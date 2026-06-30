Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend weer verder met de Britse Grand Prix. De teams en coureurs krijgen nauwelijks tijd om bij te komen van de race in Oostenrijk, en ze staan in Silverstone voor de volgende uitdaging. Op het Britse circuit wordt er immers weer een sprintrace verreden en dat zorgt voor een sterk afwijkend tijdschema.

Het raceweekend op het historische circuit van Silverstone geldt als een hoogtepunt op de Formule 1-kalender. De tribunes zitten elk jaar propvol, voor de meeste teams is het een thuisrace en rondom de sessies staan er grote optredens gepland op het terrein. Op de baan moeten de teams en coureurs aan de bak, en gaat het elke dag om de knikkers. Er staat een sprintrace op het programma, en dat zorgt voor een aangepast tijdschema. Dit leidt dan weer tot andere tijden voor de Nederlandse fans.

Zo wordt de sprint kwalificatie op vrijdag verreden om 17:30, terwijl de sprintrace op zaterdagmiddag al om 13:00 begint. De kwalificatie zal een paar uur later pas van start gaan, en de Nederlandse fans moeten om 17:00 voor de buis zitten. Aangezien er tijdsverschil is met het Verenigd Koninkrijk, zal de race op zondagmiddag pas om 16:00 Nederlandse tijd van start gaan.

Starttijden Grand Prix van Groot-Brittannië (Nederlandse tijd):

Vrijdag 3 juli:

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30

Sprint kwalificatie: 17:30 - 18:14

Zaterdag 4 juli:

Sprintrace: 13:00 - 14:00

Kwalificatie: 17:00 - 18:00

Zondag 5 juli:

Grand Prix van Groot-Brittannië: 16:00

Waar is de Britse Grand Prix te zien in Nederland?

De Formule 1 is in Nederland te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Viaplay zendt de sport uit met een uitgebreide voor- en nabeschouwingen rondom de sessies en ze komen ook met allerlei programma's, zoals elk raceweekend het geval is. Bij F1 TV Pro zijn er ook extra uitzendingen en programma's beschikbaar. Voor beide diensten moet wel worden betaald.