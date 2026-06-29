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'Blunder kostte Verstappen mogelijk de zege in Oostenrijk'

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'Blunder kostte Verstappen mogelijk de zege in Oostenrijk'

Max Verstappen kende afgelopen weekend zijn beste race van het jaar. Hij kwam als tweede over de streep in Oostenrijk, maar mogelijk kostte een foutje van een marshall hem de zege. Analist Sam Bird wijst namelijk naar de gele vlaggen-kwestie na Verstappens crash in de kwalificatie op zaterdag.

Verstappen kende een raceweekend vol ups en downs op de Red Bull Ring. In de vrije trainingen klaagde hij over problemen met zijn auto, maar in de kwalificatie leek hij zich weer te kunnen mengen in de strijd om de pole position. In zijn laatste run leek Verstappen op weg te zijn naar een rondje dat goed genoeg was voor een plekje in de top drie, maar hij crashte in de voorlaatste bocht. Hij moest hierdoor als vijfde starten, en dat zorgde ervoor dat hij een flinke inhaalrace moest rijden.

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Verstappens crash zorgde voor een controversieel moment. Er werd eerst met een enkele gele vlag gezwaaid, waardoor George Russell kort van zijn gas kon gaan en alsnog de pole position kon pakken. Als er op dat moment al dubbel geel had gehangen, was de poletijd geschrapt.

Werd er een kostbare fout gemaakt?

Het was een controversieel moment, en volgens oud-coureur en analist Sam Bird ging het hier mogelijk om een menselijke fout. In de BBC-podcast Chequered Flag legt Bird dat uit: "We hebben met een aantal bronnen gesproken, en het leek erop dat de marshall die in die bocht stond direct de gele vlag had gepakt."

Volgens Bird werd dit daarna opgepakt door de wedstrijdleiding, die een andere keuze maakte: "Het werd opgemerkt door de FIA, en ze hebben dat teruggedraaid en gezegd dat het dubbele gele vlaggen moesten zijn. Maar dat was al twintig seconden later of zo."

Kostte dit Verstappen de zege?

Of deze door Bird aangewezen fout Verstappen de zege heeft gekost, is niet duidelijk. Als er direct met gele vlaggen was gezwaaid, dan had Russell zich niet kunnen verbeteren en had Verstappen mogelijk een betere startpositie gehad. Hij zou dan sneller door het verkeer zijn gekomen, en had Russell harder kunnen laten werken voor zijn geld. Vanzelfsprekend is het niet duidelijk hoe alles dan was uitgepakt, maar Bird wijst dus wel naar een mogelijk zeer kostbare fout.

Need5Speed

Posts: 4.034

Ik denk dat het eerder aan een blunder van de monteur die de achtervleugel heeft gemonteerd lag, of de timing en bandensoort van de laatste pitstop.

  • 2
  • 29 jun 2026 - 15:06
F1 Nieuws Max Verstappen Sam Bird Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (4)

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  • Sander

    Posts: 1.805

    Ik begrijp ook werkelijk niet waarom er niet standaard direct met dubbel geel wordt gevlagd. Dat die marchals kundige vak-idioten zijn dat geloof ik wel, maar zo voorkom je dit soort discussies. En vanuit dubbel geel kan je nog altijd opschalen af weer afschalen.

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 12:58
  • TylaHunter

    Posts: 10.779

    If my grandma had wheels, she would be a bike.

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 13:01
    • snailer

      Posts: 33.652

      F1 is inderdaad altijd niets anders geweest dan profiteren van de omstandigheid.
      De echte fout lag nij het team van RBR die de boel bij twee auto's verkeerd had vastgezet. Bij Verstappen werd het fataal in kwalificatie. Gelukkig kon Hadjar wel door kwalificatie komen.

      En zo geschiede. Russell greep de kans aan.

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 14:01
  • Need5Speed

    Posts: 4.034

    Ik denk dat het eerder aan een blunder van de monteur die de achtervleugel heeft gemonteerd lag, of de timing en bandensoort van de laatste pitstop.

    • + 2
    • 29 jun 2026 - 15:06

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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