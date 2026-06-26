De toekomst van Max Verstappen blijft ook dit seizoen onderwerp van gesprek. Ondanks een contract dat doorloopt tot eind 2028 weigert de viervoudig wereldkampioen uit te spreken dat hij ook volgend jaar voor Red Bull Racing rijdt. Volgens manager Raymond Vermeulen is daar een duidelijke reden voor.

Al weken wordt Verstappen in verband gebracht met een mogelijk vertrek bij Red Bull. De Nederlander beschikt naar verluidt over een prestatieclausule in zijn contract, waardoor hij na dit seizoen onder bepaalde voorwaarden kan vertrekken. Zelf houdt Verstappen de kaken stijf op elkaar, terwijl de Red Bull-top blijft benadrukken dat hij zal blijven.

'We willen dit avontuur samen afmaken'

Vermeulen benadrukt in gesprek met de Telegraaf dat Verstappen zich nog altijd thuis voelt bij Red Bull, maar dat sportieve prestaties uiteindelijk de doorslag geven. "Ons uitgangspunt is nog steeds om dit avontuur samen met Red Bull af te maken. De mentaliteit van het team past perfect bij die van Max. Maar de basisvoorwaarde is wel dat we over een pakket beschikken waarmee we voor de overwinningen kunnen vechten. Dat is altijd zo geweest."

Volgens de manager is het voor Verstappen ondenkbaar om genoegen te nemen met een plek in de middenmoot. "We voelen ons thuis bij Red Bull, maar uiteindelijk draait het om competitief zijn. Max is niet in de Formule 1 terechtgekomen om ergens in het middenveld rond te rijden."

Hoop gevestigd op grote update Red Bull

Vermeulen spreekt tegelijkertijd zijn vertrouwen uit in de technische basis van Red Bull. Vooral de eigen krachtbron stemt hem positief, maar hij beseft dat de auto nog flinke stappen moet zetten om weer vooraan mee te doen.

"De motor blijkt gelukkig erg sterk te zijn en dat is een belangrijk vertrekpunt. Dit weekend introduceert Red Bull een groot updatepakket voor de auto. We hopen dat dat direct resultaat oplevert, want het is duidelijk dat we progressie moeten boeken. Max staat momenteel zevende in het kampioenschap. Dat is niet waar hij of Red Bull thuishoort, maar op dit moment is het wel de realiteit."

Dat verklaart volgens Vermeulen ook waarom Verstappen zich nog altijd niet uitspreekt over zijn toekomst. Zolang de prestaties achterblijven en de afspraken rondom zijn contract nog een rol kunnen spelen, blijft de focus volledig liggen op het terugbrengen van Red Bull naar de top.