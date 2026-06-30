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Bekijk het tijdschema voor de Britse Grand Prix

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Bekijk het tijdschema voor de Britse Grand Prix

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend weer verder met de Britse Grand Prix. De teams en coureurs krijgen nauwelijks tijd om bij te komen van de race in Oostenrijk, en ze staan in Silverstone voor de volgende uitdaging. Op het Britse circuit wordt er immers weer een sprintrace verreden en dat zorgt voor een sterk afwijkend tijdschema.

Het raceweekend op het historische circuit van Silverstone geldt als een hoogtepunt op de Formule 1-kalender. De tribunes zitten elk jaar propvol, voor de meeste teams is het een thuisrace en rondom de sessies staan er grote optredens gepland op het terrein. Op de baan moeten de teams en coureurs aan de bak, en gaat het elke dag om de knikkers. Er staat een sprintrace op het programma, en dat zorgt voor een aangepast tijdschema. Dit leidt dan weer tot andere tijden voor de Nederlandse fans.

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Zo wordt de sprint kwalificatie op vrijdag verreden om 17:30, terwijl de sprintrace op zaterdagmiddag al om 13:00 begint. De kwalificatie zal een paar uur later pas van start gaan, en de Nederlandse fans moeten om 17:00 voor de buis zitten. Aangezien er tijdsverschil is met het Verenigd Koninkrijk, zal de race op zondagmiddag pas om 16:00 Nederlandse tijd van start gaan.

Starttijden Grand Prix van Groot-Brittannië (Nederlandse tijd):

Vrijdag 3 juli:

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30

Sprint kwalificatie: 17:30 - 18:14

Zaterdag 4 juli:

Sprintrace: 13:00 - 14:00

Kwalificatie: 17:00 - 18:00

Zondag 5 juli:

Grand Prix van Groot-Brittannië: 16:00

Waar is de Britse Grand Prix te zien in Nederland?

De Formule 1 is in Nederland te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Viaplay zendt de sport uit met een uitgebreide voor- en nabeschouwingen rondom de sessies en ze komen ook met allerlei programma's, zoals elk raceweekend het geval is. Bij F1 TV Pro zijn er ook extra uitzendingen en programma's beschikbaar. Voor beide diensten moet wel worden betaald.

Larry Perkins

Posts: 66.010

Het weer gaat er voorzorgen dat de nog niet aangepaste aanvangstijden alsnog worden aangepast...

  • 2
  • 30 jun 2026 - 10:28
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (8)

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  • Kampsie

    Posts: 1.690

    Wat gaat het weer doen?

    • + 1
    • 30 jun 2026 - 09:56
    • Larry Perkins

      Posts: 66.010

      Het weer gaat er voorzorgen dat de nog niet aangepaste aanvangstijden alsnog worden aangepast...

      • + 2
      • 30 jun 2026 - 10:28
    • Larry Perkins

      Posts: 66.010

      Vraag me wel af of deze GP nog meetelt voor het wereldkampioenschap (WDC en WCC), want Silverstone staat miet op de "volledige kalender"...

      • + 2
      • 30 jun 2026 - 10:30
    • Larry Perkins

      Posts: 66.010

      En volgens @Snork gaat het flink dooien.

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 10:31
    • Pietje Bell

      Posts: 35.535

      En volgens Max wordt de GP lachwekkend met dat batterij gedoe
      en dan is het ook nog eens een S P R I N T R A C E W E E K E N D. 🥳

      • + 2
      • 30 jun 2026 - 10:52
    • Kubica

      Posts: 5.758

      zonnig, 26-27 graden

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 11:36
    • Larry Perkins

      Posts: 66.010

      Het is zelfs een V E R M A L E D I J D sprintweekend! 🤬

      • + 1
      • 30 jun 2026 - 12:44
  • Pietje Bell

    Posts: 35.535

    Maar even hier:

    Een heel lang gesprek met Adrian Newey over alles wat gaande is
    vandaag op de Aston Martin site.
    Pak er maar even een grote cappuccino bij.

    urlr.me/9ab4bP

    • + 0
    • 30 jun 2026 - 10:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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