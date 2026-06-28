Max Verstappen beleefde een ijzersterke race tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in Spielberg. De Red Bull Racing-coureur kwam als tweede over de streep en greep op die manier zijn beste resultaat van dit Formule 1-seizoen. Echter was de Nederlander na afloop nog wel kritisch op een aantal factoren.

Na een sterke start waarin hij Charles Leclerc en Andrea Kimi Antonelli wist te passeren in de openingsfase en een legendarisch gevecht met Lewis Hamilton, bezegelde Verstappen de tweede plaats op de Red Bull Ring. Na afloop van de race oogde hij dan ook tevreden, al is er naar eigen zeggen nog altijd ruimte voor verbetering.

Verstappen worstelde met remmen

Tegenover de internationale pers stelde Verstappen dat hij in de race, op de een of andere manier, toch worstelde met zijn auto. "Ik ben op zich wel redelijk blij", zo klonk het tegenover Viaplay. "Maar ik heb de hele race problemen met de remmen gehad. En de helft van de race problemen met de achterkant van de auto gehad", voegde hij daaraan toe.

Op de vraag of er dan ook meer in had gezeten dan een tweede plaats reageerde hij: "Misschien wel ja. Het voelde zeker niet meer goed aan. Ik had geen tractie meer en hij stuiterde heel erg. Dus ik kon gewoon niet meer goed over de kerbs."

Verstappen had Antonelli onder controle

Tijdens het slotstuk van de race was het nog even billen knijpen voor Verstappen. Terwijl hij zelf nog zicht had op de winnaar George Russell, werd hij constant onder druk gezet door Andrea Kimi Antonelli. Echter was daar volgens hem zelf weinig aan de hand. "Ja, maar dat voelde allemaal wel onder controle. Dus gewoon, ja, de achterbanden waren er ook op een gegeven moment natuurlijk aan. Dus dat was dan het maximale haalbare."

Of Verstappen de race echt had kunnen weten, kon hij zelf niet zeggen. "Voor die laatste stop zaten we natuurlijk heel dichterbij. Toen probeerden we natuurlijk wat langer door te gaan. Maar ik had ook natuurlijk geen goed gevoel met de achterkant en de banden hielden het ook gewoon niet meer vol. Dus ik denk dat we uiteindelijk dan misschien hadden moeten proberen om agressiever dan te gaan. Om dan in ieder geval voor te komen met de pitstop. Maar dat is achteraf natuurlijk."

Verstappen positief na Red Bull-updates

Voor Red Bull, dat dit weekend met het eerste grote update-pakket in Oostenrijk verscheen, moet de tweede plaats van Verstappen hoop hebben geboden. Zelf denkt hij dat zijn team zeker progressie heeft geboekt. "Gaf natuurlijk wel aan dat de snelheid erin zat op dat gebied. Alleen dan weet je natuurlijk niet hoe je qua stint erbij zou zitten. Maar het voelde wel redelijk goed aan."

"Het is toch beter dan verwacht in de race moet ik zeggen. Dus dat is dan wel positief ja", zo sloot Verstappen uiteindelijk af.