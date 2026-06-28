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Prachtige beelden: Verstappen massaal toegezongen na tweede plaats

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Prachtige beelden: Verstappen massaal toegezongen na tweede plaats

Max Verstappen heeft een sterke Grand Prix van Oostenrijk achter de rug. De viervoudig wereldkampioen kwam op de Red Bull Ring als tweede over de streep, en dat was zijn beste prestatie van het seizoen. De fans van Verstappen genoten van zijn prestaties, en hij werd na afloop massaal toegezongen.

Verstappen en zijn team Red Bull kenden een positief raceweekend in Spielberg. Op de eigen Red Bull Ring introduceerde het team een groot updatepakket, en die leek naar wens te functioneren. In de vrije trainingen hadden Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar het lastig, maar in de kwalificatie ging het al wat beter. Verstappen leek op zaterdag onderweg naar een goede rondetijd, maar hij crashte in de slotminuut. Hij startte de race hierdoor als vijfde, en hij vocht zichzelf goed naar voren.

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Red Bull maakt veel indruk

Verstappen maakte geen fouten, en vocht zich terug naar voren. Hij wist raceleider George Russell uit te dagen, en hij kwam heel dichtbij de Brit. Bij Red Bull kozen ze echter voor een alternatieve strategie, en ze lieten Verstappen langer buiten. Na zijn pitstop wist hij het gat te verkleinen, maar kwam hij net te kort om Russell te verslaan.

Verstappen kwam als tweede over de streep, en dat was zijn beste prestatie van het seizoen tot nu toe. Hij was zeer tevreden met zijn resultaat, en ook zijn fans waren heel erg tevreden. Veel fans verzamelden zich onder het podium, en Verstappen werd enthousiast toegezongen. Tijdens het volkslied op het podium waren de Verstappen-fans al te horen, en tijdens het uitreiken van de bekers zongen de fans de longen uit hun lijf.

Prachtige beelden

Op de beelden is te zien en te horen hoe de oranjefans onder het podium luidkeels het welbekende 'Du Du Du, Max Verstappen!' te horen brengen. Verstappen hoorde het met een grote grijns aan, en stak zijn duim op naar de fans. Voorafgaand aan de race ging het veelvuldig over het feit dat er dit jaar minder Nederlandse fans aanwezig zijn op de Red Bull Ring, maar die lieten zich dus wel horen.

elflitso

Posts: 1.930

"Voorafgaand aan de race ging het veelvuldig over het feit dat er dit jaar minder Nederlandse fans aanwezig zijn" Alleen bij de vrije trainingen en de kwalificatie waren minder bezoekers. (waarschijnlijk door de hitte) Maar bij de race zaten de tribunes vol en kleurde de meeste tribunes overwegen... [Lees verder]

  • 1
  • 28 jun 2026 - 20:29
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (1)

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  • elflitso

    Posts: 1.930

    "Voorafgaand aan de race ging het veelvuldig over het feit dat er dit jaar minder Nederlandse fans aanwezig zijn" Alleen bij de vrije trainingen en de kwalificatie waren minder bezoekers. (waarschijnlijk door de hitte) Maar bij de race zaten de tribunes vol en kleurde de meeste tribunes overwegend oranje. Plus de race was uitverkocht. Of zaten er dit jaar Duitsers met oranje shirts aan?

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 20:29

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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