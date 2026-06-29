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'Red Bull wil miljoenen betalen aan Verstappen om clausule te schrappen'

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'Red Bull wil miljoenen betalen aan Verstappen om clausule te schrappen'

De toekomst van Max Verstappen blijft ook na zijn sterke optreden tijdens de Grand Prix van Oostenrijk hét gespreksonderwerp in de Formule 1. De Nederlander reed zijn beste race van het seizoen en lijkt dankzij de upgrades van Red Bull weer mee te kunnen doen om de zeges. Toch blijft zijn toekomst onzeker, terwijl er nu opvallende details naar buiten komen over zijn veelbesproken exitclausule.

Verstappen finishte in Spielberg als tweede, op slechts 1,6 seconden van winnaar George Russell. Vanaf de vijfde startplaats leek zelfs een overwinning mogelijk als Red Bull voor een andere strategie had gekozen. Het was pas zijn tweede podiumplaats van het seizoen, maar tegelijkertijd zijn beste resultaat sinds zijn overwinning in Abu Dhabi aan het einde van 2025.

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Hoewel het sterke resultaat het vertrouwen binnen Red Bull een flinke boost geeft, wil de renstal vooral zo snel mogelijk duidelijkheid over de toekomst van Verstappen. Volgens journalist Ralf Bach beschikt de Nederlander nog altijd over een exitclausule, die geactiveerd kan worden als hij bij de zomerstop buiten de top twee van het kampioenschap staat.

"Die clausule moet uiterlijk op 30 september, zijn verjaardag, geactiveerd worden, als hij daar gebruik van wil maken. Ik heb gehoord dat Red Bull hem zelfs acht miljoen euro heeft aangeboden om die clausule te laten vervallen, maar daar is hij niet op ingegaan", stelt Bach.

Deadline mogelijk vervroegd, McLaren blijft op de loer

Volgens Bach wil Red Bull daarom de deadline van de clausule naar voren halen. De Oostenrijkse renstal wil voorkomen dat Verstappen pas aan het einde van september of begin oktober een beslissing neemt, waardoor er nauwelijks tijd overblijft om een eventuele opvolger vast te leggen.

"Red Bull wil simpelweg eerder weten waar het aan toe is. Ze willen niet pas in oktober horen dat Max vertrekt, terwijl de voorbereidingen voor volgend seizoen dan al volop bezig zijn. Ze willen zo snel mogelijk duidelijkheid over hun rijdersbezetting", aldus Bach.

Ondertussen blijven de geruchten over een mogelijke overstap naar McLaren aanhouden, zeker nu Verstappen in Oostenrijk liet zien dat hij met de verbeterde Red Bull opnieuw kan strijden om overwinningen. Toch zorgen de personele veranderingen binnen het team, na het vertrek van Gianpiero Lambiase en de geruchten rond hoofdingenieur Paul Monaghan, ervoor dat de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nog altijd allesbehalve vastligt.

koppie toe

Posts: 5.424

Wat een omgekeerde wereld is het toch bij Red Bull zeg.
Beetje slijmen, kwijlen, smeken en omkopen om hem maar te behouden.

Hij mag blij zijn een werkgever te hebben, ja toch. ;-)

  • 3
  • 29 jun 2026 - 12:00
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.578

    Neemt Ralf Bach de plaats in van Ralf Schumacher?
    Nogal aanwezig hier...dus.

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 11:42
    • TheStijg

      Posts: 4.047

      Ik denk een artiestennaam.. Straks komt Rallefie Zallefie.

      • + 1
      • 29 jun 2026 - 12:01
  • NicoS

    Posts: 20.902

    Acht miljoen……dat is voor Max een zoethoudertje…..;)
    Ik snap heel goed dat RBR hem koste wat het kost wil behouden, want je levert zo drie a vier tienden per rondje in als hij vertrekt, en maak dat dan maar eens goed met updates……

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 11:54
  • koppie toe

    Posts: 5.424

    Wat een omgekeerde wereld is het toch bij Red Bull zeg.
    Beetje slijmen, kwijlen, smeken en omkopen om hem maar te behouden.

    Hij mag blij zijn een werkgever te hebben, ja toch. ;-)

    • + 3
    • 29 jun 2026 - 12:00
  • misstappen

    Posts: 3.595

    wel apart dat oktober nu te laat zou zijn mbtdie exit clause. Iik mag toch wel aannemen dat men over die datum gesproken heeft toen het contract onderhandeld werd. Heb je dure advocaten en dan is je als RBR zoets.. bijzonder

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 12:01
  • gridiron

    Posts: 3.561

    Die zijn dus nog altijd niet geleerd, slik de bittere pil als Max vertrekt en bouw het team terug volledig op.
    Vroeg of laat is hij te oud om te blijven rijden en dan zitten ze terug met een probleem.

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 12:04
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.578

    In mijn werkzame leven...lang geleden, heb ik ook eens mijn clausule open gebroken voor meer geld.
    Na onderhandelen kreeg ik m'n zin...maar liefst 25 hollandsche florijnen kreeg ik er bij.....vijfentwintig!!! per week!!!
    Is wel 47 jaar geleden....

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 12:10

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Team
Punten
1
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302
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Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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