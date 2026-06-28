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Verstappen goudeerlijk over strategische keuze Red Bull

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Verstappen goudeerlijk over strategische keuze Red Bull

Max Verstappen haalt zijn schouders op over de mislukte strategische keuze van Red Bull. Hij kon de latere racewinnaar George Russell goed uitdagen, maar reed langer door dan de Brit. Dit kostte hem uiteindelijk de zege, maar dat maakte hem weinig uit.

Verstappen kreeg het voor elkaar om Russell zwaar onder druk te zetten. Hij wist in de tweede fase van de race het gat met Russell te verkleinen, en stond op het punt om hem aan te vallen. Russell dook echter al naar binnen voordat Verstappen de aanval kon inzetten, maar bij Red Bull besloten ze niet te reageren. De viervoudig wereldkampioen reed wat langer door, en kwam door zijn latere pitstop weer achter Russell terecht. Hij zette de aanval weer in, maar kwam uiteindelijk net te kort.

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Hoe kijkt Verstappen naar de strategie?

Verstappen werd na afloop gevraagd naar de strategie van Red Bull. De viervoudig wereldkampioen haalde er tijdens de persconferentie zijn schouders over op: "Achteraf is het altijd makkelijk praten. Ik denk wel dat ik minder bandenslijtage had dan George, maar ik wist ook dat het nog een heel lange stint tot het einde zou worden. Maar we gaan daar nu nog eens goed naar kijken."

Verstappen had wel het gevoel dat hij door deze keuze veel tijd is verloren: "Persoonlijk had ik het gevoel dat ik in de rondjes die ik buiten bleef, waarschijnlijk net iets te veel tijd verloor ten opzichte van wat ik later weer goedmaakte met mijn extra rondjes op de nieuwe banden. Maar dat is achteraf allemaal nogal makkelijk praten."

'Hebben een heel goede race gereden'

Verstappen is vooral trots op het feit dat Red Bull nu weer mee kon vechten om de podiumplekken: "Om eerlijk te zijn hebben we nog steeds een heel erg goede race gereden. Het is een behoorlijk lange weg geweest om te komen naar waar we nu staan, en dat we nu op het podium finishen en echt een kans maken op de overwinning, dat is denk ik al heel erg positief."

snailer

Posts: 33.638

Heb even gekeken wat het Verstappen kostte, de inlap van Verstappen nog niet meegerekend, want die was uiteraard ook nog op de oude banden, maar hij verloor zonder die inlap 6 seconde plus of min een tiende. Tel daar nog anderhalf bij op voor de inlap. Verstappen verloor er dus 7,5 seconde door. ... [Lees verder]

  • 3
  • 28 jun 2026 - 23:07
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (1)

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  • snailer

    Posts: 33.633

    Heb even gekeken wat het Verstappen kostte, de inlap van Verstappen nog niet meegerekend, want die was uiteraard ook nog op de oude banden, maar hij verloor zonder die inlap 6 seconde plus of min een tiende. Tel daar nog anderhalf bij op voor de inlap. Verstappen verloor er dus 7,5 seconde door. Hij zou dus veel eerder zijn aangesloten, aangezien hij sneller reed dan Russell. Althans. Zeker gebaseerd op eerdere stints in de race.

    Het zou zomaar hebben kunnen werken. Direct mee naar binnen. Er ook van uitgaand dat Verstappen dacht een betere deg te hebben.

    • + 3
    • 28 jun 2026 - 23:07

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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7
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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