Max Verstappen heeft zijn tweede podiumplaats van het seizoen weten binnen te slepen. De Nederlander kwam in de Grand Prix van Oostenrijk, de thuisrace van Red Bull Racing, als tweede over de streep en pakte daarmee zijn beste resultaat van dit Formule 1-seizoen. Na afloop van de race oogde de viervoudig wereldkampioen tevreden.

Voor Verstappen was het een lange, maar ijzersterke race. Vanaf P5 wist hij langzaam richting de top-3 te kruipen en mede door een fantastisch gevecht met Lewis Hamilton greep hij de tweede plaats. Voor de 28-jarige stercoureur was het nog even billen knijpen met een naderende Andrea Kimi Antonelli, maar hij slaagde erin om de Italiaan achter zich te laten.

Verstappen tevreden met tweede plaats

Tijdens de podiuminterviews na afloop van de race, oogde Verstappen tevreden. "Het was een hele goede race voor ons. De eerste paar ronden waren best leuk en toen probeerde ik eigenlijk de banden te beheren", aldus de Nederlander.

"Ik denk dat ik de helft van de race er redelijk goed bijzat zat en toen had ik een paar problemen met de auto oppikte waardoor ik dat ritme niet kon vinden", voegde Verstappen daaraan toe. "Maar tweede zijn en zo dicht bij een overwinning is buitengewoon positief."

Verstappen erkende daarbij dat hij door zijn crash in de kwalificatie nog last had van een kleine blessure. "Ik raakte mijn knieën in de kwalificatie, dat was niet leuk, maar vandaag was oké."

Red Bull zal opgelucht zijn na tweede plaats

Voor Red Bull zal de tweede plaats van Verstappen als een opluchting voelen. In de afgelopen weken ging het voornamelijk over de toekomst van de Nederlander bij het team. De geruchten dat hij ging vertrekken werden steeds sterker en manager Raymond Vermeulen maande het team tot actie door te zeggen dat de auto sneller moest worden. Met een tweede plaats in de thuisrace is het duidelijk dat Laurent Mekies en consorten progressie hebben geboekt.