Max Verstappen heeft een sterke Grand Prix van Oostenrijk achter de rug. De viervoudig wereldkampioen kwam op de Red Bull Ring als tweede over de streep, en dat was zijn beste prestatie van het seizoen. De fans van Verstappen genoten van zijn prestaties, en hij werd na afloop massaal toegezongen.

Verstappen en zijn team Red Bull kenden een positief raceweekend in Spielberg. Op de eigen Red Bull Ring introduceerde het team een groot updatepakket, en die leek naar wens te functioneren. In de vrije trainingen hadden Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar het lastig, maar in de kwalificatie ging het al wat beter. Verstappen leek op zaterdag onderweg naar een goede rondetijd, maar hij crashte in de slotminuut. Hij startte de race hierdoor als vijfde, en hij vocht zichzelf goed naar voren.

Red Bull maakt veel indruk

Verstappen maakte geen fouten, en vocht zich terug naar voren. Hij wist raceleider George Russell uit te dagen, en hij kwam heel dichtbij de Brit. Bij Red Bull kozen ze echter voor een alternatieve strategie, en ze lieten Verstappen langer buiten. Na zijn pitstop wist hij het gat te verkleinen, maar kwam hij net te kort om Russell te verslaan.

Verstappen kwam als tweede over de streep, en dat was zijn beste prestatie van het seizoen tot nu toe. Hij was zeer tevreden met zijn resultaat, en ook zijn fans waren heel erg tevreden. Veel fans verzamelden zich onder het podium, en Verstappen werd enthousiast toegezongen. Tijdens het volkslied op het podium waren de Verstappen-fans al te horen, en tijdens het uitreiken van de bekers zongen de fans de longen uit hun lijf.

Prachtige beelden

Op de beelden is te zien en te horen hoe de oranjefans onder het podium luidkeels het welbekende 'Du Du Du, Max Verstappen!' te horen brengen. Verstappen hoorde het met een grote grijns aan, en stak zijn duim op naar de fans. Voorafgaand aan de race ging het veelvuldig over het feit dat er dit jaar minder Nederlandse fans aanwezig zijn op de Red Bull Ring, maar die lieten zich dus wel horen.