaplay-abonnees behouden voorlopig hun abonnement

De overname is nog afhankelijk van de goedkeuring van de bevoegde instanties. Pas daarna worden de sportrechten en de programmering van Viaplay Nederland geïntegreerd binnen Videoland.

Voor bestaande Viaplay-abonnees verandert er voorlopig niets. Zij behouden hun huidige abonnement en kunnen de vertrouwde Viaplay-app blijven gebruiken. Ook de circa vijftig medewerkers van Viaplay Nederland maken na de afronding van de overname de overstap naar DPG Media.

Viaplay meerdere malen bekritiseerd

In 2022 nam Viaplay de Formule 1-rechten over van Ziggo Sport, dat jarenlang de koningsklasse van de autosport tot hun rekening had genomen. Sinds dat de streamingdienst de races ging uitzenden, was er de nodige kritiek vanuit de Nederlandse F1-liefhebbers jegens het platform.

De kritiek ging in eerste instantie vooral over de beeldkwaliteit van de streams en het commentaar. Dat ging zelfs zover dat commentator Nelson Valkenburg bedreigingen kreeg. In de afgelopen anderhalf jaar kreeg Viaplay veelal kritiek voor het feit dat ze een abonnementsvorm aanbieden met reclames. Hierdoor zien klanten tijdens het kijken van een race alsnog reclame, zoals dat vroeger bijvoorbeeld ook het geval was bij RTL7.

Wat zijn de verdere gevolgen?

De overname moet formeel gezien dus nog worden afgerond, en of dit gaat betekenen dat er in de toekomst iets gaat veranderen, is niet duidelijk. Of er bijvoorbeeld sessies worden uitgezonden op het grote net, is niet bekend. Viaplay kampte in de afgelopen jaren met grote financiële problemen, en het was geruime tijd de vraag of ze het financieel zouden redden.

DPG Media neemt de Nederlandse tak van Viaplay over voor een bedrag van 142 miljoen euro, zo meldt het Scandinavische bericht in een persbericht. Dit gebeurt volgens de Viaplay Group zonder resterende schulden of contanten. 

Megabedrijf

DPG Media is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de grootste spelers in het Nederlandse medialandschap. Het van oorsprong Belgische bedrijf is eigenaar van onder meer de Nederlandse tak van RTL, van radiozender QMusic en kranten zoals het Algemeen Dagblad en De Volkskrant.

Snorremans

Posts: 302

Dat moet nog maar blijken of het allemaal gunstig is. Het is weer een flinke klap geld wat ervoor betaald moet worden. Dat geld moet wel ergens vandaan komen. 3x raden wie dat gaat betalen...juist de consument.

  • 9
  • 1 jul 2026 - 19:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Viaplay

Reacties (25)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.787

    Definitief... maar heeft nog goedkeuring nodig van de instanties hahahaha.

    Mijn belastingaanslag is Definitief 0... maar is nog niet goedgekeurd door de instantie 😉

    • + 6
    • 1 jul 2026 - 18:47
    • racepace1

      Posts: 858

      nee hoor het is al geklonken, ga maar lezen in de media (de echte)

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 19:40
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.054

      Is dat nou Cristijan Albers op die foto bij Torger? Indien "Ja" wat een klein manneke en wat gaat hij op, Jean Todt of Martin Freeman lijken, Indien nee; "hij lijkt er wel op"

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 21:29
    • Tifoso

      Posts: 3.010

      Nou is de belastingaangifte juist niet een goed voorbeeld. Je doet aangifte, wordt goedgekeurd, maar als ze later fouten in vinden mag je alsnog dokken of erger, aangeklaagd voor fraude. Maar ik begrijp je punt. Het is alleen definitief in de zin dat de partijen een overeenkomst hebben gesloten.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 21:40
    • TylaHunter

      Posts: 10.787

      Racepace1@ ik zou het ook alleen maar toejuichen hoor om het naar videoland te plaatsen.

      Ik heb sinds een aantal jaren geen "normale" televisie meer en stream alles omdat ik dan meer specifieke keuzes kan maken wat te kijken dan tv pakketten.

      Op Viaplay staat gewoon qua series en shows en films niks dat mij aantrekt.

      Dus omdat het voor mij nu alleen om F1 gaat zit ik nu liever bij F1TVpro. Maar de vrouw heeft ook videoland. Staat best wat leuke typisch Nederlandse tv op.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 22:09
  • Beri

    Posts: 6.945

    Kijk, DIT is waar de Nederlandse markt naar op zoek was. Een grote bekende streaming aanbieder die dit faciliteert. In plaats van een aanbieder die de Nederlandse markt wilt veroveren. Voor mij persoonlijk zou het een goede stap zijn. Kan ik overstappen op een goedkoop internet abonnement zonder TV zenders bij KPN, want dan heb ik het Android kastje niet meer nodig voor F1TV en integraal TV kijken doe ik al jaren niet meer, F1TV zelf kan er uit en Videoland zal waarschijnlijk iets duurder worden. Onder de streep voor de portemonnee van mijzelf, gunstig nieuws.

    • + 2
    • 1 jul 2026 - 18:59
    • Snorremans

      Posts: 302

      Dat moet nog maar blijken of het allemaal gunstig is. Het is weer een flinke klap geld wat ervoor betaald moet worden. Dat geld moet wel ergens vandaan komen. 3x raden wie dat gaat betalen...juist de consument.

      • + 9
      • 1 jul 2026 - 19:19
    • KiekisNL

      Posts: 2.259

      Isnook mijn eerste gedachte.

      F1tv eruit (-100 euro) vanplan paar euro duurder (en die heb ik toch al).

      Zijn weet ren paar extra lizza's op vakantie

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 19:20
    • AUDI_F1

      Posts: 3.935

      DPG Media, die krijgen miljoenen subsidie van de eu om de eu goed gezinde berichten te plaatsen en te sreamen. Nu kopen ze dus van de subsidies (belastinggeld) Viaplay over.

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 20:12
    • Beri

      Posts: 6.945

      Het klinkt wel de NPO

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 20:27
    • hoogie35

      Posts: 861

      maakt mij allemaal niet uit, ik wil gewoon de beste kwaliteit, dus Ziggo zou het beste zijn

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 23:53
    • Hagueian

      Posts: 8.789

      Als ze 50 euro per maand vragen straks ben je niet goedkoper uit. Je gaat ook betalen voor voetbal en andere sporten.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 23:57
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.394

    Naast gtst, ex on the beach en b&b vol liefde kan je dadelijk ook kiezen voor f1 en engels voetbal. Ben benieuwd wat er dan gaat veranderen. Gelukkig niet terug naar ziggo.

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 19:05
  • Kampsie

    Posts: 1.692

    Heb nog nooit wat interessants gezien op Videoland. Als ze Olaf mol ook weer aannemen, word ik geen klant

    • + 5
    • 1 jul 2026 - 19:18
    • Pietje Bell

      Posts: 35.553

      En daarbij ..... gratis F1TV kun je ook wel vergeten. Videoland op zich is prut.

      • + 4
      • 1 jul 2026 - 20:36
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.054

    Marktwerking zal er ook nu weer voor gaan zorgen dat de prijs omlaag gaat, en de kwaliteit van het product omhoog gaat!

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 19:37
  • Schumi86

    Posts: 630

    En dat van ons belastinggeld
    www.headliner.nl/i(...)l-nieuwrechts-12750

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 19:50
  • Housmans

    Posts: 525

    Mooi!
    Viaplay moet zelfs zijn kip met de gouden eieren verkopen om te blijven overleven!

    Wat mij betreft kan het er alleen maar op vooruit gaan.

    • + 3
    • 1 jul 2026 - 19:53
  • jd2000

    Posts: 7.786

    Voordeel is,dat het niet slechter kan worden .

    • + 3
    • 1 jul 2026 - 20:50
    • Pietje Bell

      Posts: 35.553

      Vind je? Ik betaal nog geen €13 per maand en dat is inclusief F1TV.
      Dat laatste gratis zal ook wel verdwijnen.
      Enig idee hoeveel Videoland nu al kost en daar zal een sport abonnement bovenop komen?!
      Heb bij dat alles geen belang, maar moet er dan wel voor betalen.

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 20:57
    • snailer

      Posts: 33.693

      Ik keek voor 8 euro per toen ik nog f1tv had. Dive or take. En dan konden ook nog 2 kameraden vrij kijken.

      Ik had nog een oud f1tv abo. Maar dat is al een hele tijd opgezegd.

      Ik kijk nooit videoland. Dus geen idee hoe dat zit. Maar ik vrees dat Videoland toch reclame gaat doen.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 21:36
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.599

    Als ze dan ook nog Playboy en Penthouse in het pakket opnemen voor €7,99 per maand ben ik om.

    Nadeel is dat voor die prijs nog meer paupers lid worden.
    Nee, doe dan maar €60 per maand....das aan de veilige kant.

    • + 1
    • 1 jul 2026 - 20:54
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.054

      hiero (baskenland) betaal ik inmiddels al dik 70 euro per maand, je kan alleen f1 /met moto gp afsluiten bij een bestaand abonnement, los alleen f1 gaat niet. Jammer dan. Indycar live kost iets van 50 euro voor een heel jaar. Nascar kijk ik via Ziggo, dat is ook niet gratis. Al met al een dure hobby maar goedkoper dan mijn koikarpers!

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 21:33
  • eljeha

    Posts: 1

    Op ,ich een goed idee maar laten ze dan aub wel zorgen voor andere commentatoren! De huidige van Viaplay f1 zijn niet om aan te horen! Hoofdzakelijk bezig met praten oven hun verleden in de sport, niet direct reageren op het actuele beeld en lijken meer op radio dan tv com.enratoren.

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 21:14
  • snailer

    Posts: 33.693

    Mijn vrouw wilde toch viseoland hebben voor programma's als dating en huizen verbouwen, waar ik behoorlijk allergisch voor ben.
    We hebben sinds een maandje videoland.

    Maar goed nieuws voor de viaplay fans. Ze zullen vast niet de programmering aanpassen. Jullie kunnen kog steeds naar de zelfde commentatoren blijven kijken en voor Ou-sjag blijft die dame te bewonderen waar hij altijd lusten om moet botvieren op zijn vriendin

    • + 2
    • 1 jul 2026 - 21:31

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Bahrein
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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