Max Verstappen haalt zijn schouders op over de mislukte strategische keuze van Red Bull. Hij kon de latere racewinnaar George Russell goed uitdagen, maar reed langer door dan de Brit. Dit kostte hem uiteindelijk de zege, maar dat maakte hem weinig uit.

Verstappen kreeg het voor elkaar om Russell zwaar onder druk te zetten. Hij wist in de tweede fase van de race het gat met Russell te verkleinen, en stond op het punt om hem aan te vallen. Russell dook echter al naar binnen voordat Verstappen de aanval kon inzetten, maar bij Red Bull besloten ze niet te reageren. De viervoudig wereldkampioen reed wat langer door, en kwam door zijn latere pitstop weer achter Russell terecht. Hij zette de aanval weer in, maar kwam uiteindelijk net te kort.

Hoe kijkt Verstappen naar de strategie?

Verstappen werd na afloop gevraagd naar de strategie van Red Bull. De viervoudig wereldkampioen haalde er tijdens de persconferentie zijn schouders over op: "Achteraf is het altijd makkelijk praten. Ik denk wel dat ik minder bandenslijtage had dan George, maar ik wist ook dat het nog een heel lange stint tot het einde zou worden. Maar we gaan daar nu nog eens goed naar kijken."

Verstappen had wel het gevoel dat hij door deze keuze veel tijd is verloren: "Persoonlijk had ik het gevoel dat ik in de rondjes die ik buiten bleef, waarschijnlijk net iets te veel tijd verloor ten opzichte van wat ik later weer goedmaakte met mijn extra rondjes op de nieuwe banden. Maar dat is achteraf allemaal nogal makkelijk praten."

'Hebben een heel goede race gereden'

Verstappen is vooral trots op het feit dat Red Bull nu weer mee kon vechten om de podiumplekken: "Om eerlijk te zijn hebben we nog steeds een heel erg goede race gereden. Het is een behoorlijk lange weg geweest om te komen naar waar we nu staan, en dat we nu op het podium finishen en echt een kans maken op de overwinning, dat is denk ik al heel erg positief."