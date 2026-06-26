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Vermeulen maant Red Bull tot actie: "Verstappen doet niet mee voor het middenveld"

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Vermeulen maant Red Bull tot actie: "Verstappen doet niet mee voor het middenveld"

De toekomst van Max Verstappen blijft ook dit seizoen onderwerp van gesprek. Ondanks een contract dat doorloopt tot eind 2028 weigert de viervoudig wereldkampioen uit te spreken dat hij ook volgend jaar voor Red Bull Racing rijdt. Volgens manager Raymond Vermeulen is daar een duidelijke reden voor.

Al weken wordt Verstappen in verband gebracht met een mogelijk vertrek bij Red Bull. De Nederlander beschikt naar verluidt over een prestatieclausule in zijn contract, waardoor hij na dit seizoen onder bepaalde voorwaarden kan vertrekken. Zelf houdt Verstappen de kaken stijf op elkaar, terwijl de Red Bull-top blijft benadrukken dat hij zal blijven.

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'We willen dit avontuur samen afmaken'

Vermeulen benadrukt in gesprek met de Telegraaf dat Verstappen zich nog altijd thuis voelt bij Red Bull, maar dat sportieve prestaties uiteindelijk de doorslag geven. "Ons uitgangspunt is nog steeds om dit avontuur samen met Red Bull af te maken. De mentaliteit van het team past perfect bij die van Max. Maar de basisvoorwaarde is wel dat we over een pakket beschikken waarmee we voor de overwinningen kunnen vechten. Dat is altijd zo geweest."

Volgens de manager is het voor Verstappen ondenkbaar om genoegen te nemen met een plek in de middenmoot. "We voelen ons thuis bij Red Bull, maar uiteindelijk draait het om competitief zijn. Max is niet in de Formule 1 terechtgekomen om ergens in het middenveld rond te rijden."

Hoop gevestigd op grote update Red Bull

Vermeulen spreekt tegelijkertijd zijn vertrouwen uit in de technische basis van Red Bull. Vooral de eigen krachtbron stemt hem positief, maar hij beseft dat de auto nog flinke stappen moet zetten om weer vooraan mee te doen.

"De motor blijkt gelukkig erg sterk te zijn en dat is een belangrijk vertrekpunt. Dit weekend introduceert Red Bull een groot updatepakket voor de auto. We hopen dat dat direct resultaat oplevert, want het is duidelijk dat we progressie moeten boeken. Max staat momenteel zevende in het kampioenschap. Dat is niet waar hij of Red Bull thuishoort, maar op dit moment is het wel de realiteit."

Dat verklaart volgens Vermeulen ook waarom Verstappen zich nog altijd niet uitspreekt over zijn toekomst. Zolang de prestaties achterblijven en de afspraken rondom zijn contract nog een rol kunnen spelen, blijft de focus volledig liggen op het terugbrengen van Red Bull naar de top.

HarryLam

Posts: 5.549

Komt niet meer goed, alle knappe koppen daar zijn weg, weg, weg, allemaal dankzij dat pestwijf die zonodig Horner vals moest beschuldigen, kun je zien wat zoiets teweeg brengt dankzij het woke management uit oostenrijk.

  • 6
  • 26 jun 2026 - 20:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Raymond Vermeulen Red Bull Racing

Reacties (10)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.532

    Kijk, nou wordt het geregeld.
    Vermeulen zal daar wel voor zorgen.

    Iedereen bij Redbull zat al weken met de handen over elkaar te wachten op Vermeulen.
    Max kon roepen wat hij wilde, Isack riep al, Jos dreigde en de kopstukken liepen weg.
    Maar er is nu eindelijk iemand die daar wel eens ff gaat vertellen dat ze iets aan die wagen moeten gaan doen.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 20:47
    • Bertrand Gachot

      Posts: 994

      Altijd dat domme “we” het is helemaal niet relevant of Vermeulen zich thuisvoelt bij RedBull, liever een competitieve wagen voor Max en een manager die zich niet thuisvoelt, dan precies het tegenovergestelde zoals het nu is.

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 21:21
  • HarryLam

    Posts: 5.549

    Komt niet meer goed, alle knappe koppen daar zijn weg, weg, weg, allemaal dankzij dat pestwijf die zonodig Horner vals moest beschuldigen, kun je zien wat zoiets teweeg brengt dankzij het woke management uit oostenrijk.

    • + 6
    • 26 jun 2026 - 20:59
    • schwantz34

      Posts: 42.256

      Misschien moet RBR Marc Overmars eens polsen om de Bull weer op de rit krijgen?

      • + 3
      • 26 jun 2026 - 22:00
  • Rimmer

    Posts: 13.344

    Al het toppersoneel is weg. Zelfs de subtoppers gaan weg. De ICE is ok (al is het meer zo dat Mercedes en Ferrari de boel slimmer spelen en straks tokens krijgen), het elektrische gedeelte van Ford is waardeloos. Ze zijn nu het vierde team en amper beter dan Alpine op P5.
    Dreigen met “Max wil winnen” en “Max doet niet mee voor de middenmoot” is bijna lachwekkend. Dit was namelijk vorig jaar te voorzien en toen vond Max het ook prima.
    Mercedes was zelfs dit jaar nog een serieuze optie maar Max stapt niet over en dus jubelt Russel nu tevreden dat hij mag blijven. Bij Ferrari hebben ze Charles verlengt dus ook daar is het klaar.
    McLaren is de laatste strohalm maar daar is eigenlijk geen plek. Hoeft ook niet want Max gaat niet weg. Vermeulen is in opdracht van Max de prijs aan het opvoeren en dat is voor Max genoeg. Hij heeft de wil om kampioen te worden, zoals BV Lewis of Alonso dat nog steeds hebben, allang verloren anders had hij deze situatie nooit geaccepteerd. Niemand maakt mij wijs dat Max zelf niet in ziet dat RB geen titels meer gaat pakken en dus is de keuze om bij RB te blijven een bewuste keuze. Het gaat om een toekomstig RB GT team dat hij krijgt en volledige sponsoring in andere klassen. Daar gaat het Max echt om en hoewel Mercedes en McLaren daar in beginsel ook best in tegemoet zouden kunnen komen heeft Max een beter gevoel bij RB.
    Mateschitz jr. en zijn Thaise oom beloven hem gouden bergen aan steun.
    Stoppen met de F1 en straks in andere klassen racen en eigen team runnen met backup van RB terwijl je ondertussen de heldenstatus binnen dat concern hebt is misschien ook wel de beste keuze. In dat licht bezien snap ik het wel.

    • + 4
    • 26 jun 2026 - 21:08
    • Bertrand Gachot

      Posts: 994

      Wat Rimmer zegt! Plus dat Raymunke uit Venlo de aanvoerder van de club van engnekken uit het gevolg van Max is.

      • + 2
      • 26 jun 2026 - 21:15
    • Rocks

      Posts: 1.102

      Top personeel is ouwe meuk en toe aan pensioen 😎

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 22:31
    • Tifoso-01

      Posts: 3.860

      dát z.g.n. dreigen met vertrek door kamp Vermeulen voor Max maakt al lang geen indruk meer bij Red Bull, die weten al jaren dat Max hondstrouw zal blijven zodat hij al zijn andere race series met sponsoring nog jaren kan voortzetten ongeacht de prestaties van de auto.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 22:46
  • Politik

    Posts: 9.981

    Wat Vermeulen eigenlijk zegt, is dat RB snel.moet laten zien dat ze weer competief zijn. Dat moet dan een reden zijn om te blijven? Want volgend jaar is het maar weer afwachten hoe goed of hoe slecht Waché zijn huiswerk gemaakt heeft.

    Het komt allemaal een beetje opportunistisch over. Want in deze valkuil zijn ze vorig jaar ook getrapt, toen RB na de zomerstop ineens performance had gevonden en Max in zijn enthousiasme besloot om te blijven.

    Voor een overstap naar Mercedes is het nu definitief te laat, die hebben inmiddels hun eigen wonderkind.
    Bij Ferrari past hij niet, die zijn niet gediend van zijn recht door zee mentaliteit. En bij Mclaren zal hij een vracht meer PR verplichtingen moeten accepteren, gezien de berg sponsors die Zak daar onder contract heeft gekregen.
    Bovendien zullen andere teams ook niet staan te springen om de uitstapjes naar endurance, die voor Max erg belangrijk zijn.
    De overige teams zijn niet interessant voor hem.

    Mijn conclusie: ook al zal Max RB willen verlaten, denk ik dat hij geen goede opties heeft en of die RB nu beter wordt of niet; hij zal denk ik toch bij RB blijven.

    • + 2
    • 26 jun 2026 - 21:28
  • LucaF1

    Posts: 541

    hoezo maant die gast tot actie, kan max zelf ook hoor... pffffff

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 22:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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