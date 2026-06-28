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Verstappen dik tevreden met tweede plaats: "Heel positief voor ons"

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Verstappen dik tevreden met tweede plaats: "Heel positief voor ons"

Max Verstappen heeft zijn tweede podiumplaats van het seizoen weten binnen te slepen. De Nederlander kwam in de Grand Prix van Oostenrijk, de thuisrace van Red Bull Racing, als tweede over de streep en pakte daarmee zijn beste resultaat van dit Formule 1-seizoen. Na afloop van de race oogde de viervoudig wereldkampioen tevreden. 

Voor Verstappen was het een lange, maar ijzersterke race. Vanaf P5 wist hij langzaam richting de top-3 te kruipen en mede door een fantastisch gevecht met Lewis Hamilton greep hij de tweede plaats. Voor de 28-jarige stercoureur was het nog even billen knijpen met een naderende Andrea Kimi Antonelli, maar hij slaagde erin om de Italiaan achter zich te laten. 

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Verstappen tevreden met tweede plaats

Tijdens de podiuminterviews na afloop van de race, oogde Verstappen tevreden. "Het was een hele goede race voor ons. De eerste paar ronden waren best leuk en toen probeerde ik eigenlijk de banden te beheren", aldus de Nederlander. 

"Ik denk dat ik de helft van de race er redelijk goed bijzat zat en toen had ik een paar problemen met de auto oppikte waardoor ik dat ritme niet kon vinden", voegde Verstappen daaraan toe. "Maar tweede zijn en zo dicht bij een overwinning is buitengewoon positief." 

Verstappen erkende daarbij dat hij door zijn crash in de kwalificatie nog last had van een kleine blessure. "Ik raakte mijn knieën in de kwalificatie, dat was niet leuk, maar vandaag was oké." 

Red Bull zal opgelucht zijn na tweede plaats

Voor Red Bull zal de tweede plaats van Verstappen als een opluchting voelen. In de afgelopen weken ging het voornamelijk over de toekomst van de Nederlander bij het team. De geruchten dat hij ging vertrekken werden steeds sterker en manager Raymond Vermeulen maande het team tot actie door te zeggen dat de auto sneller moest worden. Met een tweede plaats in de thuisrace is het duidelijk dat Laurent Mekies en consorten progressie hebben geboekt.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (8)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.564

    Max heeft z'n ballen uit z'n broek gereden, maar het mocht net niet baten.
    Max en Redbull zijn helemaal weer terug.

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 16:47
    • Sander

      Posts: 1.796

      Helemaal terug weet ik zo net nog niet op dit baantje. Silverstone wordt ook erg interessant. Maar wat zijn Ferrari en mcLaren teruggevalen..

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 16:54
  • Dale U

    Posts: 1.972

    Silverstone zal komend weekend zijn, kunnen we de borst nat maken, De Boekhouder, Guus zal wat willen laten ect ect, RB dat dichter bij is gekomen.........

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 16:48
    • da_bartman

      Posts: 6.700

      Ik denk dat op Silverstone het gedoe met het electrische gedeelte weer wen verziekende invloed gaat hebben en dat we dan de oude verhoudingen weer terugzien

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 17:02
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.392

    Goede race. Zou mooi zijn in de hol van de leeuw een overwinning te pakken en het Wilhelmus te horen op dat eiland.

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 16:54
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.465

      Het Wilhelmus wil ik dinsdag tegen Marokko horen. En de rondes daarna (fingers crossed). In de f1 niet alsjeblieft.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 17:10
  • De Vogel is Geland

    Posts: 963

    Als je goed kijkt zie je een geel helmpje in de broekzak van Max zitten

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 16:58
  • Patrace

    Posts: 6.799

    De updates hebben duidelijk wat gebracht en ze hebben ook al een goede afstelling gevonden voor de race.
    Dat is hartstikke positief voor Red Bull en dus voor Verstappen.
    Dit betekent dat Verstappen mee kan doen om de zeges als hij vanaf de eerste startrij kan starten. Vandaag verloor hij wat omdat hij van P5 moest komen, maar anders denk ik dat hij de race had gewonnen. Wellicht had hij zelfs gewonnen als Red Bull hem 1 ronde eerder naar binnen had gehaald, want die laatste ronden voor zijn tweede stop verloor hij veel tijd.
    Ik verwacht dat Red Bull dit pakket nog verder kan optimaliseren en zo nog wat extra snelheid kan vinden.

    Ook positief dat Hadjar op P6 finisht en belangrijke punten pakt.

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 17:01

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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