Max Verstappen kende afgelopen weekend zijn beste race van het jaar. Hij kwam als tweede over de streep in Oostenrijk, maar mogelijk kostte een foutje van een marshall hem de zege. Analist Sam Bird wijst namelijk naar de gele vlaggen-kwestie na Verstappens crash in de kwalificatie op zaterdag.

Verstappen kende een raceweekend vol ups en downs op de Red Bull Ring. In de vrije trainingen klaagde hij over problemen met zijn auto, maar in de kwalificatie leek hij zich weer te kunnen mengen in de strijd om de pole position. In zijn laatste run leek Verstappen op weg te zijn naar een rondje dat goed genoeg was voor een plekje in de top drie, maar hij crashte in de voorlaatste bocht. Hij moest hierdoor als vijfde starten, en dat zorgde ervoor dat hij een flinke inhaalrace moest rijden.

Verstappens crash zorgde voor een controversieel moment. Er werd eerst met een enkele gele vlag gezwaaid, waardoor George Russell kort van zijn gas kon gaan en alsnog de pole position kon pakken. Als er op dat moment al dubbel geel had gehangen, was de poletijd geschrapt.

Werd er een kostbare fout gemaakt?

Het was een controversieel moment, en volgens oud-coureur en analist Sam Bird ging het hier mogelijk om een menselijke fout. In de BBC-podcast Chequered Flag legt Bird dat uit: "We hebben met een aantal bronnen gesproken, en het leek erop dat de marshall die in die bocht stond direct de gele vlag had gepakt."

Volgens Bird werd dit daarna opgepakt door de wedstrijdleiding, die een andere keuze maakte: "Het werd opgemerkt door de FIA, en ze hebben dat teruggedraaid en gezegd dat het dubbele gele vlaggen moesten zijn. Maar dat was al twintig seconden later of zo."

Kostte dit Verstappen de zege?

Of deze door Bird aangewezen fout Verstappen de zege heeft gekost, is niet duidelijk. Als er direct met gele vlaggen was gezwaaid, dan had Russell zich niet kunnen verbeteren en had Verstappen mogelijk een betere startpositie gehad. Hij zou dan sneller door het verkeer zijn gekomen, en had Russell harder kunnen laten werken voor zijn geld. Vanzelfsprekend is het niet duidelijk hoe alles dan was uitgepakt, maar Bird wijst dus wel naar een mogelijk zeer kostbare fout.