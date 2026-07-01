Videoland staat op het punt een enorme stap te zetten op de Nederlandse streamingmarkt. Het platform van DPG Media wil de sportrechten en programmering van Viaplay Nederland overnemen. Daardoor moeten onder meer de Formule 1, de Premier League en PDC Darts binnenkort via Videoland te bekijken zijn. De overname moet wel nog worden goedgekeurd.

DPG Media ziet sport als tweede pijler

Met de overname wil DPG Media Videoland laten uitgroeien tot meer dan alleen een platform voor series, films en lokaal entertainment. "Hiermee transformeert Videoland van de thuishaven voor lokaal entertainment, series en films naar dé bestemming voor zowel premium entertainment als live sport", klinkt het in een persbericht van DPG Media.

Ook streamingdirecteur Ellen van den Berghe benadrukt dat de uitbreiding al langer op de planning stond. "Het is al langer onze ambitie om naast ons entertainmentaanbod met sport een sterke tweede pijler te bouwen. Samen sport kijken zit diep in de Nederlandse cultuur geworteld en die beleving verschuift in sneltreinvaart naar streaming. Met de programma's, de sportrechten en het platform dat Viaplay succesvol heeft neergezet in Nederland, kunnen we een prachtig sportaanbod naar Videoland brengen", aldus Van den Berghe.

Viaplay-abonnees behouden voorlopig hun abonnement

De overname is nog afhankelijk van de goedkeuring van de bevoegde instanties. Pas daarna worden de sportrechten en de programmering van Viaplay Nederland geïntegreerd binnen Videoland.

Voor bestaande Viaplay-abonnees verandert er voorlopig niets. Zij behouden hun huidige abonnement en kunnen de vertrouwde Viaplay-app blijven gebruiken. Ook de circa vijftig medewerkers van Viaplay Nederland maken na de afronding van de overname de overstap naar DPG Media.

Viaplay meerdere malen bekritiseerd

In 2022 nam Viaplay de Formule 1-rechten over van Ziggo Sport, dat jarenlang de koningsklasse van de autosport tot hun rekening had genomen. Sinds dat de streamingdienst de races ging uitzenden, was er de nodige kritiek vanuit de Nederlandse F1-liefhebbers jegens het platform.

De kritiek ging in eerste instantie vooral over de beeldkwaliteit van de streams en het commentaar. Dat ging zelfs zover dat commentator Nelson Valkenburg bedreigingen kreeg. In de afgelopen anderhalf jaar kreeg Viaplay veelal kritiek voor het feit dat ze een abonnementsvorm aanbieden met reclames. Hierdoor zien klanten tijdens het kijken van een race alsnog reclame, zoals dat vroeger bijvoorbeeld ook het geval was bij RTL7.

Wat zijn de verdere gevolgen?

De overname moet formeel gezien dus nog worden afgerond, en of dit gaat betekenen dat er in de toekomst iets gaat veranderen, is niet duidelijk. Of er bijvoorbeeld sessies worden uitgezonden op het grote net, is niet bekend. Viaplay kampte in de afgelopen jaren met grote financiële problemen, en het was geruime tijd de vraag of ze het financieel zouden redden.

DPG Media neemt de Nederlandse tak van Viaplay over voor een bedrag van 142 miljoen euro, zo meldt het Scandinavische bericht in een persbericht. Dit gebeurt volgens de Viaplay Group zonder resterende schulden of contanten.

Megabedrijf

DPG Media is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de grootste spelers in het Nederlandse medialandschap. Het van oorsprong Belgische bedrijf is eigenaar van onder meer de Nederlandse tak van RTL, van radiozender QMusic en kranten zoals het Algemeen Dagblad en De Volkskrant.