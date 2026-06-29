De toekomst van Max Verstappen blijft ook na zijn sterke optreden tijdens de Grand Prix van Oostenrijk hét gespreksonderwerp in de Formule 1. De Nederlander reed zijn beste race van het seizoen en lijkt dankzij de upgrades van Red Bull weer mee te kunnen doen om de zeges. Toch blijft zijn toekomst onzeker, terwijl er nu opvallende details naar buiten komen over zijn veelbesproken exitclausule.

Verstappen finishte in Spielberg als tweede, op slechts 1,6 seconden van winnaar George Russell. Vanaf de vijfde startplaats leek zelfs een overwinning mogelijk als Red Bull voor een andere strategie had gekozen. Het was pas zijn tweede podiumplaats van het seizoen, maar tegelijkertijd zijn beste resultaat sinds zijn overwinning in Abu Dhabi aan het einde van 2025.

'Red Bull bood Verstappen miljoenen aan'

Hoewel het sterke resultaat het vertrouwen binnen Red Bull een flinke boost geeft, wil de renstal vooral zo snel mogelijk duidelijkheid over de toekomst van Verstappen. Volgens journalist Ralf Bach beschikt de Nederlander nog altijd over een exitclausule, die geactiveerd kan worden als hij bij de zomerstop buiten de top twee van het kampioenschap staat.

"Die clausule moet uiterlijk op 30 september, zijn verjaardag, geactiveerd worden, als hij daar gebruik van wil maken. Ik heb gehoord dat Red Bull hem zelfs acht miljoen euro heeft aangeboden om die clausule te laten vervallen, maar daar is hij niet op ingegaan", stelt Bach.

Deadline mogelijk vervroegd, McLaren blijft op de loer

Volgens Bach wil Red Bull daarom de deadline van de clausule naar voren halen. De Oostenrijkse renstal wil voorkomen dat Verstappen pas aan het einde van september of begin oktober een beslissing neemt, waardoor er nauwelijks tijd overblijft om een eventuele opvolger vast te leggen.

"Red Bull wil simpelweg eerder weten waar het aan toe is. Ze willen niet pas in oktober horen dat Max vertrekt, terwijl de voorbereidingen voor volgend seizoen dan al volop bezig zijn. Ze willen zo snel mogelijk duidelijkheid over hun rijdersbezetting", aldus Bach.

Ondertussen blijven de geruchten over een mogelijke overstap naar McLaren aanhouden, zeker nu Verstappen in Oostenrijk liet zien dat hij met de verbeterde Red Bull opnieuw kan strijden om overwinningen. Toch zorgen de personele veranderingen binnen het team, na het vertrek van Gianpiero Lambiase en de geruchten rond hoofdingenieur Paul Monaghan, ervoor dat de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nog altijd allesbehalve vastligt.