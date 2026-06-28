Max Verstappen heeft zijn tweede podiumplaats van het seizoen weten binnen te slepen. De Nederlander kwam in de Grand Prix van Oostenrijk, de thuisrace van Red Bull Racing, als tweede over de streep en pakte daarmee zijn beste resultaat van dit Formule 1-seizoen. Na afloop van de race oogde de viervoudig wereldkampioen tevreden.
Voor Verstappen was het een lange, maar ijzersterke race. Vanaf P5 wist hij langzaam richting de top-3 te kruipen en mede door een fantastisch gevecht met Lewis Hamilton greep hij de tweede plaats. Voor de 28-jarige stercoureur was het nog even billen knijpen met een naderende Andrea Kimi Antonelli, maar hij slaagde erin om de Italiaan achter zich te laten.
Verstappen tevreden met tweede plaats
Tijdens de podiuminterviews na afloop van de race, oogde Verstappen tevreden. "Het was een hele goede race voor ons. De eerste paar ronden waren best leuk en toen probeerde ik eigenlijk de banden te beheren", aldus de Nederlander.
"Ik denk dat ik de helft van de race er redelijk goed bijzat zat en toen had ik een paar problemen met de auto oppikte waardoor ik dat ritme niet kon vinden", voegde Verstappen daaraan toe. "Maar tweede zijn en zo dicht bij een overwinning is buitengewoon positief."
Verstappen erkende daarbij dat hij door zijn crash in de kwalificatie nog last had van een kleine blessure. "Ik raakte mijn knieën in de kwalificatie, dat was niet leuk, maar vandaag was oké."
Red Bull zal opgelucht zijn na tweede plaats
Voor Red Bull zal de tweede plaats van Verstappen als een opluchting voelen. In de afgelopen weken ging het voornamelijk over de toekomst van de Nederlander bij het team. De geruchten dat hij ging vertrekken werden steeds sterker en manager Raymond Vermeulen maande het team tot actie door te zeggen dat de auto sneller moest worden. Met een tweede plaats in de thuisrace is het duidelijk dat Laurent Mekies en consorten progressie hebben geboekt.
Reacties (8)Login om te reageren
Posts: 20.564
Max heeft z'n ballen uit z'n broek gereden, maar het mocht net niet baten.
Max en Redbull zijn helemaal weer terug.
Posts: 1.796
Helemaal terug weet ik zo net nog niet op dit baantje. Silverstone wordt ook erg interessant. Maar wat zijn Ferrari en mcLaren teruggevalen..
Posts: 1.972
Silverstone zal komend weekend zijn, kunnen we de borst nat maken, De Boekhouder, Guus zal wat willen laten ect ect, RB dat dichter bij is gekomen.........
Posts: 6.700
Ik denk dat op Silverstone het gedoe met het electrische gedeelte weer wen verziekende invloed gaat hebben en dat we dan de oude verhoudingen weer terugzien
Posts: 1.392
Goede race. Zou mooi zijn in de hol van de leeuw een overwinning te pakken en het Wilhelmus te horen op dat eiland.
Posts: 8.465
Het Wilhelmus wil ik dinsdag tegen Marokko horen. En de rondes daarna (fingers crossed). In de f1 niet alsjeblieft.
Posts: 963
Als je goed kijkt zie je een geel helmpje in de broekzak van Max zitten
Posts: 6.799
De updates hebben duidelijk wat gebracht en ze hebben ook al een goede afstelling gevonden voor de race.
Dat is hartstikke positief voor Red Bull en dus voor Verstappen.
Dit betekent dat Verstappen mee kan doen om de zeges als hij vanaf de eerste startrij kan starten. Vandaag verloor hij wat omdat hij van P5 moest komen, maar anders denk ik dat hij de race had gewonnen. Wellicht had hij zelfs gewonnen als Red Bull hem 1 ronde eerder naar binnen had gehaald, want die laatste ronden voor zijn tweede stop verloor hij veel tijd.
Ik verwacht dat Red Bull dit pakket nog verder kan optimaliseren en zo nog wat extra snelheid kan vinden.
Ook positief dat Hadjar op P6 finisht en belangrijke punten pakt.